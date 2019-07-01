Футбол
«Арсенал» продолжает интересоваться БраимиSoccer.ru 09:11
Бывший полузащитник "Порту" Ясин Браими может перейти в "Арсенал", пишет Sky sources. Лондонцы планируют подписать 29-летнего футболиста этим летом. У алжирца закончился контракт с португальским клубом и он стал свободным агентом.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:35, Вашингтон
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