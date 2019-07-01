Футбол

«Арсенал» продолжает интересоваться БраимиSoccer.ru 09:11

Бывший полузащитник "Порту" Ясин Браими может перейти в "Арсенал", пишет Sky sources. Лондонцы планируют подписать 29-летнего футболиста этим летом. У алжирца закончился контракт с португальским клубом и он стал свободным агентом.
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СМИ: Лондонский «Арсенал» заинтересован в переходе футболиста сборной Алжира

RT на русском10:46

«Арсенал» продолжает интересоваться Браими

Soccer.ru09:11

«Арсенал» ведет переговоры о переходе Браими на правах свободного агента

Матч ТВ08:45

«Арсенал» интересуется игроком сборной Алжира

Спорт-Экспресс08:59

«Арсенал» ведет переговоры о переходе Браими на правах свободного агента

Sportbox.RU08:45

«Арсенал» хочет подписать Ясина Браими

Sport.ru08:59

«Арсенал» ведёт переговоры с Браими

Евро-футбол.ру09:32
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:35, Вашингтон
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Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.
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Шоу-бизнес

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Обновлено в 11:00
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Грузия сменит посла на Украине

Грузия сменит своего посла в Киеве. Об этом сообщили грузинскому Первому каналу в департаменте прессы и информации МИД страны.
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Обновлено в 09:49
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Алжирский футболист
Алжирский футболист, родившийся во Франции, атакующий полузащитник клуба «Порту» и сборной Алжира. Брахими начинал свою карьеру в различных клубах региона Иль-де-Франс, тренировался в «АСБ Монтрёй» и «КО Венсен».
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