Бывший полузащитник "Порту" Ясин Браими может перейти в "Арсенал", пишет Sky sources. Лондонцы планируют подписать 29-летнего футболиста этим летом. У алжирца закончился контракт с португальским клубом и он стал свободным агентом.

Энергетика Бензин подорожал после отмены соглашения правительства с нефтяниками Повышение цен на топливо зафиксировали после прекращения работы соглашения правительства с нефтяниками.

Наука Люди с рассеянным склерозом имеют больший риск развития рака Авторы исследования намерены продолжить рассматривать этот вопрос, поскольку предыдущие работы по изучению степени вероятности развития онкологии при рассеянном склерозе, проведенные в ряде стран, показали противоречивые результаты.

Политика Зеленский потребовал наказать Климкина Украинский президент Владимир Зеленский потребовал, чтобы премьер страны Владимир Гройсман привлек главу МИДа Павла Климкина к дисциплинарной ответственности, передает ТАСС.

Политика Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан Медведев напомнил, что с начала года МРОТ был доведен до величины прожиточного минимума, страховые и социальные пенсии проиндексировали выше инфляции.

Общество Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.

Шоу-бизнес Любовь Успенская решилась на ЭКО Ищу донора яйцеклетки для ЭКО, к которому в скором времени намерена прибегнуть, — поделилась звезда с поклонниками.

Политика Лев Лещенко прокомментировал скандальные заявления Нино Катамадзе Историю со скандальным заявлением грузинской певицы Нино Катамадзе прокомментировал Народный артист РСФСР Лев Лещенко.

Шоу-бизнес В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.

Авто GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva Ресурс двигателя после перекалибровки ЭБУ не пострадал. Обновленные внедорожники уже появились у официальных дилеров марки.

Шоу-бизнес Виктория Макарская осудила женщин, которым изменяют мужья Многие фолловеры осудили Викторию за такие советы, она была вынуждена закрыть комментарии к записи.

Общество Обнародовано расследование Ивана Голунова Расследование о похоронном бизнесе журналиста "Медузы" Ивана Голунова, которого в начале июня задержали по подозрению в сбыте наркотических средств, показали людям.

Политика Грузия сменит посла на Украине Грузия сменит своего посла в Киеве. Об этом сообщили грузинскому Первому каналу в департаменте прессы и информации МИД страны.

Футбол «Спартак» показал моменты, оставшиеся за кадром дерби с ЦСКА "Спартак" на своем официальном youtube-канале опубликовал видео, посвященное матчу с ЦСКА в рамках Кубка Париматч Премьер (3:1). В ролик вошли моменты, оставшиеся за кадром телевизионной трансляции.

Происшествия Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в РФ Власти Черногории экстрадировали главу банка "Тройка", обвиняемого в России растрате в особо крупном размере.