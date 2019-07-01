Футбол

«Арсенал» продолжает интересоваться БраимиSoccer.ru 09:11

Бывший полузащитник "Порту" Ясин Браими может перейти в "Арсенал", пишет Sky sources. Лондонцы планируют подписать 29-летнего футболиста этим летом. У алжирца закончился контракт с португальским клубом и он стал свободным агентом.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Арсенал» продолжает интересоваться Браими

Soccer.ru09:11

«Арсенал» хочет подписать Ясина Браими

Sport.ru08:59

«Арсенал» подпишет вингера «Порту» Браими

Bookmaker-ratings.ru03:59

«Арсенал» ведет переговоры о переходе Браими на правах свободного агента

Матч ТВ08:45

«Арсенал» ведет переговоры о переходе Браими на правах свободного агента

Sportbox.RU08:45

«Арсенал» ведёт переговоры с Браими

Евро-футбол.ру09:32

«Арсенал» интересуется игроком сборной Алжира

Спорт-Экспресс08:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 10:34, Вашингтон
Армия и оружие

В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы

В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Общество

Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения

После ареста господина Голунова в июне 2019 года к работе над текстом подключились журналисты Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине

Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Армия и оружие

Маршал Хафтар освободил турецких граждан

В Ливии освобождены шесть турецких граждан, задержанных ранее Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара, сообщает сегодня, 1 июля, МИД Турции.
Обновлено в 08:12
Наука

Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу

Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начало массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Музыка

Матвиенко прокомментировал ситуацию с Нино Катамадзе

Ранее Катамадзе заявила, что приняла решение больше не выступать в России.
Обновлено в 05:09
Футбол

Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено вчера в 07:00
Политика

Ряд стран внесут в ПАСЕ резолюцию против возвращения России

Проект совместной резолюции готовят Грузия, Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Словакия Украина, Грузия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Словакия, которые выступают против возвращения России в ПАСЕ, собираются подготовить проект совместной резолюции, пишет РИА Новости со ссылкой на маршала польского сената Станислава Корчевского.
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес

Дмитрия Шепелева обвинили в продаже фотографий больной Фриске

Продюсер певицы Жанны Фриске рассказала о том, как телеведущий Дмитрий Шепелев зарабатывал на болезни возлюбленной, продавая журналистам ее фотографии.
Обновлено в 08:10
Гаджеты

Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей

Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей Юлия Кривошапко Продажи смартфонов в России продолжают расти.
Обновлено в 10:24
Авто

«АвтоВАЗ» поднял цены на «Лада Веста» и «Лада Гранта»

Обновлено в 07:15
Происшествия

Жительница Челябинска нашла сумку с миллионом рублей внутри

Детскую мечту многих - найти хотя бы один миллион рублей - осуществила жительница Комсомольского проспекта в Челябинске.
Обновлено в 05:39
Общество

Россияне с 1 июля смогут выходить на пенсию по новому законодательству

Женщины в возрасте 55,5 года и мужчины в возрасте 60,5 года с понедельника могут выходить на пенсию в соответствии с новым пенсионным законодательством.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:01
Шоу-бизнес

Ирина Круг почтила память мужа, убитого 17 лет назад

Обновлено в 05:19
Общество

В РФ изменились правила продажи молочных продуктов

В "Ашане" заявили также, что продукты без заменителя молочного жира будут выделены специальным значком.
Обновлено в 00:27
Наука

В Египте у стен древнейшей пирамиды найдены десятки странных мумий

На севере Египта при раскопках некрополя в Саккаре у подножия самой старой пирамиды в мире польские археологи обнаружили десятки мумий, возраст которых составляет около 2000 лет.
Обновлено в 07:13
Технологии

Новосибирские авиаконструкторы разрабатывают самолет с укороченными взлетом и посадкой, а также испытали электролет

По словам директора института, эффект предстоит проверить в аэродинамической трубе и на летных испытаниях, расчеты показывают "выдающийся результат", предполагается построить "летающую лабораторию".
Обновлено в 08:15
Армия и оружие

В США предрекли России проблемы с набором призывников

К 2024 году в России могут появиться проблемы с набором призывников.
Обновлено в 06:01
Армия и оружие

Видео с места падения неизвестного объекта на Кипре появилось в сети

Обновлено в 08:13
Происшествия

На главу штаба Навального в Петербурге вновь напали

Обновлено в 09:55
Кино

Повторный прокат не помог «Мстителям» победить «Аватар»

Обновлено в 05:37
Спорт

Трусовой присвоено звание мастера спорта международного класса

Обновлено в 09:07
Авто

Составлен топ-10 дизельных автомобилей в России

Иномарка Mitsubishi Pajero Sport возглавила топ-10 дизельных автомобилей на российском рынке, далее следует Toyota Land Cruiser Prado.
Обновлено в 05:36
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие

Украина начала совместные с НАТО учения Sea Breeze-2019

Обновлено в 04:07
Армия и оружие

В Британии оценили российский беспилотник-сову

Обновлено в 08:44
Политика

Польша и Чехия предложили несколько новых кандидатур на пост главы ЕК

Польша и Чехия предложили несколько новых кандидатур на пост главы Европейской комиссии, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам после объявления перерыва в работе саммита глав ЕС.
Обновлено в 08:37
Экономика

Российские миллиардеры с начала года стали богаче на $38 млрд

Первое место среди российских миллиардеров в списке BBI занимает совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, состояние которого с начала года выросло на 4,72 миллиарда долларов — до 24,1 миллиарда.
Обновлено в 09:06
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Ясин Брахими
Алжирский футболист
Алжирский футболист, родившийся во Франции, атакующий полузащитник клуба «Порту» и сборной Алжира. Брахими начинал свою карьеру в различных клубах региона Иль-де-Франс, тренировался в «АСБ Монтрёй» и «КО Венсен».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Арсенал
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в октябре 1886 года. Клуб 13 раз становился чемпионом Англии, 13 раз выигрывал Кубок Англии. Домашним стадионом клуба является «Эмирейтс», вмещающий 59 867 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное