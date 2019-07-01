Футбол

«Арсенал» продолжает интересоваться БраимиSoccer.ru 09:11

Бывший полузащитник "Порту" Ясин Браими может перейти в "Арсенал", пишет Sky sources. Лондонцы планируют подписать 29-летнего футболиста этим летом. У алжирца закончился контракт с португальским клубом и он стал свободным агентом.
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«Арсенал» интересуется игроком сборной Алжира

Спорт-Экспресс08:59

СМИ: Лондонский «Арсенал» заинтересован в переходе футболиста сборной Алжира

RT на русском10:46

«Арсенал» продолжает интересоваться Браими

Soccer.ru09:11

«Арсенал» хочет подписать Ясина Браими

Sport.ru08:59

«Арсенал» интересуется Браими

Чемпионат17:40

«Арсенал» ведет переговоры о переходе Браими на правах свободного агента

Матч ТВ08:45

«Арсенал» ведёт переговоры с Браими

Евро-футбол.ру09:32
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 19:45, Вашингтон
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