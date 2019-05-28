Футбол
«Арсенал» продлил контракты с тремя игрокамиТульские новости вчера в 10:38
В тульском «Арсенале» остаются Кантемир Берхамов, Артур Нигматуллин и Егор Шамов. Новый контракт с Нигматуллиным и Шамовым рассчитан на два года и будет действовать до 31 мая 2021 года. Нигматуллин в этом сезоне провел 16 матчей, из которых 8 «отстоял на ноль».
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«Арсенал» объявил о продлении контрактов с Нигматуллиным, Шамовым и Берхамовым
Чемпионатвчера в 10:16
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