Футбол

«Арсенал» продлил контракты с тремя игрокамиТульские новости вчера в 10:38

В тульском «Арсенале» остаются Кантемир Берхамов, Артур Нигматуллин и Егор Шамов. Новый контракт с Нигматуллиным и Шамовым рассчитан на два года и будет действовать до 31 мая 2021 года. Нигматуллин в этом сезоне провел 16 матчей, из которых 8 «отстоял на ноль».
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Тульский «Арсенал» продлил контракты с Нигматуллиным, Берхамовым и Шамовым

Центр 7104:59

Тульский «Арсенал» продлил контракты еще с тремя футболистами

MySLO.ruвчера в 10:17

«Арсенал» продлил контракты с тремя игроками

Тульские новостивчера в 10:38

«Арсенал» продлил контракты с Нигматуллиным, Берхамовым и Шамовым

РИА Новостивчера в 10:17

«Арсенал» продлил контракты с Нигматуллиным, Шамовым и Берхамовым

Спорт-Экспрессвчера в 09:53

Нигматуллин, Шамов и Берхамов продлили контракты с «Арсеналом»

Советский спортвчера в 09:54

«Арсенал» объявил о продлении контрактов с Нигматуллиным, Шамовым и Берхамовым

Чемпионатвчера в 10:16
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Общество

МЧС предупредило о сильной жаре в Москве

Обновлено в 04:47
Экономика

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Сперва в решающем матче второго по значимости еврокубка встретятся "Арсенал" и "Челси", а 1 июня за победу в Лиге чемпионов поспорят "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Политика

Матвиенко пошутила о своем уходе с поста спикера Совфеда

Новый посол РФ в Белоруссии, теперь уже бывший сенатор Дмитрий Мезенцев поблагодарил за совместную работу спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая в ответ пошутила, что своей речью он только снова породит слухи о ее скором уходе из верхней палаты.
Обновлено в 04:59
Общество

Почти половине семей в России хватает денег только на еду и одежду

Многие семьи уже сталкиваются с трудностями при оплате услуг ЖКХ и одежды. У людей хватает денег только на еду.
Обновлено вчера в 03:03
Политика

Климкин: решение ООН сломало логику РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:54
Армия и оружие

В Крыму нашли массовое захоронение армии князя Василия Долгорукова

В районе Армянска на севере Крыма удалось идентифицировать останки захороненных солдат числом примерно в 800 человек, заявил гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 05:06
Шоу-бизнес

У Олега Меньшикова отбирают квартиру

Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
Обновлено в 03:00
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко «Кузница на Рыбальском» загорелся корабль

Пожаре возник на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, который ранее принадлежал пятому по счету президенту Украины Петру Порошенко, сообщила руководитель пресс-службы киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.
Обновлено в 04:31
Политика

Зампреда правительства Коми уволили по коррупционным причинам

Произошло это по причине утраченного к ней доверия.
Обновлено в 05:18
Общество

Летнюю резиденцию графов Шереметевых отреставрируют в Москве

Усадьба в Кусково принадлежала графам Шереметевым и предназначалась для пышных приемов знатной публики.
Обновлено в 04:33
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Происшествия

Взрыв газа разрушил семь гаражей в Воронеже

Взрыв газового баллона разрушил семь боксов в гаражном кооперативе Воронежа.
Обновлено в 03:25
Футбол

Ривалдо: для победы в Лиге чемпионов «Барселоне» не хватает Неймара

Бывший футболист «Барселоны» Ривалдо выразил мнение, что для успеха в Лиге чемпионов каталонской команде не хватает нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара.
Обновлено в 03:42
Политика

Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".
Обновлено в 05:25
Политика

Появились фото с поездки Зеленского в Донбасс

На сайте президента Украины опубликован фотоотчет с поездки Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть Луганской области.
Обновлено 27 мая в 14:07
Наука

В эфиопском вулкане найдены бактерии, способные выжить на Марсе

Обновлено в 04:42
Авто

Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом

Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Политика

Huawei оспорила в американском суде внесение компании в черный список

Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе

Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду областное СУСК.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В России произведен первый арест по статье о лидерах ОПГ

В Томске задержан криминальный авторитет, позже арестованный по новой статье Уголовного кодекса о «ворах в законе».
Обновлено вчера в 08:19
Культура

Ксения Собчак может стать ведущей передачи на «Первом канале»

Обновлено вчера в 15:43
Культура

Написавшая книгу о гонениях геев писательница переврала историю

Американская писательница Наоми Вульф, известная как автор книг «Миф о красоте: Стереотипы против женщин» и «Вагина: Новая история женской сексуальности», написала новое произведение, посвященное гонению сексуальных меньшинств в Великобритании в XIX веке, но допустила грубую фактическую ошибку.
Обновлено в 04:45
Политика

Пьяный в хлам Мосийчук в прямом эфире обозвал зрителей уродами

Нардеп Украины Игорь Мосийчук пришел на прямой эфир телеканала ZIK 28 мая в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 03:49
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Футбол

Новые правила футбола вступят в силу с 25 июня

УЕФА объявил, что изменения в правилах футбола вступят в силу с 25 июня.
Обновлено в 04:50
Политика

На фоне напряженности в Косово задержан россиянин

Президент Сербии Александр Вучич сообщил о задержании российского гражданина Михаила Краснощенкова на севере Косово.
Обновлено вчера в 05:13
Политика

Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил изменить правила расчета пенсий в странах ЕАЭС.
Обновлено в 04:18
Игры

СМИ: во время Е3 2019 для Borderlands 2 выйдет DLC-приквел к Borderlands 3

Обновлено в 04:18
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