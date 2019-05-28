Футбол

«Арсенал» продлил контракты с тремя игрокамиТульские новости вчера в 10:38

В тульском «Арсенале» остаются Кантемир Берхамов, Артур Нигматуллин и Егор Шамов. Новый контракт с Нигматуллиным и Шамовым рассчитан на два года и будет действовать до 31 мая 2021 года. Нигматуллин в этом сезоне провел 16 матчей, из которых 8 «отстоял на ноль».
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Тульский «Арсенал» продлил контракты с тремя футболистами

Тульские Известиявчера в 14:14

Нигматуллин, Шамов и Берхамов продлили контракты с «Арсеналом»

Советский спортвчера в 09:54

«Арсенал» объявил о продлении контрактов с Нигматуллиным, Шамовым и Берхамовым

Чемпионатвчера в 10:16

«Арсенал» продлил контракты с Нигматуллиным, Берхамовым и Шамовым

РИА Новостивчера в 10:17

«Арсенал» продлил контракты с Нигматуллиным, Шамовым и Берхамовым

Спорт-Экспрессвчера в 09:53

Тульский «Арсенал» продлил контракты еще с тремя футболистами

MySLO.ruвчера в 10:17

«Арсенал» продлил контракты с тремя игроками

Тульские новостивчера в 10:38
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Тимати поблагодарил Минобороны за отклик на его предложение о создании совместной линии одежды и подарил министру обороны Сергею Шойгу, который присутствовал на презентации, фирменную армейскую куртку, представленную в единственном экземпляре.
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Происшествия

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Энергетика

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Угроза ядерной войны Руководство HBO после ознакомления с проектом пришло к тем же выводам, что и Мазин: события на расположенной где-то в Восточной Европе (локация загадочна для многих американцев) Чернобыльской АЭС, да ещё произошедшие более 30 лет назад, всё же будут актуальны для западного зрителя.
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Авто

Алексей Чадов стал лицом рекламной кампании Haval F7

Обновлено вчера в 12:12
Политика

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Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон рассматривает вопрос о непризнании российских паспортов, выданных по упрощенной схеме жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР, передает УНИАН.
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Технологии

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Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
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Здоровье

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Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
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Обновлено вчера в 23:29
Футбол

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На тренировке «Челси» произошел конфликт между защитником Давидом Луисом и нападающим Гонсало Игуаином.
Обновлено вчера в 15:00
Происшествия

Подросток с топором напал на девочку в саратовской школе

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В РПЦ рассказали о судьбе храма в Екатеринбурге

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Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7

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Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
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В больницах столицы в июне пройдут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!".
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Здоровье

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В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
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Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

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Юха Метсола признан лучшим вратарем сезона в КХЛ

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Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
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