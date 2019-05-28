Футбол
«Арсенал» продлил контракты с тремя игрокамиТульские новости вчера в 10:38
В тульском «Арсенале» остаются Кантемир Берхамов, Артур Нигматуллин и Егор Шамов. Новый контракт с Нигматуллиным и Шамовым рассчитан на два года и будет действовать до 31 мая 2021 года. Нигматуллин в этом сезоне провел 16 матчей, из которых 8 «отстоял на ноль».
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«Арсенал» объявил о продлении контрактов с Нигматуллиным, Шамовым и Берхамовым
Чемпионатвчера в 10:16
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Общество
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Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
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Два политолога устроили скандал в эфире «России 1»
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Общество
Роскачество проверило мясной фарш
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Происшествия
Дочь Пирло сбила машина в Турине
Анжела Пирло, дочь экс-полузащитника "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло, попала под машину в Турине.
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В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
Гибель члена сборной РФ по виндсерфингу под «Метеором» попала на видео
Обновлено вчера в 13:56
Армия и оружие
Reuters: США хотят приостановить обучение турецких пилотов на F-35
Обновлено вчера в 20:45
Политика
В ДНР оценили действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе
Как сообщает Первый канал, глава Донецкой народной республики Денис Пушилин оценил первые действия президента УКраины Петра Порошенко по нормализации ситуации в Донбассе.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Андрей Субботин уходит с поста министра здравоохранения
Андрей Субботин занимал пост министра здравоохранения региона с 24 ноября 2017 года.
Обновлено в 00:42
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Экономика
Борьба с подменой банковских номеров пошла по длинному пути
Борьба с подменой банковских номеров пошла по длинному пути Попытка Банка России оперативно решить проблему подмены номеров банков потерпела фиаско.
Обновлено вчера в 17:58
Происшествия
В Красноярске изъяли крупную партию синтетических наркотиков
Оперативники изъяли в Красноярске крупную партию синтетического наркотика, стоимость которой на "черном рынке" составляет примерно 3 миллиона рублей, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Авиарейс из Челябинска в Анталью задерживается примерно на 10 часов
Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью в ночь на среду, задерживается ориентировочно до часа дня.
Обновлено в 01:45
Экономика
Аргентина заинтересовалась мясом диких животных из России
Аргентина рассматривает возможность импорта мяса диких животных из России, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.
Обновлено в 01:28
Общество
ВЦИОМ рассказал о планах россиян на лето
В преддверии летних отпусков ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что 39% россиян хотели бы провести свой отдых за границей.
Обновлено вчера в 09:48
Политика
Появились фото с поездки Зеленского в Донбасс
На сайте президента Украины опубликован фотоотчет с поездки Владимира Зеленского в подконтрольную Киеву часть Луганской области.
Обновлено 27 мая в 14:07
Политика
Зачем Зеленский дал Саакашвили гражданство, объяснил Кравчук
Бывший президент Украины Леонид Кравчук рассказал, почему новый глава государства Владимир Зеленский вернул украинское гражданство экс-главе Грузии Михаилу Сааакашвили.
Обновлено в 01:08
Политика
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Бывший пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко объяснил, куда делись серверы Совета национальной безопасности (СНБО) Украины.
Обновлено в 01:56
Технологии
Приложения для iOS используют фоновое обновление для отправки данных третьим лицам
Исследование, проведенное The Washington Post, установило, что при включенном фоновом обновлении некоторые iOS-приложения используют эту функцию для регулярной отправки данных трекинговым компаниям.
Обновлено в 00:23
Политика
Москва и Дамаск призвали Запад отменить антисирийские санкции
Москва и Дамаск призвали отменить санкции против Сирии, который были наложены на арабскую республику со стороны США и Евросоюза.
Обновлено в 01:48
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
Обновлено вчера в 06:42
Гаджеты
Xiaomi выпустила первый сверхбюджетный смартфон Redmi с NFC
Обновлено вчера в 08:58
Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
В вольской школе подросток ударил девочку топором по голове
Как сообщают из пресс-службы губернатора, Валерий Радаев поручил немедленно оказать всю необходимую медицинскую помощь девочке, пострадавшей в результате инцидента в четвертой школе.
Обновлено вчера в 05:37