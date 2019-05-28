Футбол
«Арсенал» продлил контракты с Нигматуллиным, Берхамовым и ШамовымРИА Новости 10:17
Новые соглашения 28-летнего Нигматуллина и 30-летнего Берхамова рассчитаны до 31 мая 2020 года, 24-летнего Шамова - до 31 мая 2021 года. В сезоне-2018/19 Берхамов сыграл за "Арсенал" 18 матчей, Нигматуллин - 19. Шамов выступал за молодежный состав тульского клуба.
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