Футбол

«Арсенал» продлил контракты с Нигматуллиным, Берхамовым и ШамовымРИА Новости 10:17

Новые соглашения 28-летнего Нигматуллина и 30-летнего Берхамова рассчитаны до 31 мая 2020 года, 24-летнего Шамова - до 31 мая 2021 года. В сезоне-2018/19 Берхамов сыграл за "Арсенал" 18 матчей, Нигматуллин - 19. Шамов выступал за молодежный состав тульского клуба.
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Тульский «Арсенал» продлил контракты еще с тремя футболистами

MySLO.ru10:17

«Арсенал» продлил контракты с тремя игроками

Тульские новости10:38

«Арсенал» продлил контракты с двумя голкиперами и Берхамовым

Матч ТВ10:14

Тульский «Арсенал» продлил контракты с тремя футболистами

Тульские Известия14:14

Нигматуллин, Шамов и Берхамов продлили контракты с «Арсеналом»

Советский спорт09:54

«Арсенал» продлил контракты с Нигматуллиным, Шамовым и Берхамовым

Спорт-Экспресс09:53

«Арсенал» объявил о продлении контрактов с Нигматуллиным, Шамовым и Берхамовым

Чемпионат10:16
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 18:55, Ашберн
Происшествия

В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК

В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».
Обновлено в 07:08
Политика

Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянина

Посольство России в Сербии осудило операцию полиции самопровозглашённой республики Косово, в ходе которой был задержан российский гражданин, сотрудник миссии ООН.
Обновлено в 06:50
Политика

В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии

Обновлено в 12:30
Технологии

«Яндекс» хочет «достать» Россию своими складами

В нынешнем году «Яндекс.Маркет» намерен масштабировать услугу доставки интернет-заказов в течение 1-2 дней по России, заявил «Логирусу» операционный директор «Яндекс.Маркета» Антон Вальков.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе

Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.
Обновлено в 08:57
Энергетика

Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ

Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества.
Обновлено в 16:33
Происшествия

Бывшему вице-премьеру Дагестана вынесен приговор по трем статьям

Как сообщало ИА REGNUM, на пост вице-премьера Билал Омаров был назначен в ноябре 2015 года.
Обновлено в 14:19
Футбол

Кононов остался на посту главного тренера «Спартака»

"Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").
Обновлено в 09:05
Общество

Похорошела ли Москва при Собянине?

Последние семь лет в Москве реконструируют улицы, абсолютно каждый год возникают одни и те же проблемы: жители недовольны, бизнес волнуется, соцсети разрываются от критики и так далее.
Обновлено в 16:45
Экономика

Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году

Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.
Обновлено в 17:01
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Политика

Меркель назвала ерундой сообщения СМИ о своем недовольстве преемницей

Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на информацию СМИ о ее недовольстве главой Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр из-за высоких результатов партии на выборах в Европарламент.
Обновлено в 17:32
Музыка

Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star

Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.
Обновлено в 13:42
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Интернет

Первый российский квантовый телефон испытали в Москве

Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.
Обновлено в 10:23
Общество

Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России»

Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.
Обновлено вчера в 18:51
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Футбол

«Интер» согласовал личный контракт с Лукаку

Обновлено в 15:56
Космос

Объект со странным отблеском и мощным хвостом: станция SpaceX зафиксировала полет аномалии в атмосфере

На обнародованном фотоснимке станции можно лицезреть полет объекта, имеющего голубовато-красный хвост, симметричную голову и непосредственное сходство с осьминогом.
Обновлено в 13:18
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Футбол

Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии Marca

Обновлено в 16:30
Экономика

Космические аварии с 2010 года обошлись России в 35 млрд рублей

Обновлено в 05:59
Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.
Обновлено в 18:00
Политика

Напавший на журналиста чиновник написал на него заявление в полицию

Глава Ширинского района Хакассии Сергей Зайцев, оказавшийся в центре скандала после нападения на журналиста, написал на него заявление в полицию.
Обновлено в 07:14
Игры

Игроки в Dota 2 нашли несколько неработающих изменений в патче 7.22

Пользователи форума Reddit указали разработчикам Dota 2 на ряд неработающих внутриигровых изменений.
Обновлено в 17:25
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено в 09:21
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Политика

Адвокат Дерипаски рассказал о санкционном досье США на бизнесмена

Документ, на основе которого российский предприниматель Олег Дерипаска был включен в санкционный список США, состоит из 186 страниц, рассказал РБК американский адвокат Эрих Феррари, который представляет интересы господина Дерипаски.
Обновлено в 14:17
Общество

Зачем участвовать и что обсуждать: Московская неделя предпринимательства с точки зрения бизнес-экспертов

Известные представители предпринимательского сообщества и бизнес-эксперты рассказали mos.ru, какие темы форума они считают самыми важными, что будут обсуждать с коллегами и кому они рекомендуют посетить Московскую неделю предпринимательства.
Обновлено в 07:52
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
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