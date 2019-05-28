«Арсенал» продлил контракты с Нигматуллиным, Берхамовым и ШамовымРИА Новости 10:17

Новые соглашения 28-летнего Нигматуллина и 30-летнего Берхамова рассчитаны до 31 мая 2020 года, 24-летнего Шамова - до 31 мая 2021 года. В сезоне-2018/19 Берхамов сыграл за "Арсенал" 18 матчей, Нигматуллин - 19. Шамов выступал за молодежный состав тульского клуба.

«Арсенал» продлил контракты с Нигматуллиным, Берхамовым и Шамовым

Происшествия В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК В Томске впервые в России арестован криминальный авторитет по новой ст. 210.1 Уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Политика Посольство потребовало освободить задержанного в Косове россиянина Посольство России в Сербии осудило операцию полиции самопровозглашённой республики Косово, в ходе которой был задержан российский гражданин, сотрудник миссии ООН.

Технологии «Яндекс» хочет «достать» Россию своими складами В нынешнем году «Яндекс.Маркет» намерен масштабировать услугу доставки интернет-заказов в течение 1-2 дней по России, заявил «Логирусу» операционный директор «Яндекс.Маркета» Антон Вальков.

Шоу-бизнес Кирилл Плетнев переживает кризис после развода с Нино Нинидзе Отечественный актер Кирилл Плетнев признался, что столкнулся с кризисом после развода с супругой Нино Нинидзе.

Энергетика Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества.

Происшествия Бывшему вице-премьеру Дагестана вынесен приговор по трем статьям Как сообщало ИА REGNUM, на пост вице-премьера Билал Омаров был назначен в ноябре 2015 года.

Футбол Кононов остался на посту главного тренера «Спартака» "Все остаются, все хорошо", - ответил Андрей Федун на вопрос, остаются ли на своих должностях Олег Кононов, Михаил Вартапетов (руководитель медицинского департамента клуба), Алексей Лунин (главный тренер молодежной команды "Спартака") и Виктор Булатов (главный тренер "Спартака-2").

Общество Похорошела ли Москва при Собянине? Последние семь лет в Москве реконструируют улицы, абсолютно каждый год возникают одни и те же проблемы: жители недовольны, бизнес волнуется, соцсети разрываются от критики и так далее.

Экономика Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году Реальные располагаемые денежные доходы россиян вопреки ожиданиям властей продолжат падение и в 2019 году, считают экономисты ВШЭ и РАНХиГС.

Политика Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».

Политика Меркель назвала ерундой сообщения СМИ о своем недовольстве преемницей Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на информацию СМИ о ее недовольстве главой Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр из-за высоких результатов партии на выборах в Европарламент.

Музыка Егор Крид рассказал о разрыве с лейблом Black Star Российский рэпер Егор Крид (Егор Булаткин) прервал семилетнее сотрудничество с лейблом Тимати Black Star.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Интернет Первый российский квантовый телефон испытали в Москве Коммерческую версию первого российского квантового телефона успешно протестировали сегодня в Москве.

Общество Тимати представил новую линию одежды совместно с «Армией России» Владелец бренда Black Star и рэпер Тимати представил новую линию одежды, созданную совместно с сетью магазинов "Армия России", сообщает RT.

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования города Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Экономика Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.

Армия и оружие На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого подозревают в государственной измене, рассказал, что 1 марта 2014 года планировалась операция по "разблокированию" военных в Крыму, однако ее прекратили в тот же день.

Политика Напавший на журналиста чиновник написал на него заявление в полицию Глава Ширинского района Хакассии Сергей Зайцев, оказавшийся в центре скандала после нападения на журналиста, написал на него заявление в полицию.

Политика Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.

Политика Адвокат Дерипаски рассказал о санкционном досье США на бизнесмена Документ, на основе которого российский предприниматель Олег Дерипаска был включен в санкционный список США, состоит из 186 страниц, рассказал РБК американский адвокат Эрих Феррари, который представляет интересы господина Дерипаски.

Общество Зачем участвовать и что обсуждать: Московская неделя предпринимательства с точки зрения бизнес-экспертов Известные представители предпринимательского сообщества и бизнес-эксперты рассказали mos.ru, какие темы форума они считают самыми важными, что будут обсуждать с коллегами и кому они рекомендуют посетить Московскую неделю предпринимательства.