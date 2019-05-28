Футбол
«Арсенал» продлил контракты с Нигматуллиным, Берхамовым и ШамовымРИА Новости 10:17
Новые соглашения 28-летнего Нигматуллина и 30-летнего Берхамова рассчитаны до 31 мая 2020 года, 24-летнего Шамова - до 31 мая 2021 года. В сезоне-2018/19 Берхамов сыграл за "Арсенал" 18 матчей, Нигматуллин - 19. Шамов выступал за молодежный состав тульского клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Футбол
Цаллагов, Бабурин, Полоз и Байрамян покинули «Рубин»
Футболисты Егор Бабурин, Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов покинули казанский "Рубин" в связи с истечением сроков арендных контрактов, сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.
Обновлено в 13:10
Общество
Столичные спасатели из-за жары перешли на усиленный режим работы
Жаркая погода, установившаяся в столице, стала причиной перехода сотрудников ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» на усиленный режим работы.
Обновлено в 09:30
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:21
Политика
Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию
Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака
Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено в 05:19
Экономика
Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями «Мегафона»
Московская биржа с 3 июня 2019 года приостанавливает торги обыкновенным акциями "Мегафона", сообщается в пресс-релизе торговой площадки.
Обновлено в 10:53
Кино
Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал
Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Общество
В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН
Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Происшествия
Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области
В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Кино
Звезда «Игры Престолов» вспомнил о съемках первого сезона сериала
Голливудский актер Джейсон Момоа, известный по роли кхала Дрого в первом сезоне "Игры престолов", поделился с фанатами воспоминаниями о съемках.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Дочь легенды сборной Италии сбила машина
Дочь легенды "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:47
Общество
Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды
Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Футбол
«Барселона» пытается вернуть Неймара
«Барселона» вступила в переговоры с ПСЖ по поводу возможного возвращения в команду Неймара.
Обновлено в 15:38
Энергетика
Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ
Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества.
Обновлено в 16:33
Политика
Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины
Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.
Обновлено в 14:41
Политика
Курц планирует снова стать канцлером Австрии после выборов в парламент
После распада коалиционного правительства в стране пройдут досрочные парламентские выборы, они состоятся в сентябре.
Обновлено в 15:52
Авто
В честь 100-летнего юбилея Bentley представит новый концепт-кар
Британский автопроизводитель готовится представить новый концепт-кар в июле, когда состоится празднование 100-летнего юбилея марки.
Обновлено в 04:32
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено 26 мая в 13:04
Хоккей
«Детройт» подписал контракт с победителем ЧМ-2019 Каски
"Детройт Ред Уингз" заключил однолетний контракт новичка с 23-летним финским защитником Оливером Каски, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес
Бизнесмен заплатил 15 тысяч долларов за ужин с Любовью Аксеновой
Мужчина пообещал привезти актрису за круглую сумму — 15 тысяч долларов, то есть миллион рублей.
Обновлено в 14:00
Гаджеты
Microsoft выпустил геймерскую мышку IntelliMouse Pro
Компания Microsoft анонсировала новую версию классической мышки под названием IntelliMouse Pro.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес
Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз
Сегодня днём в Тель-Авиве на одного «звёздного» малыша стало больше. Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз.
Обновлено в 11:43
Общество
Четверть россиян начали экономить на еде
На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено в 04:40
Авто
Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России
Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58