Футбол

«Арсенал» продлил контракты с Нигматуллиным, Берхамовым и ШамовымРИА Новости 10:17

Новые соглашения 28-летнего Нигматуллина и 30-летнего Берхамова рассчитаны до 31 мая 2020 года, 24-летнего Шамова - до 31 мая 2021 года. В сезоне-2018/19 Берхамов сыграл за "Арсенал" 18 матчей, Нигматуллин - 19. Шамов выступал за молодежный состав тульского клуба.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Тульский «Арсенал» продлил контракты еще с тремя футболистами

MySLO.ru10:17

«Арсенал» продлил контракты с тремя игроками

Тульские новости10:38

«Арсенал» продлил контракты с двумя голкиперами и Берхамовым

Матч ТВ10:14

Тульский «Арсенал» продлил контракты с тремя футболистами

Тульские Известия14:14

Нигматуллин, Шамов и Берхамов продлили контракты с «Арсеналом»

Советский спорт09:54

«Арсенал» продлил контракты с Нигматуллиным, Шамовым и Берхамовым

Спорт-Экспресс09:53

«Арсенал» объявил о продлении контрактов с Нигматуллиным, Шамовым и Берхамовым

Чемпионат10:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:22, Ашберн
Футбол

Цаллагов, Бабурин, Полоз и Байрамян покинули «Рубин»

Футболисты Егор Бабурин, Хорен Байрамян, Дмитрий Полоз и Ибрагим Цаллагов покинули казанский "Рубин" в связи с истечением сроков арендных контрактов, сообщается в официальном аккаунте клуба в Twitter.
Обновлено в 13:10
Общество

Столичные спасатели из-за жары перешли на усиленный режим работы

Жаркая погода, установившаяся в столице, стала причиной перехода сотрудников ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» на усиленный режим работы.
Обновлено в 09:30
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено в 09:21
Политика

Ссора в эфире «60 минут». Платошкин покинул студию

Два политолога – российский и украинский – поссорились в эфире программы "60 минут".
Обновлено в 15:02
Шоу-бизнес

Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака

Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено в 07:20
Происшествия

В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега

В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено в 05:19
Экономика

Мосбиржа с 3 июня приостановит торги акциями «Мегафона»

Московская биржа с 3 июня 2019 года приостанавливает торги обыкновенным акциями "Мегафона", сообщается в пресс-релизе торговой площадки.
Обновлено в 10:53
Кино

Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал

Фанаты нарезали из документального фильма о том, как снимали популярный сериал «Игра престолов», реакцию актеров на финальный эпизод эпопеи.
Обновлено вчера в 17:29
Общество

В России хотят запретить предоставление третьим лицам сведений из ЕГРН

Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), сообщила во вторник газета "Ведомости".
Обновлено в 02:31
Происшествия

Школьник с топором напал на девочку в Саратовской области

В Саратовской области подросток напал с топором на одноклассницу. Инцидент произошел в Вольске, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:30
Кино

Звезда «Игры Престолов» вспомнил о съемках первого сезона сериала

Голливудский актер Джейсон Момоа, известный по роли кхала Дрого в первом сезоне "Игры престолов", поделился с фанатами воспоминаниями о съемках.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Дочь легенды сборной Италии сбила машина

Дочь легенды "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сбила машина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:47
Общество

Тимати совместно с Минобороны представил коллекцию одежды

Рэпер Тимати представил коллекцию одежды, разработанную совместно с Министерством обороны.
Обновлено вчера в 16:38
Происшествия

В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста

Обновлено в 11:22
Происшествия

Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7

Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 21:28
Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Футбол

«Барселона» пытается вернуть Неймара

«Барселона» вступила в переговоры с ПСЖ по поводу возможного возвращения в команду Неймара.
Обновлено в 15:38
Энергетика

Росстандарт заявил об улучшении качества автомобильного топлива в РФ

Автомобильное топливо в России стало более качественным. Такие выводы сделали эксперты Роскачества.
Обновлено в 16:33
Политика

Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины

Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.
Обновлено в 14:41
Политика

Курц планирует снова стать канцлером Австрии после выборов в парламент

После распада коалиционного правительства в стране пройдут досрочные парламентские выборы, они состоятся в сентябре.
Обновлено в 15:52
Политика

Путин обсудит с лидерами стран ЕАЭС итоги пятилетия работы Союза

Обновлено в 17:03
Авто

В честь 100-летнего юбилея Bentley представит новый концепт-кар

Британский автопроизводитель готовится представить новый концепт-кар в июле, когда состоится празднование 100-летнего юбилея марки.
Обновлено в 04:32
Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ

Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено 26 мая в 13:04
Хоккей

«Детройт» подписал контракт с победителем ЧМ-2019 Каски

"Детройт Ред Уингз" заключил однолетний контракт новичка с 23-летним финским защитником Оливером Каски, сообщается на официальном сайте клуба НХЛ.
Обновлено в 15:15
Шоу-бизнес

Бизнесмен заплатил 15 тысяч долларов за ужин с Любовью Аксеновой

Мужчина пообещал привезти актрису за круглую сумму — 15 тысяч долларов, то есть миллион рублей.
Обновлено в 14:00
Гаджеты

Microsoft выпустил геймерскую мышку IntelliMouse Pro

Компания Microsoft анонсировала новую версию классической мышки под названием IntelliMouse Pro.
Обновлено в 16:16
Шоу-бизнес

Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз

Сегодня днём в Тель-Авиве на одного «звёздного» малыша стало больше. Анастасия Цветаева стала мамой в третий раз.
Обновлено в 11:43
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Общество

Четверть россиян начали экономить на еде

На путешествиях экономят наибольшее количество россиян: их количество среди опрошенных достигло 29%, на втором месте оказалась экономия на продуктах питания, которой в опросе придерживаются 25% россиян.
Обновлено в 04:40
Авто

Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России

Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Кантемир Михайлович Берхамов
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник тульского «Арсенала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Артур Эдуардович Нигматуллин
Российский футболист
Российский футболист, вратарь тульского «Арсенала».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное