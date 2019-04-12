Футбол

«Арсенал» продлил контракт с ЛевашовымСпорт-Экспресс 05:24

Левашов провел 35 матчей за "Арсенал" в чемпионате России, 12 из них сыграл на ноль. 👍🏻🤘🏻😃ПФК "Арсенал" продлил контракт с Михаилом Левашовым Новое трудовое соглашение действует до 31 мая 2021 года. ПФК "Арсенал" продлил контракт с 27-летним вратарем.
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«Арсенал» продлил контракт с Левашовым

Советский спорт07:00

«Арсенал» продлил контракт с голкипером Левашовым

Sport24.ru05:22

«Арсенал» объявил о продлении контракта с Левашовым

Евро-футбол.ру06:18

Левашов предстанет в образе героя «Игры престолов» перед матчем с «Уралом»

Чемпионат06:27

«Арсенал» продлил контракт с Левашовым

Спорт-Экспресс05:24

«Арсенал» продлил контракт с Левашовым

MySLO.ru08:00

Голкипер тульского «Арсенала» перевоплотится в героя «Игры престолов»

Первый Тульский05:22
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:22, Ашберн
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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «СТРАНА.ua» в Париже заявил, что у него нет уважения к украинскому лидеру Петру Порошенко.
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Песню о космическом корабле "Буран" на стихи Рогозина в рамках празднования Дня космонавтики в Государственном Кремлевском дворце исполнили Сергей Казак и группа "Наша тема".
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Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
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