Футбол
«Арсенал» продлил контракт с ЛевашовымСпорт-Экспресс 05:24
Левашов провел 35 матчей за "Арсенал" в чемпионате России, 12 из них сыграл на ноль. 👍🏻🤘🏻😃ПФК "Арсенал" продлил контракт с Михаилом Левашовым Новое трудовое соглашение действует до 31 мая 2021 года. ПФК "Арсенал" продлил контракт с 27-летним вратарем.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 17:22, Ашберн
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Президент США Дональд Трамп подтвердил 9 апреля планы ввести пошлины на товары из ЕС в ответ на субсидирование Евросоюзом авиастроительной компании Airbus ("Эрбас").
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