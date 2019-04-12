Футбол

«Арсенал» продлил контракт с ЛевашовымСпорт-Экспресс 05:24

Левашов провел 35 матчей за "Арсенал" в чемпионате России, 12 из них сыграл на ноль. 👍🏻🤘🏻😃ПФК "Арсенал" продлил контракт с Михаилом Левашовым Новое трудовое соглашение действует до 31 мая 2021 года. ПФК "Арсенал" продлил контракт с 27-летним вратарем.
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«Арсенал» продлил контракт с Левашовым

Советский спорт07:00

«Арсенал» продлил контракт с Левашовым

MySLO.ru08:00

Голкипер тульского «Арсенала» перевоплотится в героя «Игры престолов»

Первый Тульский05:22

Левашов предстанет в образе героя «Игры престолов» перед матчем с «Уралом»

Чемпионат06:27

«Арсенал» продлил контракт с Левашовым

Спорт-Экспресс05:24

«Арсенал» продлил контракт с голкипером Левашовым

Sport24.ru05:22

«Арсенал» объявил о продлении контракта с Левашовым

Евро-футбол.ру06:18
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Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Политика

Штаб Зеленского опубликовал видео встречи с Макроном

Обновлено в 14:31
Политика

ФСБ попросили разобраться с белорусской контрабандой

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Министерство транспорта с просьбой о пресечении серых схем поставок животноводческой продукции из Белоруссии, сообщает ТАСС.
Обновлено в 12:17
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Политика

США ввели новые санкции против Венесуэлы

Обновлено в 14:26
Политика

Раскрыты тайные имена семьи Порошенко для выезда из Украины

Обновлено в 14:59
Происшествия

В Тюмени проходит контртеррористическая операция

Управление ФСБ России по Тюменской области ввело в Тюмени режим контртеррористической операции.
Обновлено в 15:30
Авто

Китайская Geely запускает новый бренд Geometry для электромобилей

Geely, крупнейший китайский производитель автомобилей, который произвёл инвестиции в компании Volvo и Daimler, объявил в четверг о запуске премиального бренда Geometry для полностью электрических автомобилей.
Обновлено вчера в 09:33
Космос

В РАН назвали работу космонавтов на МКС бесполезной для науки

Международная космическая станция, с точки зрения науки, является "пустой тратой времени".
Обновлено в 08:41
Экономика

Полпред президента РФ Комаров заработал 657 млн рублей в 2018 году

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров в 2018 году заработал больше всех чиновников из администрации главы государства — 657 278 424 рублей.
Обновлено в 11:56
Авто

Блогер переделал Lamborghini Huracan в ралли-кар с «экзоскелетом»

Блогер Алекс Чой потратил пять месяцев на постройку Lamborghini Huracan с внешним каркасом безопасности, который он назвал «экзоскелетом».
Обновлено в 07:08
Общество

Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России

Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Игры

Хоррор Chernobylite появился на Kickstarter

Обновлено вчера в 21:29
Футбол

Футболист Гулиев извинился перед болельщиками «Спартака»

Обновлено в 03:41
Космос

SpaceX осуществила первый коммерческий запуск Falcon Heavy

Первый испытательный полет новейшей Falcon Heavy состоялся в феврале 2018 г. На данный момент это самая мощная из всех существующих в мире ракет.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

Вячеслав Володин заочно проголосовал за «суверенный рунет»

Был ли нарушен регламент Госдумы В Госдуме разгорается скандал вокруг голосования по закону о «сувереном рунете»: спикер Вячеслав Володин случайно проголосовал за документ, отсутствуя в парламенте.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Это не учения. В Тюмени проводится контртеррористическая операция. Онлайн-трансляция

12 апреля 22:59 Наш читатель, который находится в районе Маяка, сообщает, что сейчас повсеместно там начали отключать свет.
Обновлено в 12:35
Общество

Володин отдал половину своего дохода на благотворительность

Обновлено в 14:08
Экономика

Силуанов подписал директиву о продаже доли РЖД в «Трансконтейнере»

Первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов подписал директиву правительства о продаже доли государства в компании «Трансконтейнер».
Обновлено в 11:50
Космос

ВЦИОМ: большинство граждан РФ уверены в лидерстве России в космосе

Всероссийский центр исследования общественного мнения провел опрос с целью выяснить, какое мировое государство граждане Российской Федерации считают лидером в освоении космического пространства.
Обновлено в 05:44
Общество

Наказанный за фото жены уральский священник пожаловался на травлю

Обновлено в 11:53
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Здоровье

Швейцария попросила помощи у России из-за беженцев

За советом к медикам пенитенциарной системы РФ обратились специалисты Швейцарии, сообщил замдиректора ФСИН России Валерий Максименко.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Мужчину забили камнями до смерти в Москве

Тело мужчины, избитого до смерти, нашли на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 14:37
Происшествия

Суд в Москве допросил 10 человек по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 11:18
Музыка

The Chemical Brothers выпустили альбом «No Geography»

Британские электронщики The Chemical Brothers представили новый полноформатный альбом «No Geography». В свежую пластинку вошло 10 треков.
Обновлено в 05:44
Космос

Опубликован первый снимок чёрной дыры

ИА «Ореанда-Новости» Впервые было представлено фото горизонта событий черной дыры, которая находится в центре галактики М87.
Обновлено 10 апреля в 11:32
Кино

Роскомнадзор предупредил об опасности просмотра «Игры престолов»

Роскомнадзор предупредил россиян об опасности бесплатного просмотра нового сезона сериала «Игра престолов» на сайтах сомнительного качества из-за риска вирусного заражения ноутбуков и прочих гаджетов.
Обновлено в 13:05
Происшествия

В Ярославле мужчина напал с канцелярским ножом на таксиста и водителя

Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
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Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить

Обновлено в 10:07
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Михаил Алексеевич Левашов
Российский футболист
Российский футболист, вратарь тульского «Арсенала». До 13 лет играл в первенстве Тульской области среди юношей, затем перешёл в ДЮСШ «Дон» Новомосковск, тренер Геннадий Владимирович Кузнецов.
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