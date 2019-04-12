Футбол
«Арсенал» продлил контракт с ЛевашовымСпорт-Экспресс 05:24
Левашов провел 35 матчей за "Арсенал" в чемпионате России, 12 из них сыграл на ноль. 👍🏻🤘🏻😃ПФК "Арсенал" продлил контракт с Михаилом Левашовым Новое трудовое соглашение действует до 31 мая 2021 года. ПФК "Арсенал" продлил контракт с 27-летним вратарем.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
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Был ли нарушен регламент Госдумы В Госдуме разгорается скандал вокруг голосования по закону о «сувереном рунете»: спикер Вячеслав Володин случайно проголосовал за документ, отсутствуя в парламенте.
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Мужчина напал на таксиста и водителя в Ярославле с канцелярским ножом и нанес им ранения, злоумышленника задержал наряд вневедомственной охраны, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.
Обновлено в 10:20
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Ученые рассказали, как максимально быстро бросить курить
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