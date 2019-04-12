Футбол

Тульский «Арсенал» продлил контракт с вратарем ЛевашовымРИА Новости 05:38

Тульский футбольный клуб "Арсенал" на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с вратарем Михаилом Левашовым.
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«Арсенал» продлил контракт с Левашовым

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«Арсенал» продлил контракт с Левашовым

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«Арсенал» продлил контракт с голкипером Левашовым

Sport24.ru05:22

«Арсенал» продлил контракт с Левашовым

MySLO.ru08:00
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