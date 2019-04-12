Футбол
Тульский «Арсенал» продлил контракт с вратарем ЛевашовымРИА Новости 05:38
Тульский футбольный клуб "Арсенал" на своем официальном сайте сообщил о продлении контракта с вратарем Михаилом Левашовым.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика
Капитан парусника «Седов»: разум победит, мы обязательно встретимся
Барк "Седов", которому МИД Эстонии без объяснения причин отказал в заходе в Таллинн, продолжает свой юбилейный, 100-й по счету рейс, и сейчас направляется в польский город Гдыня, сообщил в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония капитан парусника Евгений Ромашкин.
Обновлено 10 апреля в 12:55
Авто
Новая Mazda3 получит спортивную версию
Компания Mazda намерена расширить гамму модификаций нового хэтчбека Mazda3 за счет спортивной версии, сообщает Autocar со ссылкой на руководителя проекта Коту Беппу.
Обновлено вчера в 18:05
Политика
На Украине объявили в розыск капитана судна «Норд»
В январе адвокат капитана сообщил, что его подзащитный несколько дней не выходил на связь, позднее полиция Украины объявила его в розыск.
Обновлено в 08:44
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
Обновлено в 03:44
Космос
Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
Общество
ГИБДД России предлагает увеличить сумму штрафа за превышение скорости
Сообщается, что теперь за превышение скорости на 20-40 километров в час сумма штрафа составит не 500 рублей, а 3 000 рублей.
Обновлено 10 апреля в 10:24
Футбол
«Молодёжка» ЦСКА победила «Оренбург» благодаря голам Н’Диайе и Чернова
Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0. Первый гол в матче был забит ещё в начале матча – на 13-й минуте мяч в сетку отправил нападающий хозяев Лассана Н'Диайе.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
Одно из протестных движений в Судане выступило против решений военных
Один из лидеров народного протестного движения в Судане - "Объединение суданских профсоюзов" - выступил против решений Военного совета, взявшего на себя власть в стране, сообщает сайт арабского спутникового телеканала "Аль-Арабия".
Обновлено в 09:10
Здоровье
Тюменские врачи впервые установили мужчине фаллопротез из трех частей
Врачи медико-санитарной части «Нефтяник» впервые в Тюмени установили пациенту трехкомпонентный гидравлический фаллопротез, сообщает региональный депздрав в пятницу, 12 апреля.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта
Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Политика
Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое
Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.
Обновлено в 08:06
Спорт
Загитова показала Урганту свою собаку
Обновлено в 09:19
Автоспорт
На машине Квята сменили двигатель
На машине российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята произведена замена двигателя.
Обновлено в 07:14
Финансы
Годовая инфляция в России в марте составила 5,3%
"В марте 2019 года годовая инфляция составила 5,3%. Наблюдаемый уровень годовой инфляции отражает влияние повышения НДС, а также произошедших в 2018 году ослабления рубля и удорожания нефтепродуктов", - говорится в материалах регулятора.
Обновлено в 09:22
Общество
Facebook оштрафовали на три тысячи рублей
Мировой суд в Москве оштрафовал Facebook на три тысячи рублей за непредоставление сведений о переносе в Россию серверов с персональными данными российских пользователей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 08:48
Космос
Ученый РАН назвал космонавтов бесполезными для науки
Ведущий научный сотрудник Института ядерных исследований РАН Вячеслав Докучаев заявил в беседе с радиостанцией "Говорит Москва", что космонавты бесполезны для науки.
Обновлено в 08:49
Экономика
В Сеть попали данные о клиентах банков из черного списка ЦБ
В открытом доступе на специализированных сайтах оказались данные о 120 тысячах клиентов, сообщила газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:05
Армия и оружие
В ЛНР назвали число погибших бойцов ВСУ в Донбассе
Обновлено в 08:08
Хоккей
Илью Ковальчука вызвали в сборную России по хоккею на ЧМ-2019
Обновлено вчера в 15:57
Шоу-бизнес
Вся сила в плавках: Прохор Шаляпин обнажился на Мальдивах
Шаляпин показал загорелое тело в ярких плавках на фоне лазурного моря.
Обновлено в 07:52
Здоровье
Главный онколог России — о борьбе с раком
Главный онколог России, руководитель НМИЦ радиологии академик Андрей Каприн заявил, что отечественные врачи используют самые современные методы борьбы с раком.
Обновлено в 05:56
Политика
В МИД Литвы назвали причину отзыва посла из Москвы
В Министерстве иностранных дел Литвы рассказали, почему посол страны в России Рямигиюс Мотузас был отозван из Москвы.
Обновлено в 09:37