Футбол
«Арсенал» продлил контракт с Комбаровым на один годSports.ru вчера в 09:01
Защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров продлил контракт с клубом. Новое соглашение 32-летнего россиянина рассчитано до 30 июня 2020 года. Комбаров выступает за тульский клуб с весны 2017 года.
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Происшествия
СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия
Согласно версии следствия, депутат дал взятку гендиректору предприятия в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить за это возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.
Обновлено в 22:55
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями
"Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.
Обновлено в 13:16
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:01
Происшествия
В США один человек погиб и 12 пострадали в результате торнадо
Ранее, 25 мая, торнадо обрушился на город Эль-Рино (штат Оклахома). Там погибли шесть человек и около ста получили ранения.
Обновлено в 17:28
Религия
Русская православная церковь готовится восстановить храм в Форт-Россе
Русская православная церковь намерена восстановить православный храм в США в Форт-Россе.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде
Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.
Обновлено в 22:15
Происшествия
Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Происшествия
Студента, пробравшегося в резиденцию Трампа, оштрафовали на $25 тысяч
Инцидент произошел в ноябре 2018 года: студент Висконсинского университета Марк Слэттери Линдблом незаконно пробрался на территорию резиденции Мар-а-Лаго через туннель и был обнаружен сотрудниками Секретной службы.
Обновлено в 22:59
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено в 05:19
Общество
В России могут ввести «отцовский капитал»
Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено в 21:18
Происшествия
Boeing совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска
Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска днем во вторник.
Обновлено в 04:23
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Общество
Россия направила Китаю ноту в связи с проверками телефонов при въезде
Генконсульство России в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту Китаю из-за проверок телефонов при въезде в страну.
Обновлено в 14:51
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено в 22:07
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено в 20:40
ЖКХ
В столице Якутии готовятся к новому отопительному сезону
Предприятия и учреждения Якутска незамедлительно приступили к подготовке к новому отопительному сезону.
Обновлено в 21:42
Общество
Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста
Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено в 23:18
Общество
Тельцам нужно больше общаться, а Девам перестать волноваться по пустякам. Гороскоп на 29 мая
Окружающие просто перестанут вас слышать и будут вести себя, как маленькие дети.
Обновлено в 11:03
Наука
Под ледником Росса залегает граница тектонических плит
Американские и новозеландские полярники обнаружили границу тектонических плит под ледяным шельфом Росса, которая разделяет Восточную и Западную Антарктиду и вносит вклад в особенности течений региона.
Обновлено в 09:36
Кино
Билеты на фильмы кинофестиваля в Чите стоят 50-100 рублей
Обновлено в 07:33
Общество
В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба
Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:27
Экономика
РВК запустила новые программы поддержки бизнеса в НТИ
Программы предполагают возможность получения грантового и инвестиционного финансирования технологическими компаниями на рынках НТИ в размере до 500 млн руб. "Единым окном" для доступа к таким программам поддержки станет цифровая платформа РВК.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Петросян опубликовал фото с молоденькими актрисами в вышиванках
Юморист Евгений Петросян пребывает в хорошем расположении духа, несмотря на грандиозный скандал, связанный с его личной жизнью.
Обновлено вчера в 05:53