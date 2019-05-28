Футбол

«Арсенал» продлил контракт с Комбаровым на один годSports.ru вчера в 09:01

Защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров продлил контракт с клубом. Новое соглашение 32-летнего россиянина рассчитано до 30 июня 2020 года. Комбаров выступает за тульский клуб с весны 2017 года.
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Тульский «Арсенал» продлил контракты еще с тремя футболистами

MySLO.ru10:17

«Арсенал» продлил контракты с Нигматуллиным, Шамовым и Берхамовым

Спорт-Экспресс09:53

«Арсенал» объявил о продлении контрактов с Нигматуллиным, Шамовым и Берхамовым

Чемпионат10:16

«Арсенал» продлил контракты с двумя голкиперами и Берхамовым

Матч ТВ10:14

Нигматуллин, Шамов и Берхамов продлили контракты с «Арсеналом»

Советский спорт09:54

«Арсенал» продлил контракты с Нигматуллиным, Шамовым и Берхамовым

Sport24.ru09:49

«Арсенал» продлил контракты с тремя игроками

Тульские новости10:38
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Происшествия

СК возбудил дело против главы крупнейшего в Забайкалье горнодобывающего предприятия

Согласно версии следствия, депутат дал взятку гендиректору предприятия в размере 500 тыс. рублей, чтобы получить за это возможность оказывать услуги по организации питания работников ППГХО.
Обновлено в 22:55
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Обновлено в 09:47
Происшествия

В Махачкале устроившую ДТП женщину попытались закидать камнями

"Очевидцы, возмущенные произошедшим, разбили камнями автомобиль виновницы ДТП, подоспевшие сотрудники полиции удержали толпу от самосуда, но несколько камней все же попали в супругов", - указывает МВД.
Обновлено в 13:16
Происшествия

В вольской школе подросток ударил девочку топором по голове

Обновлено в 05:37
Общество

В России предложили запретить псевдопивные напитки

«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено в 18:30
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено в 21:01
Происшествия

В США один человек погиб и 12 пострадали в результате торнадо

Ранее, 25 мая, торнадо обрушился на город Эль-Рино (штат Оклахома). Там погибли шесть человек и около ста получили ранения.
Обновлено в 17:28
Общество

РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей

Обновлено в 09:59
Религия

Русская православная церковь готовится восстановить храм в Форт-Россе

Русская православная церковь намерена восстановить православный храм в США в Форт-Россе.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Два человека погибли в результате крушения самолёта в Канаде

Два жителя американского штата Аляска погибли в результате крушения самолёта в канадском городе Уайтхорс.
Обновлено в 22:15
Происшествия

Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу

Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Студента, пробравшегося в резиденцию Трампа, оштрафовали на $25 тысяч

Инцидент произошел в ноябре 2018 года: студент Висконсинского университета Марк Слэттери Линдблом незаконно пробрался на территорию резиденции Мар-а-Лаго через туннель и был обнаружен сотрудниками Секретной службы.
Обновлено в 22:59
Армия и оружие

Тренажер парашютиста «Кудесник» покажут на форуме «Армия-2019»

Обновлено в 12:46
Происшествия

В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега

В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено в 05:19
Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предложено выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».
Обновлено в 21:18
Происшествия

Boeing совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", выполнявший рейс из Благовещенска в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту Иркутска днем во вторник.
Обновлено в 04:23
Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено в 01:38
Общество

Россия направила Китаю ноту в связи с проверками телефонов при въезде

Генконсульство России в Гуанчжоу направило дипломатическую ноту Китаю из-за проверок телефонов при въезде в страну.
Обновлено в 14:51
Здоровье

Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено в 22:07
Армия и оружие

Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено в 20:40
ЖКХ

В столице Якутии готовятся к новому отопительному сезону

Предприятия и учреждения Якутска незамедлительно приступили к подготовке к новому отопительному сезону.
Обновлено в 21:42
Общество

Тысячи учителей Новой Зеландии проводят марш протеста

Тысячи школьных учителей Новой Зеландии вышли в среду на общенациональный марш протеста с требованиями улучшения условий труда и повышения заработной платы.
Обновлено в 23:18
Общество

Тельцам нужно больше общаться, а Девам перестать волноваться по пустякам. Гороскоп на 29 мая

Окружающие просто перестанут вас слышать и будут вести себя, как маленькие дети.
Обновлено в 11:03
Наука

Под ледником Росса залегает граница тектонических плит

Американские и новозеландские полярники обнаружили границу тектонических плит под ледяным шельфом Росса, которая разделяет Восточную и Западную Антарктиду и вносит вклад в особенности течений региона.
Обновлено в 09:36
Кино

Билеты на фильмы кинофестиваля в Чите стоят 50-100 рублей

Обновлено в 07:33
Общество

В приморской школе завершили проверку после скандального флешмоба

Управление образования администрации Владивостока завершило проверку в школе, где ученики сняли на видео скандальную вечеринку, с ними провели профилактические беседы, сообщил РИА Новости представитель мэрии.
Обновлено в 21:27
Гаджеты

Xiaomi презентовала сразу два новых смартфона Redmi K20 и K20Pro

Обновлено в 08:42
Экономика

РВК запустила новые программы поддержки бизнеса в НТИ

Программы предполагают возможность получения грантового и инвестиционного финансирования технологическими компаниями на рынках НТИ в размере до 500 млн руб. "Единым окном" для доступа к таким программам поддержки станет цифровая платформа РВК.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие

Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины

Обновлено в 21:58
Шоу-бизнес

Петросян опубликовал фото с молоденькими актрисами в вышиванках

Юморист Евгений Петросян пребывает в хорошем расположении духа, несмотря на грандиозный скандал, связанный с его личной жизнью.
Обновлено вчера в 05:53
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