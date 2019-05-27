«Арсенал» продлил контракт с Комбаровым на один годSports.ru 09:01

Защитник «Арсенала» Кирилл Комбаров продлил контракт с клубом. Новое соглашение 32-летнего россиянина рассчитано до 30 июня 2020 года. Комбаров выступает за тульский клуб с весны 2017 года.

«Арсенал» продлил контракт с Комбаровым на один год

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