«Арсенал» продлил контракт с КомбаровымSportbox.RU 08:48

Тульский «Арсенал» продлил контракт с защитником Кириллом Комбаровым. Сообщается, что новое соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.

Все про Спорт ру

Политика Избранный президент Литвы рассказал, какими будут отношения с Россией Победитель президентских выборов в Литве Гитанас Науседа рассказал о том, какими будут отношения между Вильнюсом и Москвой после его избрания на высший пост.

Политика Киев захотел международного статуса для Керченского пролива Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.

Хоккей Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.

Общество «Армия России» и Тимати представили совместную коллекцию одежды Бренд Black Star Wear (владелец - рэп-исполнитель Тимати, Тимур Юнусов) совместно с сетью магазинов "Армия России" ("Военторг") представил новую коллекцию одежды "Черная звезда".

Политика Лавров проведет переговоры с главой МИД Белоруссии Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в Москве встречу с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеевым.

Общество Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Авто В России растут продажи автомобилей китайских брендов В течение 4 первых месяцев текущего года в Российской Федерации продали 10 098 китайских машин.

Здоровье В Великобритании родился ребенок без кожи В английском графстве Уорикшир врачи выходили родившегося без кожи младенца. Об этом сообщает таблоид Daily Star.

Политика Китай приостановил закупки иранской нефти — WSJ Китай остановил закупки нефти у Ирана из-за антииранских санкций США, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в нефтяной отрасли Исламской Республики.

Игры NVIDIA бесплатно раздаст перевыпуск Quake II с современной графикой NVIDIA объявила о выпуске ремейка классической игры Quake II RTX с современной графикой.

Происшествия Опубликовано видео с места нападения на журналистов в Ставрополе Видео с места нападения психически больного мужчины на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе опубликовано краевым Следственным комитетом.

Здоровье Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Происшествия Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.

Политика Генпрокурор Украины отказался уйти в отставку до выборов в Раду Как сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее интервью Луценко в программе «Свобода слова» на канале ICTV, он уйдет с должности генпрокурора Украины после выборов в Раду и уйдет в политику.

Происшествия В Японии неизвестный с ножом напал на школьников Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.

Авто BMW с нуля воссоздала потерянный концепт 1970 года На конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este компания BMW представила воссозданный с нуля классический концепт Garmisch.

Происшествия В Бразилии в ходе беспорядков в тюрьме погибли 15 заключенных В результате беспорядков в тюрьме бразильского города Манаус погибли 15 заключенных, сообщает телеканал Globo со ссылкой на местных властей.

Авто Volkswagen ID. R попробует установить новый рекорд Нюрбургринга R, за рулем которого будет находиться французский гонщик Ромен Дюма, попытается пройти дистанцию со средней скоростью свыше 185 км/ч.

Экономика Курс биткойна за сутки вырос на 9,4% Средний обменный курс биткойна за прошедшие сутки вырос почти на 9,4% и по состоянию на 11:00 мск достиг $8750,24 за единицу криптовалюты.

Шоу-бизнес Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).

Политика Медведев отменил роуминг в России Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.

Футбол СМИ назвали кандидатов на замену Вальверде в «Барселоне» Стали известны имена кандидатов на пост главного тренера «Барселоны» в случае ухода с этой должности Эрнесто Вальверде.

Музыка 12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.

Шоу-бизнес Мать Полищук рассказала о последних днях жизни актрисы Мать актрисы Любови Полищук Ольга Пателеевна Полищук поделилась воспоминаниями о последних днях жизни дочери в программе Дмитрия Борисова «Пусть говорят».