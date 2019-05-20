«Арсенал» продлил контракт с КомбаровымМатч ТВ вчера в 08:49

Тульский «Арсенал» продлил контракт с защитником Кириллом Комбаровым. Сообщается, что новое соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года.

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Политика Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово В Косово задержан россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Политика Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

Экономика В Петербурге приостановят открытие новых магазинов X5 Retail Group По результатам 2018 года доля ретейлинговой компании X5 Retail Group (бренды «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») на продовольственном рынке Петербурга составила 27,03%.

Политика Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины Международный валютный фонд всегда являлся надёжным партнёром Украины во времена, когда мы нуждаемся в поддержке.

Политика Напавший на журналиста хакасский чиновник подал заявление в полицию Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев, обвиняемый в нападении на съемочную группу "России 24", подал встречное заявление в полицию, сообщила РИА Новости официальный представитель СУ СК республики Юлия Арбузова.

Общество Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.

Происшествия В Москве велосипедист попал в массовое ДТП На юге Москвы велосипедист попал в массовую аварию, передает ТАСС.

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Общество В УФНС прокомментировали скандал с владельцем портала «Клерк.ру» Представитель Управления Федеральной налоговой службы России по Краснодарскому краю Наталия Солонченко сообщила, что в УФНС внимательно изучат информацию об угрозах основателю портала для бухгалтеров «Клерк.ру» Борису Мальцеву и проведут служебную проверку.

Армия и оружие Вдовы доказали свое право на выплаты за ордена погибших в Сирии Военнослужащие 200-й артиллерийской бригады (войсковая часть №48271), выплаты за посмертное награждение которых стали предметом судебных споров, погибли год назад — 23 мая.

Авто Новый Mercedes-Benz GLA отправился на тесты без дверей Судя по «сырому» прототипу, у которого почему-то нет даже задних дверей, новый GLA сохранит концепцию предшественника.

Общество Томичи в понедельник сдадут первые ЕГЭ – по географии и литературе Основной этап проведения единого госэкзамена (ЕГЭ) стартует в понедельник; в этот день более 630 выпускников Томской области пройдут испытания по географии и литературе, сообщила РИА Томск специалист областного департамента образования Вера Неверова.

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