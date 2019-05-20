Футбол
«Арсенал» продлил контракт с ГригалавойМатч ТВ 09:46
Тульский «Арсенал» заключил новый контракт с Гиа Григалавой. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение между сторонами будет действовать до 31 мая 2021 года.
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Хоккей
«Вашингтон» проведет проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
"Вашингтон Кэпиталз" отреагировал на ситуацию со скандальным видео, на котором присутствует форвард клуба Евгений Кузнецов, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Кино
Искусственный интеллект предложил свою версию финала «Игры престолов»
Искусственный интеллект, разработанный группой сибирских ученых, объяснил, почему финальный сезон фэнтезийной саги "Игра престолов" разочаровал поклонников.
Обновлено в 13:29
Армия и оружие
Военный эксперт заявил об «уязвимости» С-500
Обновлено в 17:50
Политика
В ФСБ допустили новые провокации Украины у берегов Крыма
Угроза новых диверсий в Крыму и Керченском проливе со стороны украинских спецслужб и экстремистских организаций сохраняется.
Обновлено в 10:59
Финансы
В США оценили планы Москвы по отказу от доллара
В России ослабевает роль доллара, как главной резервной валюты, а ее место занимают золотовалютные резервы, уверен финансист из США Питер Шифф.
Обновлено в 06:52
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено в 00:00
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено в 14:47
Политика
Европарламент подвел предварительные итоги выборов
В ЕС 23-26 мая прошли выборы в Европарламент.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге
Органы Следственного комитета РФ на транспорте подтвердили гибель серфингиста в акватории Санкт-Петербурга при столкновении с пассажирским судном на подводных крыльях «Метеор».
Обновлено в 11:16
Культура
В Лувре сомневаются, что «Спаситель мира» написан да Винчи
По данным британского издания, эксперты Лувра рекомендовали выставить полотно с новой сопроводительной надписью «из мастерской» итальянского художника.
Обновлено в 10:28
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова
После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено в 14:40
Происшествия
В Хакасии возбудили дело против чиновника, напавшего на журналиста
Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на корреспондента "России 24" Ивана Литомина.
Обновлено в 05:36
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Генпрокурор Украины Луценко отказался уходить в отставку
Зеленский, выступая 20 мая в зале Верховной рады, в своей инаугурационной речи призвал главу СБУ Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко и министра обороны Степана Полторака уйти в отставку.
Обновлено в 15:54
Футбол
«Унион» обыграл «Штутгарт» и впервые вышел в бундеслигу
В рамках ответного стыкового матча за право играть в бундеслиге берлинский "Унион" сыграл вничью со "Штутгартом" (0:0) и впервые в своей истории пробился в элитный дивизион чемпионата Германии.
Обновлено в 18:59
Общество
Генконсульство предупредило россиян о проверках телефонов в Гуанчжоу
Миграционные власти Китая могут выборочно проверять переписки в мессенджерах при въезде транзитом в страну через аэропорты Гуанчжоу.
Обновлено в 12:56
Экономика
Французская сеть «Ашан» задолжала московским и самарским арендодателям
Вскоре после самарского девелопера "Виктор и Ко" получить более 100 млн рублей долга по договору аренды намерен один из крупнейших торговых центров Москвы "Авиапарк".
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Алена Водонаева написала заявление в полицию из-за угроз убийством
Звезда проекта «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева написала заявление в отделение полиции из-за угроз от неизвестного мужчины.
Обновлено в 19:10
Кино
Путин отметил роль фестиваля Озерова в сбережении памяти о войне
Президент России Владимир Путин отметил вклад Международного фестиваля военного кино имени Юрия Озерова в патриотическое воспитание молодежи и сбережение памяти о войне.
Обновлено в 16:24
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич одела дочерей в одинаковые наряды
Анна Хилькевич вышла на прогулку с дочерьми, одев их в одинаковые наряды.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес
Бывшая возлюбленная сына Марии Шукшиной Фрейя Зильбер сменила имидж
Бывшая возлюбленная сына актрисы Марии Шукшиной недавно сменила свой имидж.
Обновлено в 15:00
Транспорт
Таксистам в России хотят запретить сверхурочную работу
В начале апреля 2019 года компании «Яндекс.Такси», «Ситимобил» и «Везёт» начали тестировать в Москве систему контроля режима труда и отдыха таксистов, позволяющую отслеживать общее время, которое водители проводят за рулём.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес
Шурыгина поселилась в элитном московском жилом комплексе
Обновлено в 18:53
Авто
Появились новые изображения пикапа на базе LADA Vesta
«Авто Mail.ru» распространил новые рендерные изображения пикапа на базе LADA Vesta.
Обновлено в 14:38
Политика
На Украине заявили о бесполезности санкций ЕС против России
Украинский политик, руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил о бесполезности европейских санкций против России.
Обновлено в 19:31
Экономика
КНР прекратила закупки нефти в Иране из-за США
Китай прекратил закупки нефти в Иране из-за санкций США. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:42
Общество
Врио губернатора Петербурга Беглов отчитался о доходах за 2018 год
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов за прошлый год заработал 6,1 млн руб. Об этом сообщается на сайте правительства города.
Обновлено в 18:38
Технологии
Сбербанк запускает мессенджер «СберЧат»
Сбербанк запускает корпоративный мессенджер «СберЧат», созданный на базе платформы dialog (входит в экосистему Сбербанка).
Обновлено в 07:24