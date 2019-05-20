«Арсенал» продлил контракт с ГригалавойМатч ТВ 09:46

Тульский «Арсенал» заключил новый контракт с Гиа Григалавой. Как сообщает пресс-служба клуба, соглашение между сторонами будет действовать до 31 мая 2021 года.

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