Футбол
«Арсенал» продлил контракт с ГригалавойСпорт-Экспресс вчера в 09:23
"Арсенал" заключил новое соглашение с защитником Гиа Григалавой. Как информирует официальный сайт туляков, теперь контракт с 29-летним грузином действует до 31 мая 2021 года. Григалава пришел в "Арсенал" в конце января 2017 года.
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Политика
Китай полностью прекратил закупку иранской нефти
Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Общество
Стерлигов призвал казнить участников БДСМ-флешмоба на выпускном
Обновлено вчера в 11:51
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено вчера в 20:24
Армия и оружие
Сирийская армия освободила от террористов город Кафр-Набуда
Подразделения сирийской армии взяли под свой контроль город Кафр-Набуда, расположенный в провинции Хама, 26 мая сообщает агентство SANA.
Обновлено 26 мая в 09:55
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить на Украине дефолт
Украинский олигарх Игорь Коломойский считает, что главе «незалежной» Владимиру Зеленскому необходимо объявить в стране дефолт, чтобы не выплачивать долг Международному валютному фонду (МВФ).
Обновлено 26 мая в 09:52
Армия и оружие
F-35A в «режиме зверя» заметили вблизи Ирана
Взлет в «режиме зверя» двух истребителей пятого поколения F-35A Lightning II ВВС США с авиабазы Аль-Дафра (ОАЭ) показали на видео.
Обновлено 26 мая в 17:25
Происшествия
В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Щеглова намерена изменить отношение забайкальцев к Минтруда края
Недавно назначенная министр труда и соцзащиты населения Забайкальского края Инна Щеглова встретилась 28 мая с журналистами и рассказала о задачах в работе.
Обновлено вчера в 21:56
Происшествия
Аэропорт Хабаровска эвакуировали после сообщений о минировании
Обновлено вчера в 23:57
Хоккей
«Вашингтон» начал проверку из-за скандального видео с Кузнецовым
Клуб "Вашингтон Кэпиталз" начал собирать факты, связанные с видео, на котором запечатлены форвард команды НХЛ и сборной России по хоккею Евгений Кузнецов и неизвестное вещество белого цвета.
Обновлено в 00:20
Происшествия
При нападении неизвестного с ножом в Японии погибли два человека
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
Обновление старых ТЭЦ дорого обойдется потребителям электроэнергии
Обновление старых ТЭЦ дорого обойдется потребителям электроэнергии Минэнерго ответило на критику энергорынка, разработав такие критерии «ручного» отбора проектов модернизации на правкомиссии по электроэнергетике, которые позволят его пройти именно старым ТЭЦ — общей мощностью порядка 1,78 ГВт.
Обновлено вчера в 14:14
Авто
BMW представил хэтчбек BMW 1-Series нового поколения
Баварский автопроизводитель наконец представил хэтчбек BMW 1-Series третьего поколения.
Обновлено вчера в 02:44
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти половине российских семей — 48,2% — денег хватает только на еду и одежду, но на товары длительного потребления (например, на смартфон, холодильник, стиральную машину, мебель и др.) финансовых ресурсов уже недостает, следует из доклада Росстата о распределении домохозяйств по оценке финансового положения за четвертый квартал 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Арестован сын экс-сенатора, пьяным сбивший полицейского
В Москве суд арестовал на два месяца 27-летнего Тимура Галлямова, сына экс-сенатора Амира Галлямова, который совершил наезд на сотрудника ГИБДД.
Обновлено вчера в 12:06
Общество
На смолянина составили протокол о неуважении к власти из-за картинки с Путиным под новостью о штрафе за неуважение к власти
В отношении жителя Смоленска Сергея Командирова составили административный протокол по статье о неуважении власти (части 3 статьи 20.1 КоАП) за изображение президента Владимира Путина с нецензурной подписью.
Обновлено вчера в 16:02
Экономика
Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей
Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 13:33
Происшествия
СК начал проверку после падения строительного крана в Перми
Следственный комитет начал проверку по факту падения башенного крана в Перми.
Обновлено вчера в 14:04
Происшествия
Глава района в Хакасии напал на журналиста после неудобных вопросов
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на журналиста телеканала «Россия 24» Ивана Литомина во время съемок программы «Дежурная часть».
Обновлено вчера в 02:34
Политика
Тимошенко поддержала решение Зеленского о роспуске Рады
Обновлено вчера в 16:44
Политика
На Украине пожаловались на бесполезность санкций против РФ
Украинский политик Дмитрий Спивак заявил, что санкции Евросоюза против России не действуют. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:32
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
В Хабаровске ребенок провалился в коллектор с горячей водой
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Космос
На спутнике Нептуна обнаружили экзотическую форму льда
Стоит заметить, что спутник остается одним из редких малых тел Солнечной системы, сохраняющих геологическую активность.
Обновлено вчера в 02:44
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено вчера в 16:51
Хоккей
«Слован» отказался от участия в следующем сезоне КХЛ
Братиславский «Слован» не сыграет в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги, сообщает Hokej.sk со ссылкой на члена правления «орлов» Юрая Широки.
Обновлено вчера в 14:20
Авто
В Сети показали фото Kia Xceed без камуфляжа
Новый кросс-хэтчбек KIA XCeed, который ранее неоднократно попадал в объективы фотошпионов, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено вчера в 07:37