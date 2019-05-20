«Арсенал» продлил контракт с ГригалавойСпорт-Экспресс вчера в 09:23

"Арсенал" заключил новое соглашение с защитником Гиа Григалавой. Как информирует официальный сайт туляков, теперь контракт с 29-летним грузином действует до 31 мая 2021 года. Григалава пришел в "Арсенал" в конце января 2017 года.

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Политика Китай полностью прекратил закупку иранской нефти Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.

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