Футбол
«Арсенал» продлил контракт с ЧеревченкоProstoProSport 10:45
Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала». Сегодня, 27 мая, он подписал новое соглашение с клубом, о чем информирует пресс-служба «оружейников». Отмечается, что новый контракт наставника рассчитан до июня 2020 года.
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Общество
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Общество
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Экономика
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Политика
В Оренбурге скончался Герой России Андрей Зеленко
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Компания AMD в честь своего юбилея представила линейку видеокарт Navi Radeon RX 5000. В этом году AMD празднует свое 50-летие.
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Общество
В Ростове главы районных администраций отчитались о своих доходах
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Глава МИД РФ Сергей Лавров проведет в Москве встречу с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеевым.
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