Футбол

«Арсенал» продлил контракт с ЧеревченкоProstoProSport вчера в 10:45

Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала». Сегодня, 27 мая, он подписал новое соглашение с клубом, о чем информирует пресс-служба «оружейников». Отмечается, что новый контракт наставника рассчитан до июня 2020 года.
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«Арсенал» продлил контракты с тренерским штабом

MySLO.ru02:53

Главный тренер «Арсенала» Черевченко подписал контракт по схеме «1+1»

РИА Новости26 мая в 10:13

«Арсенал» продлил контракты с Черевченко и его тренерским штабом

Матч ТВвчера в 10:55

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» до 2020 года

Спорт-Экспрессвчера в 10:25

Тульский «Арсенал» продлил контракты с тренерским штабом

Тульские Известиявчера в 13:14

Черевченко со своими помощниками продолжит тренировать «Арсенал»

Советский спортвчера в 10:34

«Арсенал» объявил о продлении контракта с Черевченко и его помощниками

Sport24.ruвчера в 11:12
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Происшествия

В Саратовской области подросток ударил школьницу топором

Обновлено в 04:12
Общество

Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС

Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.
Обновлено в 04:00
Политика

Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс

Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Общество

Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино

Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
ЖКХ

В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора

В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
Обновлено в 04:35
Происшествия

Видео раздавленных автомобилей во Владивостоке попало в соцсети

Около дома по адресу Ладыгина, 11 обрушилась подпорная стена.
Обновлено в 02:32
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Экономика

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Политика

В Косово полиция задержала гражданина России

В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, заявил 28 мая президент Сербии Александар Вучич.
Обновлено в 05:07
Футбол

Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА

Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.
Обновлено в 05:07
Политика

Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове

Сербский лидер Александр Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:18
Политика

Штаб Зеленского ищет специалистов для реформ на Украине

Команда шестого президента Украины Владимира Зеленского запустила проект «социальный лифт», в рамках которого надеется найти квалифицированных специалистов для проведения реформ в стране.
Обновлено в 04:15
Общество

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Политика

Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Общество

Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат

Правительство поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законодательную инициативу депутатов Еврейской автономной области.
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде

В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
Обновлено в 02:34
Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Общество

На Эвересте участились случаи гибели альпинистов

За право попытаться взойти на Эверест каждый альпинист платит 11 тысяч долларов.
Обновлено 25 мая в 23:32
Политика

Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Наука

В Китае показали прототип самого быстрого поезда в мире

Компания CRRC из КНР продемонстрировала разработанный ею прототип поезда на магнитной подушке (маглев), который окажется быстрейшим на планете после ввода в эксплуатацию.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес

Яна Рудковская может вычеркнуть детей из завещания

Методы воспитания детей, которыми руководствуется Рудковская и Плющенко и раньше вызывали осуждали осуждение у общественности.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Украина разработала замену мощнейшему ракетному двигателю РФ

Украинское КБ «Южное» разработало ракетный двигатель, который сможет заменить мощнейший в мире российский жидкостный двигатель РД-171М.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия

СК возбудил дело после нападения на редакцию в Ставрополе

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц в отношении 72-летнего мужчины, который напал с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
Обновлено в 03:18
Общество

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе

Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено вчера в 07:41
Гаджеты

Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представлены официально

Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. На презентации побывали корреспонденты Gizchina.
Обновлено в 05:00
Футбол

Фрэнк Лэмпард — о поражении от «Астон Виллы»: «Это жестоко, но таков футбол»

Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от поражения в финале плей-офф чемпионшипа против «Астон Виллы» (1:2). — Это жестоко, но таков футбол.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика

IKEA сдаст россиянам мебель в аренду

В Швеции и Швейцарии IKEA занимается предоставлением в аренду мебели компаниям по подписке, в Нидерландах в кооперации с жилищной ассоциацией — студентам.
Обновлено в 04:47
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Обновлено в 00:32
Политика

Прокуроры САП объявили Омеляну обвинения

Во время заседания объявили об обвинениях министру и определили порядок и объем исследования доказательств.
Обновлено в 04:32
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Игорь Геннадьевич Черевченко
Российский футболист
Таджикистанский и российский футболист, выступавший на позиции защитника. В 2008 году начал тренерскую деятельность. С июня 2015 по 10 августа 2016 - главный тренер московского «Локомотива». С 8 февраля 2017 по 21 мая 2018 - главный тренер клуба ФНЛ «Балтика».
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