Футбол
«Арсенал» продлил контракт с ЧеревченкоProstoProSport вчера в 10:45
Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала». Сегодня, 27 мая, он подписал новое соглашение с клубом, о чем информирует пресс-служба «оружейников». Отмечается, что новый контракт наставника рассчитан до июня 2020 года.
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В Саратовской области подросток ударил школьницу топором
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Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС
Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.
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Политика
Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс
Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино
Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено в 01:03
ЖКХ
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В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.
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Происшествия
Видео раздавленных автомобилей во Владивостоке попало в соцсети
Около дома по адресу Ладыгина, 11 обрушилась подпорная стена.
Обновлено в 02:32
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
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Обновлено вчера в 20:32
Экономика
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
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В Косово полиция задержала гражданина России
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Обновлено в 05:07
Футбол
Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА
Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.
Обновлено в 05:07
Политика
Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове
Сербский лидер Александр Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность.
Обновлено в 04:18
Политика
Штаб Зеленского ищет специалистов для реформ на Украине
Команда шестого президента Украины Владимира Зеленского запустила проект «социальный лифт», в рамках которого надеется найти квалифицированных специалистов для проведения реформ в стране.
Обновлено в 04:15
Общество
Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Политика
Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.
Обновлено вчера в 21:16
Общество
Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат
Правительство поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законодательную инициативу депутатов Еврейской автономной области.
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде
В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.
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Общество
Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое
Обновлено в 01:11
Общество
На Эвересте участились случаи гибели альпинистов
За право попытаться взойти на Эверест каждый альпинист платит 11 тысяч долларов.
Обновлено 25 мая в 23:32
Политика
Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива
Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
Обновлено вчера в 15:25
Наука
В Китае показали прототип самого быстрого поезда в мире
Компания CRRC из КНР продемонстрировала разработанный ею прототип поезда на магнитной подушке (маглев), который окажется быстрейшим на планете после ввода в эксплуатацию.
Обновлено в 03:06
Шоу-бизнес
Яна Рудковская может вычеркнуть детей из завещания
Методы воспитания детей, которыми руководствуется Рудковская и Плющенко и раньше вызывали осуждали осуждение у общественности.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие
Украина разработала замену мощнейшему ракетному двигателю РФ
Украинское КБ «Южное» разработало ракетный двигатель, который сможет заменить мощнейший в мире российский жидкостный двигатель РД-171М.
Обновлено вчера в 12:39
Происшествия
СК возбудил дело после нападения на редакцию в Ставрополе
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц в отношении 72-летнего мужчины, который напал с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.
Обновлено в 03:18
Общество
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе
Омские школьники сегодня сдавали ЕГЭ по географии и литературе.
Обновлено вчера в 07:41
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представлены официально
Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. На презентации побывали корреспонденты Gizchina.
Обновлено в 05:00
Футбол
Фрэнк Лэмпард — о поражении от «Астон Виллы»: «Это жестоко, но таков футбол»
Главный тренер «Дерби Каунти» Фрэнк Лэмпард поделился впечатлениями от поражения в финале плей-офф чемпионшипа против «Астон Виллы» (1:2). — Это жестоко, но таков футбол.
Обновлено вчера в 15:52
Экономика
IKEA сдаст россиянам мебель в аренду
В Швеции и Швейцарии IKEA занимается предоставлением в аренду мебели компаниям по подписке, в Нидерландах в кооперации с жилищной ассоциацией — студентам.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7
Обновлено в 00:32
Политика
Прокуроры САП объявили Омеляну обвинения
Во время заседания объявили об обвинениях министру и определили порядок и объем исследования доказательств.
Обновлено в 04:32