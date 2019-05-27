«Арсенал» продлил контракт с ЧеревченкоProstoProSport вчера в 10:45

Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала». Сегодня, 27 мая, он подписал новое соглашение с клубом, о чем информирует пресс-служба «оружейников». Отмечается, что новый контракт наставника рассчитан до июня 2020 года.

Общество Владелец «Клерк.ру» заявил об угрозах со стороны ФНС Владелец издания «Клерк.ру» Борис Мальцев заявил об угрозах со стороны налоговой службы из-за карикатур и материалов, размещенных на его сайте.

Политика Зеленский впервые в качестве президента посетил Донбасс Господин Зеленский осмотрел позиции военных в станице Луганской и населенный пункт Счастье, также выслушал доклад командующего силовой операцией в Донбассе Александра Сырского.

Общество Медведев запретил госучреждениям закупать импортное вино Премьер Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому запрещается закупать вина зарубежного производства для нужд государственных и муниципальных учреждений.

ЖКХ В Свердловской области значительно снизились тарифы на вывоз мусора В 2019 году тариф для «Спецавтобазы» составит 474 рубля за кубометр мусора.

Хоккей Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.

Экономика Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь—декабрь 2018 года.

Здоровье В России изменились правила обязательного медстрахования В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.

Политика В Косово полиция задержала гражданина России В Косово сотрудники полиции задержали гражданина России, который является сотрудником ООН, заявил 28 мая президент Сербии Александар Вучич.

Футбол Игнашевич покинул тренерский штаб молодежной команды ЦСКА Московский футбольный клуб ЦСКА объявил на своем официальном сайте об уходе Сергея Игнашевича из тренерского штаба молодежной команды.

Политика Вучич привёл армию в боеготовность из-за задержания сербов в Косове Сербский лидер Александр Вучич принял решение привести Вооружённые силы Сербии и спецназ МВД в полную боевую готовность.

Политика Штаб Зеленского ищет специалистов для реформ на Украине Команда шестого президента Украины Владимира Зеленского запустила проект «социальный лифт», в рамках которого надеется найти квалифицированных специалистов для проведения реформ в стране.

Общество Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.

Политика Избранный президент Литвы рассказал об отношениях с РФ Избранный президент Литвы Гитанас Науседа усомнился в том, что отношения между Вильнюсом и Москвой могут поменяться.

Общество Правительство поддержало повышение штрафов за неявку в военкомат Правительство поддерживает законопроект об увеличении штрафов за неявку в военкомат, сообщает ТАСС со ссылкой на проект официального отзыва кабинета министров на законодательную инициативу депутатов Еврейской автономной области.

Происшествия В Уфе женщина на джипе насмерть сбила ребенка на велосипеде В Уфе женщина за рулем внедорожника насмерть сбила девятилетнего мальчика на велосипеде, сообщили в ГИБДД Башкирии.

Общество На Эвересте участились случаи гибели альпинистов За право попытаться взойти на Эверест каждый альпинист платит 11 тысяч долларов.

Политика Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива Украина намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.

Наука В Китае показали прототип самого быстрого поезда в мире Компания CRRC из КНР продемонстрировала разработанный ею прототип поезда на магнитной подушке (маглев), который окажется быстрейшим на планете после ввода в эксплуатацию.

Шоу-бизнес Яна Рудковская может вычеркнуть детей из завещания Методы воспитания детей, которыми руководствуется Рудковская и Плющенко и раньше вызывали осуждали осуждение у общественности.

Армия и оружие Украина разработала замену мощнейшему ракетному двигателю РФ Украинское КБ «Южное» разработало ракетный двигатель, который сможет заменить мощнейший в мире российский жидкостный двигатель РД-171М.

Происшествия СК возбудил дело после нападения на редакцию в Ставрополе Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц в отношении 72-летнего мужчины, который напал с ножом на сотрудников редакции газеты «Родина» в Ставрополе.

Гаджеты Смартфоны Redmi K20 и K20 Pro представлены официально Xiaomi анонсировала флагманские смартфоны Redmi K20 и K20 Pro. На презентации побывали корреспонденты Gizchina.

Экономика IKEA сдаст россиянам мебель в аренду В Швеции и Швейцарии IKEA занимается предоставлением в аренду мебели компаниям по подписке, в Нидерландах в кооперации с жилищной ассоциацией — студентам.