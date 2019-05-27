Футбол
«Арсенал» продлил контракт с ЧеревченкоProstoProSport 10:45
Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала». Сегодня, 27 мая, он подписал новое соглашение с клубом, о чем информирует пресс-служба «оружейников». Отмечается, что новый контракт наставника рассчитан до июня 2020 года.
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Хоккей
«Слован» не выступит в КХЛ в следующем сезоне
"Слован" вступил в КХЛ в 2012 году.
Обновлено в 14:36
Происшествия
После нападения на редакцию в Ставрополе госпитализирован один человек
27 мая мужчина напал на четырёх сотрудников редакции ставропольской газеты «Родина» с ножом после отказа в публикации его статьи об Иосифе Сталине.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено в 13:22
Политика
В Кнессет Израиля внесен законопроект о роспуске парламента
Член израильского парламента от партии «Ликуд» Мики Зохар представил законопроект о роспуске Кнессета.
Обновлено в 05:38
Гаджеты
ARM представила новые процессоры Cortex-A77 и Mali-G77
Обновлено в 09:21
Политика
На Украине возбудили новое дело против Порошенко
Государственное бюро расследований Украины возбудило дело из-за возможного незаконного завладения экс-президентом Петром Порошенко телеканалом "Прямой".
Обновлено в 13:59
Армия и оружие
Израиль атаковал ракетную установку в Сирии
Армия Израиля (ЦАХАЛ) атаковала пусковую установку в Сирии в ответ на запуск ракет по израильскому истребителю, сообщается на странице Вооруженных сил в Twitter.
Обновлено в 15:18
Общество
Спецвыпуск шоу «Голос. Дети» посмотрели почти 3 млн граждан России
Как сообщили ТАСС в компании Mediascope, которая проводила исследование, финал шоу смотрели 3 млн 200 тысяч человек.
Обновлено в 09:00
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Здоровье
На Кубани построят восемь пунктов оказания первичной медпомощи
Офисы врача общей практики в этом году откроют в Выселковском, Кореновском, Лабинском районах.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Самолеты «Аэрофлота» задерживают в Париже для проверки
В понедельник авиакомпания "Аэрофлот" задержала два рейса из Парижа в Москву из-за проверки анонимного сообщения, поступившего в аэропорт имени Шарля де Голля, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:43
Экономика
В Челябинской области планируется создать министерство промышленности
Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер сообщил о планах создания в регионе министерства промышленности.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Строительный кран рухнул на жилые дома в Перми
В понедельник, 27 мая, на строительной площадке, расположенной на улице Решетникова в Перми, произошло обрушение башенного крана.
Обновлено в 10:50
Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Авто
КамАЗ и Daimler запустили новый завод
Как отмечают представители обеих компаний, новейший завод каркасов кабин "Daimler KAMAZ RUS" на сегодняшний день является самым современным в отрасли грузовиков.
Обновлено в 14:48
Армия и оружие
На Украине решили создать ракету на замену «Зениту»
Обновлено в 12:55
Экономика
УФАС Петербурга отменило закупки метрополитена
На общую сумму 900 миллионов рублей В Петербурге Управление ФАС аннулировало два конкурса на закупку запчастей для петербургского метро.
Обновлено в 11:57
Финансы
Alibaba обдумывает размещение акций в Гонконге, что может принести ей $20 млрд - СМИ
Китайская интернет-компания Alibaba обдумывает возможность размещения своих акций на бирже Гонконга, что позволит ей привлечь 20 миллиардов долларов, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Ленинградской области
Трое мужчин погибли и один получил тяжелые травмы в понедельник вечером в результате ДТП в Киришском районе Ленинградской области.
Обновлено в 15:08
Транспорт
Таксистам могут запретить работать сверх нормы
Водителям такси в России могут запретить работать сверх нормы, соответствующие поправки внесены в законопроект об агрегаторах такси ко второму чтению в Госдуме.
Обновлено в 01:43
Экономика
Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в РФ
Вступил в силу приказ Минтруда, разъясняющий порядок расчета социальной доплаты к пенсии по новым требованиям, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 13:04
Космос
Илон Маск пообещал «спрятать» спутники Starlink ради астрономов
"Согласен, на прошлой неделе отправил записку команде Starlink, в частности, о сокращении альбедо", – написал Маск в Twitter в ответ на просьбу одного из пользователей сократить яркость свечения спутников.
Обновлено в 11:55
Политика
Михаила Галустяна внесли в базу «Миротворца»
Обновлено в 14:17
Политика
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт Украины
Новый президент Украины Владимир Зеленский должен последовать примеру Греции и отклонить программу Международного валютного фонда по жесткой экономии и объявить дефолт на Украине, заявил украинский олигарх Игорь Коломойский.
Обновлено вчера в 06:58
Кино
Опубликованы видео с реакцией актеров на финал «Игры престолов»
Телеканал HBO опубликовал документальный фильм о съемках сериала «Игра престолов».
Обновлено в 12:06
Экономика
Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей
Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Общество
Гороскоп на 28 мая 2019 года
Овен Сегодня у вас многое получается хорошо, стоит этим воспользоваться.
Обновлено в 14:58
Авто
Audi станет продавать новые автомобили онлайн
Пока немецкий концерн предложит клиентам приобрести только одну модель онлайн — это Audi TT в спецверсии Quantum Gray Edition.
Обновлено в 07:14
Футбол
Игорь Денисов покинул «Локомотив»
Обновлено в 13:49