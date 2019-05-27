Футбол
«Арсенал» продлил контракт с ЧеревченкоProstoProSport 10:45
Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала». Сегодня, 27 мая, он подписал новое соглашение с клубом, о чем информирует пресс-служба «оружейников». Отмечается, что новый контракт наставника рассчитан до июня 2020 года.
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Хоккей
У Третьяка нет претензий к хоккеистам сборной России после ЧМ
Глава ФХР вступился за игроков, которые подверглись критике после поражения в полуфинале Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк заявил, что не может предъявить игрокам национальной сборной претензии за третье место на прошедшем в Словакии чемпионате мира.
Обновлено в 13:33
Политика
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады
Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
Обновлено в 12:48
Экономика
Акции «Россетей» упали на новостях о дивидендах
После рекомендации совета директоров «Россетей» по выплатам дивидендов акции компании упали в цене на 6% (к 18:12), следует из данных Московской биржи.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало публикацию "Известий" об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Политика
Отрекшийся от испанского престола Хуан Карлос I заявил о желании уйти на покой
Хуан Карлос I, отрекшийся в 2014 году от испанского престола в пользу своего сына Филиппа VI, заявил о своем желании прекратить заниматься институциональной деятельностью со 2 июня.
Обновлено в 13:12
Экономика
Правительство выделит банкротящемуся «Ангстрем-Т» почти 21 млрд рублей
Сегодня [на заседании наблюдательного совета ВЭБ.РФ] обсуждалась следующая стадия развития завода и общий лимит финансирования – почти 21 млрд руб. Все деньги будут выделены из федерального бюджета, а риски по возврату денежных средств будет нести правительство, поскольку наблюдательный совет признал завод имеющим общегосударственное значение, заявил Шувалов.
Обновлено в 12:09
Политика
Кремль ответил на требование трибунала ООН выдать украинских моряков
Свое требование Международный трибунал ООН по морскому праву озвучил 25 мая.
Обновлено в 03:51
Здоровье
Врачи предупредили об угрозе туберкулеза из-за курения кальяна
Комиссия Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья ранее поддержала законопроект о приравнивании вейпов и кальянов к табачной продукции.
Обновлено в 02:58
Футбол
Игорь Денисов покинул «Локомотив»
Обновлено в 13:49
Армия и оружие
В Польше пройдут крупные учения ПВО НАТО
Крупные международные учения с использованием наземных систем противовоздушной обороны (ПВО) НАТО в Европе "Tobruq Legacy-19" пройдут в Польше в первой половине июня, в числе используемых полигонов - центр обучения сухопутных войск в Ожише в 60 километрах от Калининградской области, сообщает специализированное издание Defence24.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Третье стекло треснуло на открытом Кличко новом мосту
В Киеве на новом мосту, открытом мэром столицы Виталием Кличко, начали заменять уже третье разбитое стекло, передает УНИАН.
Обновлено в 08:06
Путешествия
Названы самые дешевые курорты в России
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Ксения Бородина похвасталась сумкой за полмиллиона рублей
Ксения Бородина похвасталась новым автомобилем за 13 миллионов рублей Как это часто бывает, обеспеченная жизнь Ксении вызывает зависть о некоторых пользователей социальной сети.
Обновлено в 04:00
Гаджеты
Lenovo представила первый ноутбук с Snapdragon и 5G-модемом
Обновлено в 05:01
Политика
Парламент Австрии вынес вотум недоверия канцлеру и кабмину
Австрийский парламент вынес вотум недоверия канцлеру Себастьяну Курцу и правительству страны.
Обновлено в 10:21
Происшествия
Четверо мужчин напали на врача скорой помощи в Чувашии
По данным полиции, нападение на работников бригады скорой медицинской помощи произошло 26 мая около 18:30 в Новочебоксарске.
Обновлено в 11:06
Космос
В Южной Африке найдено внеземное органическое вещество
Научные специалисты в области геологии рассказали о найденном ими органическом веществе в Южной Африке.
Обновлено вчера в 19:04
Общество
В Ростове главы районных администраций отчитались о своих доходах
В Ростове-на-Дону главы районных администраций опубликовали декларации о своих доходах.
Обновлено в 07:09
Общество
Тимати подарил Шойгу куртку из новой коллекции
Новую весенне-летнюю коллекцию в стиле милитари командованию российской армии представил автор — известный рэп-исполнитель Тимати.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала первые кадры из медового месяца с Потапом
Сегодня же певица рассказала в своем микроблоге, что у нее и вместе с новоиспеченным мужем начался медовый месяц.
Обновлено 25 мая в 12:44
Общество
Генпрокуратура хочет взыскать 3,2 млрд рублей с экс-мэра Владивостока
Российская Генеральная прокуратура подготовила иск к экс-главе Владивостока Игорю Пушкареву на сумму 3,2 млрд рублей.
Обновлено в 03:50
Хоккей
Мэтт Дэймон потрогал Кубок Стэнли. Он болеет за «Бостон»
Известный актер Мэтт Дэймон в преддверии старта финальной серии Кубка Стэнли провел время с главным трофеем турнира.
Обновлено в 11:37
Происшествия
Заключенные одесской колонии устроили бунт
Обновлено в 06:23
Хоккей
Журналист съел газету, где критиковал сборную Финляндии перед ЧМ
Финский журналист Филип Саксен съел лист со статьёй из газеты, в которой он критиковал сборную Финляндии перед чемпионатом мира 2019 года по хоккею.
Обновлено в 12:57
Авто
Обновленный Geely Atlas появится в России в конце этого года
Как сообщает портал «Китайские-автомобили.рф» со ссылкой на первого заместителя гендиректора ООО «Джили-Моторс» Чжан Шоухэ, обновлённая версия популярного кроссовера Geely Atlas может появиться на нашем рынке уже в конце 2019 года.
Обновлено вчера в 14:43
Политика
В ЦИК Украины заявили о проблемах в подготовке к выборам
Напомним, 21 мая после своей инаугурации Зеленский объявил, что распустит Раду, а вечером того же дня подписал соответствующий указ, назначив внеочередные выборы на 21 июля.
Обновлено в 12:02