Футбол

«Арсенал» продлил контракт с ЧеревченкоProstoProSport вчера в 10:45

Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала». Сегодня, 27 мая, он подписал новое соглашение с клубом, о чем информирует пресс-служба «оружейников». Отмечается, что новый контракт наставника рассчитан до июня 2020 года.
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«Арсенал» объявил о продлении контракта с Черевченко и его помощниками

Sport24.ruвчера в 11:12

Кирилл Комбаров продлил контракт с «Арсеналом»

Soccer.ruвчера в 09:08

Клаудио Писарро продолжит выступать за «Вердер»

Все про Спорт ру25 мая в 19:24

«Арсенал» продлил контракты с Черевченко и его тренерским штабом

Sportbox.RUвчера в 10:55

«Арсенал» продлил контракты с Черевченко и его тренерским штабом

Бомбардир.рувчера в 11:53

«Арсенал» продлил контракт с Комбаровым на один год

Sports.ruвчера в 09:01

«Арсенал» продлил контракты с Черевченко и его тренерским штабом

Матч ТВвчера в 10:55
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Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Обновлено вчера в 13:22
Футбол

Стали известны соперники «Зенита» на тренировочном сборе

На первые тренировочные сборы, которые будут проходить с 18 по 29 июня, команда отправится в австрийский Зальфеден.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие

В результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР ранена мирная жительница

Обновлено вчера в 21:15
Общество

Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Обвиняемый по делу «Зимней вишни» отказался от адвоката

Один из фигурантов уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», Игорь Полозиненко, подал ходатайство об отказе от адвоката.
Обновлено в 01:08
Политика

США выделят $35 млн на поддержку аграрного сектора Украины

Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины.
Обновлено в 00:35
Хоккей

«Бостон» обыграл «Сент-Луис» в первом матче финала Кубка Стэнли

Обновлено в 00:13
Происшествия

Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин

Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика

Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет

Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено вчера в 00:00
Энергетика

Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль

Маржа на нуле Чистая маржа торговли бензином на АЗС и нефтебазах (очищенный от операционных расходов и налоговых выплат заработок заправки) упала до околонулевых значений, сообщил в понедельник, 27 мая, журнал "Биржевой товарный рынок России", который выпускает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).
Обновлено в 00:00
Общество

Почти четверть россиян стали экономить на еде

За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Общество

Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами

В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено вчера в 14:42
Политика

Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие

В КНДР рассказали о планах США поставить Южной Корее новейшие ракеты

Намерение южнокорейских властей приобрести у Соединенных Штатов зенитные корабельные ракеты угрожает миру и стабильности в регионе, сообщает информационный портал КНДР Uriminzokkiri («Вместе с нашей нацией»).
Обновлено в 02:05
Политика

Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку

Обновлено вчера в 23:55
Экономика

Utair предложила кредиторам ждать выплаты долга 35 лет

Авиакомпания UTair предложила банкам-кредиторам продлить срок выплат многомиллиардного долга на 35 лет.
Обновлено в 01:59
Политика

Чайка выдвинул прокурора Дагестана на пост прокурора Москвы

Обновлено вчера в 17:54
Политика

Президент Сербии признал потерю Косово

Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика

Экономист фонда Якунина выявил зависимость счастья от числа миллиардеров

«Определенная степень неравенства в распределении богатства и доходов оказывает положительное воздействие на ощущение счастья, особенно в странах с низким уровнем дохода», — резюмирует экономист.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол

«Барселона» может отказаться от трансферов де Лигта и Гризманна

По данным журналиста El Mundo Deportivo Маркаля Лоренте, «Барселона» уже практически отказалась от трансфера де Лигта, посчитав его неподъемным.
Обновлено вчера в 22:42
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Здоровье

В России изменились правила обязательного медстрахования

В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Политика

Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады

Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
Обновлено вчера в 12:48
Экономика

Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей

Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие

Перехваченные НАТО российские истребители попали на фото

Представители испанских военных рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M в составе воздушной полиции НАТО перехватили самолеты российских ВВС после того, как последние вошли в воздушное пространство "восточного фланга" альянса.
Обновлено вчера в 09:11
Общество

Международный день защиты детей отметят в московских парках

В 19 столичных парках 1 июня пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей.
Обновлено в 01:54
Политика

России не стоит участвовать в новой лунной гонке, считает Рогозин

Ранее на лекции в МГУ Рогозин представил программу, согласно которой высадка на луну первого российского космонавта планируется на 2030 год.
Обновлено вчера в 20:06
Футбол

Берлинский «Унион» впервые в своей истории вышел в Бундеслигу

Обновлено в 01:31
Политика

Медведев отменил роуминг в России

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17
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