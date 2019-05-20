Футбол
«Арсенал» продлил контракт с ЧеревченкоProstoProSport вчера в 10:45
Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала». Сегодня, 27 мая, он подписал новое соглашение с клубом, о чем информирует пресс-служба «оружейников». Отмечается, что новый контракт наставника рассчитан до июня 2020 года.
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Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Обновлено вчера в 13:22
Футбол
Стали известны соперники «Зенита» на тренировочном сборе
На первые тренировочные сборы, которые будут проходить с 18 по 29 июня, команда отправится в австрийский Зальфеден.
Обновлено в 00:22
Армия и оружие
В результате обстрела беспилотника ВСУ в ДНР ранена мирная жительница
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Правительство запретило госучреждениям закупать импортное вино
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете государственным учреждениям закупать вина иностранного производства.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Обвиняемый по делу «Зимней вишни» отказался от адвоката
Один из фигурантов уголовного дела о пожаре в «Зимней вишне», Игорь Полозиненко, подал ходатайство об отказе от адвоката.
Обновлено в 01:08
Политика
США выделят $35 млн на поддержку аграрного сектора Украины
Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины.
Обновлено в 00:35
Происшествия
Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин
Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика
Города-миллионники отстали от Москвы по уровню экономики на 100 лет
Средний российский город-миллионник сможет достичь сегодняшнего показателя Москвы по валовому городскому продукту (ВГП) на душу населения только через 100 лет, показало исследование центра городской экономики КБ «Стрелка» «Экономика городов-миллионников: право на развитие» (есть у РБК).
Обновлено вчера в 00:00
Энергетика
Продажа бензина на АЗС почти перестала приносить прибыль
Маржа на нуле Чистая маржа торговли бензином на АЗС и нефтебазах (очищенный от операционных расходов и налоговых выплат заработок заправки) упала до околонулевых значений, сообщил в понедельник, 27 мая, журнал "Биржевой товарный рынок России", который выпускает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ).
Обновлено в 00:00
Общество
Почти четверть россиян стали экономить на еде
За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).
Обновлено в 00:29
Общество
Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами
В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.
Обновлено вчера в 14:42
Политика
Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.
Обновлено в 01:37
Армия и оружие
В КНДР рассказали о планах США поставить Южной Корее новейшие ракеты
Намерение южнокорейских властей приобрести у Соединенных Штатов зенитные корабельные ракеты угрожает миру и стабильности в регионе, сообщает информационный портал КНДР Uriminzokkiri («Вместе с нашей нацией»).
Обновлено в 02:05
Политика
Михаил Галустян попал в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
В Красноярском крае медведь зашел на детскую площадку
Обновлено вчера в 23:55
Экономика
Utair предложила кредиторам ждать выплаты долга 35 лет
Авиакомпания UTair предложила банкам-кредиторам продлить срок выплат многомиллиардного долга на 35 лет.
Обновлено в 01:59
Политика
Чайка выдвинул прокурора Дагестана на пост прокурора Москвы
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Президент Сербии признал потерю Косово
Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Экономист фонда Якунина выявил зависимость счастья от числа миллиардеров
«Определенная степень неравенства в распределении богатства и доходов оказывает положительное воздействие на ощущение счастья, особенно в странах с низким уровнем дохода», — резюмирует экономист.
Обновлено вчера в 23:30
Футбол
«Барселона» может отказаться от трансферов де Лигта и Гризманна
По данным журналиста El Mundo Deportivo Маркаля Лоренте, «Барселона» уже практически отказалась от трансфера де Лигта, посчитав его неподъемным.
Обновлено вчера в 22:42
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Здоровье
В России изменились правила обязательного медстрахования
В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.
Обновлено в 00:54
Политика
Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады
Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.
Обновлено вчера в 12:48
Экономика
Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей
Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.
Обновлено вчера в 13:33
Армия и оружие
Перехваченные НАТО российские истребители попали на фото
Представители испанских военных рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M в составе воздушной полиции НАТО перехватили самолеты российских ВВС после того, как последние вошли в воздушное пространство "восточного фланга" альянса.
Обновлено вчера в 09:11
Общество
Международный день защиты детей отметят в московских парках
В 19 столичных парках 1 июня пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей.
Обновлено в 01:54
Политика
России не стоит участвовать в новой лунной гонке, считает Рогозин
Ранее на лекции в МГУ Рогозин представил программу, согласно которой высадка на луну первого российского космонавта планируется на 2030 год.
Обновлено вчера в 20:06
Футбол
Берлинский «Унион» впервые в своей истории вышел в Бундеслигу
Обновлено в 01:31
Политика
Медведев отменил роуминг в России
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит запрет на внутрисетевой роуминг в России.
Обновлено вчера в 13:17