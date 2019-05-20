«Арсенал» продлил контракт с ЧеревченкоProstoProSport вчера в 10:45

Российский специалист Игорь Черевченко продолжит работу в качестве главного тренера тульского «Арсенала». Сегодня, 27 мая, он подписал новое соглашение с клубом, о чем информирует пресс-служба «оружейников». Отмечается, что новый контракт наставника рассчитан до июня 2020 года.

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Футбол Стали известны соперники «Зенита» на тренировочном сборе На первые тренировочные сборы, которые будут проходить с 18 по 29 июня, команда отправится в австрийский Зальфеден.

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Политика США выделят $35 млн на поддержку аграрного сектора Украины Агентство США по международному развитию (USAID) опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины.

Происшествия Во Владивостоке обрушившиеся бетонные блоки расплющили несколько машин Бетонные блоки лестницы, ведущей от одного жилого дома к другому, расположенному выше, обрушились в ходе мощного циклона во Владивостоке, они придавили четыре машины и повредили еще несколько, сообщает утром во вторник мэрия.

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Общество Почти четверть россиян стали экономить на еде За прошедший год россияне увеличили экономию по всем статьям расходов. Так, на еде экономили почти четверть опрошенных (24%).

Общество Минпромторг: Сдавать бутылки обратно в магазин запрещено СанПиНами В СанПиНах прямо запрещено устройство пунктов по приёму вторичного сырья от населения в помещениях продовольственных и промтоварных магазинов, в помещениях складов этих магазинов, на территории предприятий торговли и общественного питания.

Политика Украинский МИД потребовал назвать место и время возврата своих моряков Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль сообщила журналистам, что её ведомство утром 27 мая направило в российский МИД ноту с требованием указать время и место возврата на родину моряков, задержанных после провокации в Керченском проливе.

Армия и оружие В КНДР рассказали о планах США поставить Южной Корее новейшие ракеты Намерение южнокорейских властей приобрести у Соединенных Штатов зенитные корабельные ракеты угрожает миру и стабильности в регионе, сообщает информационный портал КНДР Uriminzokkiri («Вместе с нашей нацией»).

Экономика Utair предложила кредиторам ждать выплаты долга 35 лет Авиакомпания UTair предложила банкам-кредиторам продлить срок выплат многомиллиардного долга на 35 лет.

Политика Президент Сербии признал потерю Косово Сербия должна признать, что больше не контролирует ситуацию в Косово, передает PTC слова президента Александра Вучича, выступавшего перед парламентом.

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Футбол «Барселона» может отказаться от трансферов де Лигта и Гризманна По данным журналиста El Mundo Deportivo Маркаля Лоренте, «Барселона» уже практически отказалась от трансфера де Лигта, посчитав его неподъемным.

Хоккей Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.

Здоровье В России изменились правила обязательного медстрахования В России вступают в силу новые правила обязательного медстрахования. Об этом сообщается в приказе Министерства здравоохранения от 17 мая.

Политика Верховный суд Украины отказался рассматривать иск о роспуске Рады Верховный суд Украины отказал в рассмотрении иска о признании недействительным указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады и проведении внеочередных парламентских выборов, сообщается на странице суда в Facebook.

Экономика Юникредит-банк присоединился к системе быстрых платежей Юникредит-банк стал участником системы быстрых платежей (СБП), которая позволяет переводить деньги по номеру телефона, говорится на сайте компании.

Армия и оружие Перехваченные НАТО российские истребители попали на фото Представители испанских военных рассказали, что самолеты ВВС Испании EF-18M в составе воздушной полиции НАТО перехватили самолеты российских ВВС после того, как последние вошли в воздушное пространство "восточного фланга" альянса.

Общество Международный день защиты детей отметят в московских парках В 19 столичных парках 1 июня пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню защиты детей.

Политика России не стоит участвовать в новой лунной гонке, считает Рогозин Ранее на лекции в МГУ Рогозин представил программу, согласно которой высадка на луну первого российского космонавта планируется на 2030 год.