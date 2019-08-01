Футбол
«Арсенал» продал Ивоби в «Эвертон»Sports.ru вчера в 16:19
Сообщалось, что «Арсенал» получит за своего воспитанника 35-40 миллионов фунтов. В 100 играх в АПЛ за четыре сезона Ивоби забил 11 голов и отдал 19 передач. Фото: сайт «Эвертона» В АПЛ закрыли окно: «МЮ» продал Лукаку, Давид Луиз успел в «Арсенал»
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:12, Вашингтон
Политика
Царские долги: французский депутат требует российские деньги
Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.
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Происшествия
На мэра Туапсе завели дело о превышении и подлоге
Уголовное дело завели на мэра Туапсе. Владимир Зверев подозревается в служебном подлоге и превышении полномочий.
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Происшествия
Камера сняла момент наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге
Момент наезда машины на пешеходов в Санкт-Петербурге попал на видео.
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Совет Федерации собирается ужесточить закон о митингах
После московских народных волнений в Совете Федерации предлагают ужесточить законодательство о митингах.
Обновлено в 06:17
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В Забайкалье полицейский застрелил мужчину и пытался уйти от наказания
Обвиняемый, занимая должность начальника пункта полиции «Кокуйский» ОМВД России по Сретенскому району, в свободное от службы время застрелил из табельного пистолета мужчину.
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СКА проиграл «Авангарду» и занял последнее место на турнире в Сочи
В заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open СКА потерпел поражение от «Авангарда» — 1:4.
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Лимузин Aurus впервые попал в ДТП
Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева арестовали до 26 августа
Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в следственный изолятор до 26 августа, об этом заявил его адвокат Сергей Слесарев.
Обновлено в 00:28
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Церемония началась в храме Святителя Николая в Котельниках.
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Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Общество
«Победа» разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади
Авиакомпания "Победа" позволила брать в салон самолета ноутбуки сверх установленной ей нормы ручной клади.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Задержан третий участник драки с бойцами ОМОН на стадионе в Петербурге
В Петербурге полицейские задержали третьего участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН на стадионе «Газпром-Арена».
Обновлено в 03:49
Происшествия
В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2»
Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.
Обновлено в 06:32
Общество
Стала известна зарплата космонавтов в России
Стоит отметить, что в пресс-службе сослались на зарплаты, указанные в «Положении о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».
Обновлено вчера в 10:57
Общество
Полпред Президента в УрФО вручил зауральцам государственные награды
Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в Кургане по поручению Президента РФ вручил высокие государственные награды жителям региона.
Обновлено в 07:25
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Общество
В России впервые замечен сельдяной король
Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Общество
ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве
В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Обыски проходят в красноярском управлении МВД
В управлении МВД по Красноярскому краю начались обыски.
Обновлено в 05:02
Общество
Из-за ураганного ветра в Москве начали падать деревья
За минувшие сутки в Москве порывов ветра не выдержали два дерева.
Обновлено в 04:10
Политика
В Крыму неизвестные подняли флаг Украины
В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.
Обновлено в 06:31
Общество
Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве
Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.
Обновлено в 03:26
Технологии
«Амедиатека» признала проблемы в работе после обновления
Видеосервис «Амедиатека» после перехода на новую платформу все еще не может в полном объеме восстановить свою работу.
Обновлено в 07:45
Общество
Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино
Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.
Обновлено в 04:45
Общество
Власти Москвы заявили о потерях бизнеса в дни митингов
Источник ТАСС в московской мэрии ранее оценивал потери бизнеса в более чем 106 млн руб. "Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 млн рублей 27 июля и 68,1 млн рублей 3 августа", — говорил собеседник агентства.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Роковое совпадение: больная раком Вербер умерла из-за раков на ужине
Гламурная Москва не может прийти в себя от шока, который вызвала скоропостижная кончина фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Опубликовано видео момента ДТП с автобусом под Новороссийском
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео момента аварии пассажирского автобуса, который слетел в обрыв под Новороссийском 7 августа.
Обновлено вчера в 17:13