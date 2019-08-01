Сообщалось, что «Арсенал» получит за своего воспитанника 35-40 миллионов фунтов. В 100 играх в АПЛ за четыре сезона Ивоби забил 11 голов и отдал 19 передач. Фото: сайт «Эвертона» В АПЛ закрыли окно: «МЮ» продал Лукаку, Давид Луиз успел в «Арсенал»

Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Происшествия На мэра Туапсе завели дело о превышении и подлоге Уголовное дело завели на мэра Туапсе. Владимир Зверев подозревается в служебном подлоге и превышении полномочий.

Политика Совет Федерации собирается ужесточить закон о митингах После московских народных волнений в Совете Федерации предлагают ужесточить законодательство о митингах.

Происшествия В Забайкалье полицейский застрелил мужчину и пытался уйти от наказания Обвиняемый, занимая должность начальника пункта полиции «Кокуйский» ОМВД России по Сретенскому району, в свободное от службы время застрелил из табельного пистолета мужчину.

Хоккей СКА проиграл «Авангарду» и занял последнее место на турнире в Сочи В заключительном матче предсезонного турнира Sochi Hockey Open СКА потерпел поражение от «Авангарда» — 1:4.

Армия и оружие Северный флот проводит учения по поиску подлодок в Арктике Моряки Северного флота проводят учения по обнаружению и уничтожению подводных лодок условного противника на границе Баренцева и Норвежского морей.

Происшествия Лимузин Aurus впервые попал в ДТП Впервые лимузин Aurus был использован на церемонии инаугурации президента России Владимира Путина, которая состоялась 7 мая 2018 года.

Происшествия Экс-президента Киргизии Атамбаева арестовали до 26 августа Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в следственный изолятор до 26 августа, об этом заявил его адвокат Сергей Слесарев.

Здоровье Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.

Общество «Победа» разрешила брать в салон ноутбуки сверх нормы ручной клади Авиакомпания "Победа" позволила брать в салон самолета ноутбуки сверх установленной ей нормы ручной клади.

Происшествия Задержан третий участник драки с бойцами ОМОН на стадионе в Петербурге В Петербурге полицейские задержали третьего участника драки футбольных фанатов с бойцами ОМОН на стадионе «Газпром-Арена».

Происшествия В Грузии предъявили обвинения бывшему гендиректору «Рустави 2» Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения бывшему гендиректору грузинского телеканала «Рустави 2» Нике Гварамии.

Общество Стала известна зарплата космонавтов в России Стоит отметить, что в пресс-службе сослались на зарплаты, указанные в «Положении о материальном обеспечении космонавтов в Российской Федерации».

Общество Полпред Президента в УрФО вручил зауральцам государственные награды Полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе Николай Цуканов в Кургане по поручению Президента РФ вручил высокие государственные награды жителям региона.

Шоу-бизнес Фадеев расторг контракт с Наргиз Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.

Общество В России впервые замечен сельдяной король Первого в России сельдяного короля нашли 5 августа в бухте Паллада.

Политика Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.

Общество ФСИН проведет турнир по вождению автозаков в день митинга в Москве В Москве 10 августа ФСИН проведет турнир по вождению автозаков. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ведомства.

Происшествия Обыски проходят в красноярском управлении МВД В управлении МВД по Красноярскому краю начались обыски.

Общество Из-за ураганного ветра в Москве начали падать деревья За минувшие сутки в Москве порывов ветра не выдержали два дерева.

Политика В Крыму неизвестные подняли флаг Украины В крымском городе Судак «местные патриоты Украины» подняли флаг этой страны, заявил 9 августа на своей странице в Facebook советник главы Херсонской области Богдан Ковалев.

Общество Полиция пообещала пресекать несанкционированные митинги в Москве Московская полиция предупредила участников несанкционированных митингов, что будет "немедленно пресекать" малейшие провокации, сообщает в пятницу столичный главк МВД РФ.

Технологии «Амедиатека» признала проблемы в работе после обновления Видеосервис «Амедиатека» после перехода на новую платформу все еще не может в полном объеме восстановить свою работу.

Общество Минкультуры предложило запретить приносить еду в кино Что предлагается изменить Подготовленные Минкультуры поправки в закон "О государственной поддержке кинематографии РФ" предполагают законодательно закрепить положение, устанавливающее запрет на пронос на территорию кинотеатра продуктов и напитков, приобретенных за его пределами.

Общество Власти Москвы заявили о потерях бизнеса в дни митингов Источник ТАСС в московской мэрии ранее оценивал потери бизнеса в более чем 106 млн руб. "Общий размер убытков от несогласованных акций составляет более 38,1 млн рублей 27 июля и 68,1 млн рублей 3 августа", — говорил собеседник агентства.

Шоу-бизнес Роковое совпадение: больная раком Вербер умерла из-за раков на ужине Гламурная Москва не может прийти в себя от шока, который вызвала скоропостижная кончина фешен-директора ЦУМа Аллы Вербер.