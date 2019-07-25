Футбол

«Арсенал» приобрел у «Сент-Этьена» СалибаРИА Новости 13:01

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Лондонский "Арсенал" на своем сайте объявил о подписании контракта с футболистом Вильямом Салиба из французского "Сент-Этьена".
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