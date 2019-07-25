Футбол
«Арсенал» приобрел у «Сент-Этьена» СалибаРИА Новости 13:01
Лондонский "Арсенал" на своем сайте объявил о подписании контракта с футболистом Вильямом Салиба из французского "Сент-Этьена".
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 23:08, Вашингтон
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено в 22:31
Политика
СБУ задержала российский танкер
В посте СБУ указывается на то, что танкер имеет прямое отношение к инциденту с украинскими моряками осенью 2018 года, в результате которого было арестовано 24 военнослужащих ВМФ Украины.
Обновлено в 08:02
Происшествия
Кассир, сбежавшая с 41 миллионом рублей, могла уехать за границу
Полиция проверяет информацию, что сотрудница столичного пункта обмена валюты, похитившая у клиента 41 миллион рублей, могла покинуть Россию.
Обновлено в 21:00
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено в 12:11
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено в 19:26
Футбол
В «Локомотиве» рассказали о настрое на дерби с ЦСКА
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков рассказал о настрое на дерби с ЦСКА, передает газета "Известия".
Обновлено в 22:45
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Обновлено в 18:14
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Политика
Путин отменил санкции в отношении Турции
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отмене специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 07:29
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52
Шоу-бизнес
Глюкоза в красном боди появилась на фестивале «Жара»
Наталья Чистякова-Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, в начале июля отдохнула в Испании.
Обновлено в 09:47
Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадке
Обновлено в 12:06
Общество
Высшее образование в России предложили сделать бесплатным
В России предложили отменить плату за получение высшего образования.
Обновлено в 14:30
Общество
Гороскоп на 26 июля: Раки получают шанс изменить свою судьбу
Гороскоп подготовлен специалистами салона «Мандрагора». Овны У Овнов удачное время для того, чтобы заняться укреплением связей.
Обновлено в 18:00
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено в 01:16
Общество
Назвали обязанности 6-летнего охранника Кадырова
Министр Чечни по нацполитике Джамбулат Умаров рассказал об обязанностях 6-летнего охранника главы республики Рамзана Кадырова, которого зовут Магомед-Эми Газиев.
Обновлено в 16:17
Здоровье
На Кубани врачи впервые установили двум детям баклофеновые помпы
На Кубани провели первую в регионе операцию по установке баклофеновой помпы двум детям со спастичным синдромом.
Обновлено в 10:18
Общество
Жара в Париже побила абсолютный температурный рекорд
Обновлено в 09:00
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
Ранее в четверг Кузнецова в своем аккаунте в Instagram сообщила, что из-за проблем с оформлением американской визы не сможет выступить на турнире в Вашингтоне, действующей победительницей которого является.
Обновлено в 12:55
Происшествия
На задержанном КНДР российском судне иссякают запасы провизии
Представитель компании-владельца задержанного в КНДР российского судна "Северо-восточная рыболовная компания" заявил, что на судне скоро закончатся топливо, вода и продукты.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика
СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия
Представители Московской торгово-промышленной палаты в беседе с газетой «Известия» не исключили, что цены на кондитерские изделия в ближайшие шесть месяцев могут возрасти на 5 — 7%.
Обновлено в 20:35
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Иран испытал баллистическую ракету
Обновлено в 22:31
Экономика
Около 75% россиян не хватает денег до зарплаты
В результате проведенного опроса оказалось, что около 75% россиян не хватает денег до зарплаты.
Обновлено в 02:09
Происшествия
В полицейском участке в Чили взорвалась бомба
Отправленная по почте бомба взорвалась в полицейском участке в столице Чили Сантьяго, сообщает газета Mercurio.
Обновлено в 21:00
Армия и оружие
Завершен первый этап поставок систем С-400 Турции
Транспортные самолеты совершили около тридцати полетов из России в Турцию. Категорически против сделки выступают США.
Обновлено в 09:30