Футбол
«Арсенал» приобрел у «Сент-Этьена» СалибаРИА Новости вчера в 13:01
Лондонский "Арсенал" на своем сайте объявил о подписании контракта с футболистом Вильямом Салиба из французского "Сент-Этьена".
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«Арсенал» объявил о переходе Салиба. Игрок проведет следующий сезон в «Сент-Этьене»
Спорт-Экспрессвчера в 12:04
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Политика
Механик российского танкера сообщил о действиях СБУ при обыске
Старший механик российского танкера Nika Spirit, задержанного в порту Измаил, Сергей Карпов сразу после прилета в московский аэропорт Домодедово рассказал о действиях сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) во время обыска на судне.
Обновлено в 00:59
Транспорт
В России отложили выдачу новых автомобильных номеров
Обновлено вчера в 23:43
Происшествия
Начальника пресс-службы МВД по Москве наказали из-за дела Голунова
Начальник пресс-службы ГУ МВД по Москве Юрий Титов привлечен к дисциплинарной ответственности из-за ошибок в освещении дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии
В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено 24 июля в 05:48
Авто
АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у московского «РАМ Банка»
ЦБ лишил лицензии на осуществление банковских операций московский «РАМ Банк».
Обновлено в 01:38
Политика
Партия Зеленского выступила за рынок земельной собственности
Глава украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что политическая сила выступает за рынок земельной собственности, а также за либерализацию социальной сферы.
Обновлено в 01:57
Политика
Бывший боец «Азова» объяснил, почему напал на Порошенко
Обновлено в 00:25
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Кино
Скончался актер Анатолий Торопов
Обновлено вчера в 09:43
Шоу-бизнес
«Жара-2019»: Топурия вышла в свет в прозрачном платье с перьями
Обновлено вчера в 12:30
Происшествия
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.
Обновлено в 01:14
Политика
Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома
Юриста Фонда по борьбе с коррупцией Любовь Соболь задержали у здания Мосгоризбиркома, передает телеканал «Дождь».
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено вчера в 08:32
Футбол
«Эвертон» представил проект нового стадиона
Футбольный клуб «Эвертон» представил проект своего нового стадиона. Об этом сообщается на странице клуба в Twitter.
Обновлено в 00:56
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Политика
Помпео призвал Турцию не разворачивать С-400
США предпочитают, чтобы власти Турции не ставили на вооружение российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, но допускают и введение санкций против Анкары, заявил в интервью Bloomberg госсекретарь Майк Помпео.
Обновлено вчера в 18:53
Политика
В Австрии объявили в розыск подозреваемого в шпионаже россиянина
70-летнего подозреваемого задержали в ноябре 2018 года. По данным австрийской газеты Kurier, Зайцев родился в Москве.
Обновлено вчера в 14:01
Происшествия
В Челябинске столкнулись автокран и три маршрутки, есть погибший
В Челябинске столкнулись три ПАЗа и автокран. Один человек погиб, пишут местные СМИ. Несколько человек получили травмы.
Обновлено в 01:49
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Политика
Состояние украинских кораблей в Крыму признали «полуобморочным»
Обновлено вчера в 21:11
Армия и оружие
Трамп оценил ракетные пуски КНДР
Ранее в командовании Вооружённых сил США в Республике Корея заявили, что ракетные пуски КНДР не были направлены против позиций южнокорейских и американских военных на Корейском полуострове.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Россия и Турция расширят контакты в сфере ПВО и авиации
Российско-турецкие контакты в военно-технической сфере будут расширены в сторону вертолётостроения, боевой авиации и средств противовоздушной обороны, заявил 24 июля журналистам глава корпорации «Рособоронэкспорт» Александр Михеев.
Обновлено вчера в 11:05
Авто
BMW наращивает производство аккумуляторов
Обновлено вчера в 11:11
Происшествия
Леопард утащил спящего мужчину и съел его ногу
Обновлено в 00:01
Происшествия
Стена дома обрушилась после взрыва газа в Ленинградской области
Стена второго этажа жилого дома обрушилась после взрыва газового баллона в поселке Рахья во Всеволожском районе Ленинградской области, жильцов эвакуировали, для них создали пункт временного размещения (ПВР), сообщили ТАСС в районной администрации.
Обновлено вчера в 10:22
Авто
Ford выпустил юбилейный Mustang для Европы
В честь 55-летней годовщины выпуска первого Ford Mustang американская компания представила специальную версию модели, которая будет доступна исключительно европейским покупателям.
Обновлено вчера в 08:10