Футбол

«Арсенал» приобрел у «Сент-Этьена» СалибаРИА Новости вчера в 13:01

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Лондонский "Арсенал" на своем сайте объявил о подписании контракта с футболистом Вильямом Салиба из французского "Сент-Этьена".
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