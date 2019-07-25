Футбол
«Арсенал» приобрел у «Сент-Этьена» СалибаРИА Новости 13:01
Лондонский "Арсенал" на своем сайте объявил о подписании контракта с футболистом Вильямом Салиба из французского "Сент-Этьена".
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:20, Вашингтон
Политика
Российских моряков с задержанного Украиной танкера отпустили
Обновлено в 10:28
Общество
Суд постановил ликвидировать дом моды Sonia Rykiel
Дом моды Sonia Rykiel будет ликвидирован во решению суда Парижа, отклонившего все предложения о его перепродаже в рамках иска владельцев о защите от банкротства.
Обновлено в 12:21
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено в 14:32
Происшествия
Дело завели после нападения на Порошенко
Полиция возбудила уголовное дело после попытки нападения на президента Украины Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:52
Политика
Украина готовится к прекращению поставок дизтоплива из России
Крупнейший импортер нефтепродуктов на Украине Wexler Group заявил, что с 1 августа прекратит поставку дизельного топлива из России из-за ввода пошлин и будет искать альтернативные источники импорта дизельного топлива.
Обновлено в 13:12
Общество
О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено вчера в 12:53
Футбол
Игроки «Спартака» почтили память Федора Черенкова
Обновлено в 04:31
Политика
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской республике", говорится в заявлении министерства.
Обновлено в 14:04
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в первом матче квалификации Лиги Европы
Тульский "Арсенал" проиграл бакинскому "Нефтчи" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено в 14:51
Авто
Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик»
Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
Обновлено в 07:53
Экономика
Россия ограничила для иностранцев российский рынок газовых турбин
В отношении турбин мощностью до 35 МВт устанавливаются ограничения по доли стоимости иностранных товаров, использованных для их производства: не более 50% до 31 декабря 2019 года и не более 30% после этого.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес
Мама Виктории Лопыревой показала лицо внука крупным планом
Фотомодель Виктория Лопырева родила своего первенца в 35 лет.
Обновлено в 10:39
Здоровье
О смертельной опасности аспирина рассказали эксперты
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Симферополе пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Пассажирский лайнер Airbus A320 совершил аварийную посадку в аэропорту Симферополя.
Обновлено в 07:55
Происшествия
Журналиста в Якутии оштрафовали за злоупотребление свободой информации
Суд Якутска вынес наказание журналисту Михаилу Романову по делу о злоупотреблении свободой информации, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 02:15
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено вчера в 09:30
Политика
Путин отменил часть санкций в отношении Турции
Президент Российской Федерации Владимир Путин отменил некоторые специальные экономические меры в отношении Турции.
Обновлено в 07:15
Религия
Протоиерей Димитрий Смирнов находится в реанимации НИИ Склифосовского
Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в тяжелом состоянии.
Обновлено в 09:33
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено в 14:46
Экономика
«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей
Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.
Обновлено в 11:42
Политика
Зеленский и Трамп провели телефонный разговор
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонные переговоры.
Обновлено в 12:55
Финансы
ЕЦБ вновь сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в четверг, 25 июля, принял решение сохранить базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0%.
Обновлено в 08:00
Политика
Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения
У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
Обновлено в 13:55
Происшествия
В Сочи после ливня обрушился участок главной прибрежной трассы
Участок трассы Джубга — Сочи обрушился в Центральном районе курортного города, рассказали в управлении МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 11:14
Финансы
Курс евро опустился ниже 70 рублей впервые с весны 2018 года
Курс евро на торгах 25 июля опустился ниже отметки в 70 рублей впервые с марта 2018 года. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 09:22
Футбол
«Рубин» объявил о переходе футболиста Кипиани
Обновлено в 13:24
Политика
Мюллер ответил на вопрос о привлечении Трампа к ответственности
В ходе слушаний Мюллер подтвердил обвинения в адрес России о «вмешательстве» в президентские выборы в США в 2016 году и подчеркнул, что расследование не установило наличие сговора между членами предвыборного штаба Дональда Трампа и российским правительством.
Обновлено вчера в 10:39