Футбол
«Арсенал» приобрел у «Сент-Этьена» СалибаРИА Новости вчера в 13:01
Лондонский "Арсенал" на своем сайте объявил о подписании контракта с футболистом Вильямом Салиба из французского "Сент-Этьена".
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«Арсенал» объявил о переходе Салиба. Игрок проведет следующий сезон в «Сент-Этьене»
Спорт-Экспрессвчера в 12:04
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 00:40, Вашингтон
Политика
Палестина приостановила все соглашения с Израилем
Председатель Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас объявил о приостановке действия всех договоренностей с Израилем.
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Самолет из Кишинева, на борту которого находится экипаж российского танкера, задержанного на Украине, приземлился в Москве, свидетельствуют данные табло прилета аэропорта Домодедово.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Американскую журналистку восхитил московский «Макдоналдс»
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Южная Корея: КНДР испытала новый тип ракет
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
Обновлено вчера в 22:31
Общество
Облачная погода и до 28 градусов тепла ожидаются в Москве в пятницу
Облачная погода с прояснениями и до плюс 28 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Обновлено вчера в 23:03
Теннис
Консульство США отреагировало на пост Кузнецовой о неполучении визы
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Обновлено вчера в 12:55
Единоборства
Соперник погибшего Дадашева отказался от гонорара за бой
Обновлено вчера в 14:46
Политика
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
В Москве прошли обыски у незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму Восемь незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, среди которых Любовь Соболь, Елена Русакова и Кирилл Гончаров, получили сегодня утром повестки на допрос к следователю.
Обновлено вчера в 07:53
Общество
Госдума одобрила законопроект о выплатах за детей до трех лет
Согласно документу, с 1 января 2020 года выплаты на первого и второго ребенка смогут получить семьи, у которых доход на каждого родителя не превышает двукратную величину прожиточного минимума в регионе проживания.
Обновлено 24 июля в 08:14
Политика
Кличко вновь не смог выговорить слово
Мэр Киева Виталий Кличко не смог выговорить название института и насмешил пользователей Сети.
Обновлено вчера в 11:41
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве женщины на детской площадке
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Глава МЧС вылетел в пострадавшие от паводка районы Приамурья
Глава МЧС Евгений Зиничев прибыл в Приамурье, где проходит мощный паводок, и вылетел в наиболее пострадавшие районы, сообщает правительство региона.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Обновлено вчера в 16:39
Футбол
«Арсенал» проиграл «Нефтчи» в своем первом матче Лиги Европы
Футболисты тульского "Арсенала" проиграли свой первый еврокубковый матч в истории, уступив на своем поле бакинскому "Нефтчи" в первой встрече второго квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:54
Происшествия
В Китае усыновившая 118 детей женщина получила срок за мошенничество
Широко известная в Китае "любящая мать" Ли Янься из провинции Хэбэй, усыновившая 118 детей, приговорена к 20 годам лишения свободы за шантаж и мошенничество, говорится в заявлении Народного суда города Уань.
Обновлено вчера в 08:24
Гаджеты
В России представлен смартфон Honor 20 Pro
Обновлено вчера в 13:25
Игры
На gamescom 2019 покажут живой геймплей Cyberpunk 2077
Понаблюдать за презентацией смогут все посетители выставки gamescom 2019 с 21 по 24 августа, а с 20 по 22 августа пройдет закрытый показ для представителей индустрии.
Обновлено вчера в 16:05
Происшествия
В Сочи обрушился участок главной прибрежной трассы
После ливня разрушился участок главной прибрежной автотрассы Джубга — Сочи в районе Мамайки.
Обновлено вчера в 12:11
Политика
Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
Здоровье
Какие болезни ЛОР-органов подстерегают летом
Летом, в тепле, вирусы размножаются быстрее, что сказывается на рисках заражения ОРВИ.
Обновлено вчера в 14:23
Музыка
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
Обновлено 24 июля в 22:20
Шоу-бизнес
Forbes составил рейтинг самых успешных спортсменов России до 40 лет
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О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
Обновлено 24 июля в 12:53
Происшествия
Банда подростков нападает на жителей Мещеры
Обновлено вчера в 04:50
Политика
Организаторы выступления Трампа объяснили появление двуглавого орла
Некоммерческая организация Turning Point, устроившая скандальное мероприятие, на котором президент США Дональд Трамп выступил на фоне измененной президентской печати с двуглавым орлом, назвала причину ошибки, об этом пишет газета Washington Post.
Обновлено вчера в 21:20
Политика
Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы, ничего не доказав
Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента.
Обновлено вчера в 18:08
Политика
Матвиенко заявила о дискриминации богатых людей
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в обществе не должно быть «дискриминации богатых людей».
Обновлено вчера в 07:11
Авто
Рендерные изображения Lada 4х4 California показали в Сети
Независимый дизайнер Den Dizil показал один из возможных вариантов новой Lada 4x4.
Обновлено в 00:32
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30