Футбол

Вильям Салиба перешел в «Арсенал»Еженедельник Футбол 03:19

Защитник «Сент-Этьена» продолжит карьеру в чемпионате Англии. 18-летний футболист перешел в лондонский «Арсенал». «Канониры» заплатили за французского игрока 27 миллионов фунтов.
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«Арсенал» заплатил за Салиба 27 млн фунтов. Это рекорд «Сент-Этьена»

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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
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По сообщениям сайта Dutch News, правоохранительные органы Германии задержали участницу Олимпийских игр Мадиэю Гафур, у которой были найдены 50 килограммов наркотических веществ.
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