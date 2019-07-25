Футбол
Вильям Салиба перешел в «Арсенал»Еженедельник Футбол 03:19
Защитник «Сент-Этьена» продолжит карьеру в чемпионате Англии. 18-летний футболист перешел в лондонский «Арсенал». «Канониры» заплатили за французского игрока 27 миллионов фунтов.
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«Арсенал» объявил о переходе Салиба. Игрок проведет следующий сезон в «Сент-Этьене»
Спорт-Экспрессвчера в 12:04
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 03:44, Вашингтон
Политика
ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду
Внеочередные выборы в Верховную раду прошли 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.
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Напавший на Порошенко ветеран «Азова» объяснил свои действия
Ветеран полка "Азов" Никита Макеев рассказал, в чем была причина его нападения на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 00:23
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Укравшая 41 млн кассирша сбежала за границу
Кассирша из московского пункта обмена валют, укравшая у клиента 41 млн рублей, могла сбежать из России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:37
Политика
Россияне с задержанного СБУ танкера прилетели в Москву
Самолёт из Кишинёва, на борту которого находятся члены экипажа российского танкера, задержанного сотрудниками Службы безопасности Украины, приземлился в московском аэропорту Домодедово.
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Общество
Массовая гибель пчел зафиксирована в Томской области
Массовая гибель пчел зафиксирована еще в одном российском регионе: в Россельхознадзор начали поступать жалобы от пчеловодов Томской области.
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Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Происшествия
В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали
Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.
Обновлено в 02:09
Общество
Первая волна паводка достигнет Благовещенска 27 июля
Обновлено в 03:33
Политика
Крупнейший импортер дизтоплива на Украину прекратит поставки из России
Компания Wexler Group, являющаяся крупнейшим импортером светлых нефтепродуктов на Украину, с 1 августа приостановит поставки дизельного топлива из России из-за установленной Киевом специальной пошлины, сообщила пресс-служба организации в Facebook.
Обновлено вчера в 05:13
Политика
Задержан министр финансов Астраханской области
Источник в правоохранительных органах проинформировал о задержании бывшего председателя правительства Астраханской области Расула Султанова, а также и. о. министра финансов региона Виталия Шведова.
Обновлено в 02:58
Политика
В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси
По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено вчера в 14:32
Политика
США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400
Обновлено вчера в 18:11
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Обновлено вчера в 21:39
Политика
Украина придумала замену российскому газу
Российский газ Украина решила заменить катарским, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 12:32
Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостей
Кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7 процентов. Об этом «Известиям» сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
Обновлено в 00:59
Авто
Кроссоверы Volvo доступны в кредит по сниженной ставке
Обновлено вчера в 03:54
Происшествия
У чемпионки Нидерландов нашли 50 кг наркотиков
По сообщениям сайта Dutch News, правоохранительные органы Германии задержали участницу Олимпийских игр Мадиэю Гафур, у которой были найдены 50 килограммов наркотических веществ.
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Политика
Мосгоризбирком пообещал подать заявление в СК на Соболь
Мосгоризбирком обвинил Любовь Соболь в срыве заседания комиссии и пообещал обратиться в Следственный комитет по факту воспрепятствования работе избирательных комиссий, сообщил РИА «Новости» член комиссии Дмитрий Реут.
Обновлено в 02:35
Наука
Потепление в XXI веке оказалось первым глобальным за две тысячи лет
Потепление в XXI веке оказалось первым крупнейшим за последние две тысячи лет на Земле, сообщает международная группа ученых на страницах издания Science Alert.
Обновлено вчера в 13:30
Футбол
Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове
Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.
Обновлено в 01:09
Гаджеты
Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд
Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.
Обновлено вчера в 18:23
Происшествия
В нелегальном палаточном лагере под Хабаровском ребенок получил травмы
Уголовное дело возбуждено после получения травм 11-летним ребенком в несанкционированном палаточном лагере в селе Мирное под Хабаровском, сообщил РИА Новости прокурор Хабаровского района Дмитрий Ханюков.
Обновлено в 01:14
Музыка
Уральский фестиваль «Старый Новый Рок» прекращает существование
Обновлено вчера в 11:25
Кино
Рэпер Хаски из Улан-Удэ выпустил фильм «Люцифер»
25 июля рэпер Дмитрий Кузнецов, известный под псевдонимом Хаски, выпустил короткометражный фильм «Люцифер».
Обновлено в 03:28
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Клинику Елены Малышевой заподозрили в мошенничестве
Обновлено в 01:44
Политика
Стариков объяснил попытки ФБР и Киева завладеть черными ящиками MH17
Спецслужбы США и Украины пытались завладеть черными ящиками сбитого в Донбассе малайзийского Boeing-777 рейса MH17.
Обновлено вчера в 11:56
Общество
Прокуратура снова предупредила о незаконности акции 27 июля в Москве
Столичная прокуратура еще раз предупредила организаторов акции 27 июля и всех москвичей об ответственности за несогласованные митинги.
Обновлено в 02:57