Футбол

«Арсенал» приобрел у «Сент-Этьена» СалибаРИА Новости 13:01

Лондонский "Арсенал" на своем сайте объявил о подписании контракта с футболистом Вильямом Салиба из французского "Сент-Этьена".
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Арсенал» заплатил за Салиба 27 млн фунтов. Это рекорд «Сент-Этьена»

Sports.ru17:59

«Арсенал» приобрел 18-летнего защитника из Франции, но вернул его в «Сент-Этьен» на правах аренды

Матч ТВ12:19

Лондонский «Арсенал» приобрёл у «Сент-Этьена» за € 30 млн Салиба

Чемпионат12:34

«Арсенал» выкупил у «Сент-Этьена» французского защитника Салиба

Советский спорт12:31

«Арсенал» подписал Салиба. Игрок присоединится к лондонцам через год

Sport24.ru12:14

«Арсенал» приобрел 18-летнего защитника из Франции, но вернул его в «Сент-Этьен» на правах аренды

Sportbox.RU12:19

«Арсенал» объявил о переходе Салиба. Игрок проведет следующий сезон в «Сент-Этьене»

Спорт-Экспресс12:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 20:04, Вашингтон
Политика

В Грузии задержали экс-министра обороны по делу о митинге в Тбилиси

По данным следствия, на митингах 20 и 21 июня Окруашвили призывал демонстрантов и пытался проникнуть в здание парламента, а также участвовал в иных актах насилия.
Обновлено в 14:32
Космос

В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС

Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Теннис

Посольство РФ направило ноту протеста в Госдеп из-за Кузнецовой

Посольство России в США направило ноту протеста в Госдеп из-за проблемы с получением американской визы теннисисткой Светланой Кузнецовой.
Обновлено в 19:23
Культура

Певица Альбина Джанабаева: Очень хочу показать своим детям Баку - музыкальный, модный, особенный город!

Обновлено в 04:35
Происшествия

Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению

Обновлено в 16:17
Музыка

Бузова анонсировала свой последний концерт

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила в своем Instagram, что её предстоящий осенний концерт в Москве станет последним.
Обновлено в 01:07
Спорт

Гринев выиграл бронзу ЧМ на дистанции 100 м вольным стилем

Обновлено в 07:26
Гаджеты

Apple снова рекламирует безопасность своих смартфонов

Менеджеры по рекламе компании знают, что последнее время много появляется сообщений об утечке данных, прослушивания, слежки за пользователями и другое.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие

Ким Чен Ын: Запуск ракет был предупреждением Южной Корее

Обновлено в 19:33
Шоу-бизнес

Дима Билан удивил поклонников новым образом

Певец Дима Билан показал свой новый образ, опубликовав фото в Instagram. Музыкант перекрасил волосы в блонд, чем удивил своих поклонников.
Обновлено в 12:44
Политика

Зеленский лично одобрил решение о задержании российского танкера

Решение о задержании российского танкера NEYMA в Измаиле (Одесская область) было одобрено президентом Украины Владимиром Зеленским накануне, 24 июля, сообщает со ссылкой на свои источники украинский политический эксперт Юрий Бутусов.
Обновлено в 14:09
Экономика

Ритейлеры пригрозили ЦБ отказом от системы быстрых платежей

Российские ритейлеры намерены бойкотировать Систему быстрых платежей, запущенную ЦБ РФ. Об этом сообщила газета «Ведомости».
Обновлено в 02:56
Политика

США попросили Турцию не вводить в строй российские ЗРС С-400

Обновлено в 16:39
Политика

Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения

У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
Обновлено в 13:55
Наука

Сам себе экспериментатор

Если вы откроете сайт любой российской фирмы, торгующей этими "продуктами", то вас немедленно засосет водоворот бесконечных наименований, многие из которых сложно понять без фундаментального биологического образования: кислоты, соли, буферы, сахара, красители, питательные среды, ферменты, плазмиды и далее по списку.
Обновлено в 09:28
Экономика

Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%

Рост НДС на пальмовое масло до с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий.
Обновлено в 19:25
Происшествия

В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко

В Киеве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований.
Обновлено в 14:34
Политика

Сенат США призвал усилить защиту выборов от иностранного вмешательства

Комитет сената проводил собственное расследование "вмешательства РФ" в выборы в 2016 году и в четверг опубликовал отредактированную версию итогового доклада.
Обновлено в 15:52
Происшествия

Шимпанзе откусил руку смотрителю французского зоопарка

Обновлено в 19:53
Политика

Конгресс США предлагает продлить срок «наступления потолка госдолга»

В Палате представителей США поддержали проект закона о бюджете, который на два года продлевает срок наступления потолка госдолга страны.
Обновлено в 18:07
Происшествия

Пассажирский самолет экстренно сел в Симферополе из-за неполадок

Самолет Airbus A320 вынужденно сел в крымском аэропорту по техническим причинам.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления

Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Авто

АвтоВАЗ вновь повысит цены на Lada

Автомобили Lada вновь подорожают в России. Дилеры АвтоВАЗа уже получили уведомление об изменении розничных цен на машины с 1 августа.
Обновлено в 18:15
Интернет

В Microsoft случайно показали новое меню «Пуск» в Windows 10

Участники программы тестирования Windows Insider с 32-разрядной версией случайно получили сборку 18947, которая изначально предназначалась для внутреннего тестирования, но благодаря ошибке пользователи могут ознакомится с новым «Пуском».
Обновлено вчера в 15:22
Шоу-бизнес

Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод

Обновлено в 10:52
Происшествия

Убийство женщины на глазах у детей в Подмосковье попало на видео

Обновлено в 16:31
Политика

Назначен новый глава Комитета начальников штабов ВС США

В четверг сенат конгресса США утвердил выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США.
Обновлено в 14:29
Космос

Мы не одни: найдена планета, похожая на Землю

Современная астрономия может показать действительно интересные снимки, на некоторых из которых можно увидеть панорамы, напоминающие фильмы о космических путешествиях.
Обновлено в 00:45
Кино

Владимир Машков рассказал, когда вернется в кино

Художественный руководитель Театра Олега Табакова, народный артист РФ Владимир Машков не планирует в ближайшее время возвращаться к съемкам в фильмах.
Обновлено в 13:01
Происшествия

В порту Ейска задержано судно под флагом Молдавии

В кубанском городе Ейске инспекторы государственного портового контроля задержали судно LIZORI под флагом Молдавии из-за его технической изношенности и нарушений по выплате зарплаты экипажу.
Обновлено вчера в 05:48
ещё по теме
Главное