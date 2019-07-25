Футбол
«Арсенал» приобрел у «Сент-Этьена» СалибаРИА Новости 13:01
Лондонский "Арсенал" на своем сайте объявил о подписании контракта с футболистом Вильямом Салиба из французского "Сент-Этьена".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:56, Вашингтон
Авто
Внедорожник Changan CS75 Plus появился у дилеров
Обновлено в 00:48
Кино
Скончался народный артист России Анатолий Торопов
Обновлено в 13:17
Политика
Зеленский и Трамп поговорили по телефону
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:03
Политика
СБУ показала кадры с задержанного российского танкера
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сегодня СБУ задержала в порту Измаил российский танкер, который, как считают в Киеве, блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре прошлого года.
Обновлено в 08:13
Политика
В сенате США призвали защищать выборы от хакеров «бумажными копиями»
Как следует из документа, сенаторы предлагают, в частности, ввести систему двухуровневой идентификации для доступа к базам данных штатов, обновить программное обеспечение в системах регистрации избирателей, установить специальные сенсоры по контролю над системами, создать резервные копии баз избирателей, в том числе бумажные, и ряд других мер.
Обновлено в 16:10
Происшествия
Футболисты «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Обновлено в 16:26
Политика
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск россиянина по подозрению в тайной деятельности в пользу Главного разведывательного управления (ГРУ) "в ущерб Австрийской Республике", говорится в заявлении министерства.
Обновлено в 14:04
Кино
В сети появился трейлер боевика «Гемини» с Уиллом Смитом
Обновлено в 14:17
Политика
Украина нашла замену российскому газу в Катаре
Украина приостановила закупки российского газа с 25 ноября 2015 года.
Обновлено в 08:19
Экономика
«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей
Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.
Обновлено в 11:42
Общество
Росстат назвал регионы с самыми низкими зарплатами учителей
По данным ведомства, низкие зарплаты получают учителя в Северо-Кавказском федеральном округе (26,3 тыс. руб.), а также в Пензенской (26,9 тыс. руб.), Саратовской (27,5 тыс. руб.), Орловской (28 тыс. руб.), Новгородской (28,8 тыс. руб.), Ивановской (29 тыс. руб.) и Белгородской (29,3 тыс. руб.) областях.
Обновлено в 11:35
Здоровье
В Нижегородской области в два раза выросло число присасываний клещей
Пока большинство нижегородцев наивно полагали, что сезон активности клещей подходит к концу, они пошли в атаку - за последнюю неделю число обращений с присасыванием клещей выросло в два раза.
Обновлено в 07:47
Армия и оружие
Американский F-21 «сбил» российский МиГ-35 в Индии
Указывается на то, что для использования всех сильных сторон российского истребителя необходимы высокопрофессиональные летчики.
Обновлено в 04:55
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в сети
Обновлено в 02:11
Происшествия
Жителя Татарстана отправят в колонию за заказ препарата для потенции
Жителя Татарстана приговорили к полутора годам колонии строгого режима за то, что он заказал через интернет сильнодействующие препараты.
Обновлено в 16:00
Армия и оружие
На крейсер «Аврора» назначен новый командир
Командиром дважды Краснознаменного ордена Октябрьской революции бронепалубного крейсера 1-го ранга Балтийского флота «Аврора» стал капитан 3 ранга Юрий Шишкарёв.
Обновлено в 11:15
Общество
В Германии побит температурный рекорд
Обновлено вчера в 16:28
Авто
«АвтоВАЗ» с 1 августа изменит цены на автомобили
«Автоваз» разосолал дилерским центрам уведомления об изменении рекомендованных розничных цен на все модели концерна с 1 августа, сообщает Lada Online со ссылкой на само уведомление.
Обновлено в 10:40
Общество
Американскую журналистку восхитил московский «Макдоналдс»
Обновлено в 15:13
Шоу-бизнес
Собчак показала ягодицы в ответ на критический стих Шнурова
Телеведущая Ксения Собчак опубликовала в Instagram пикантное видео и сопроводила его язвительным стихотворным ответом лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено в 11:38
Политика
У двух кандидатов в Мосгордуму проходят обыски
Правоохранительные органы проводят обыски в домах политика Дмитрия Гудкова и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова.
Обновлено вчера в 16:59
Шоу-бизнес
Экс-муж Натальи Водяновой в четвертый раз стал отцом
Напомним, Джастин Портман и Наталья Водянова состояли в браке с 2001 по 2011 год. У пары трое общих детей – двое сыновей и дочка.
Обновлено в 10:21
Авто
Рассекречен обновленный Mitsubishi Pajero Sport
Производство обновленных Спортов на головном заводе в Таиланде уже началось, продажи на местном рынке стартуют в ближайшее время.
Обновлено в 05:33
Экономика
За фигуранта дела Baring Vostok Дельпаля заступились за рубежом
Фигурантами расследования, помимо Дельпаля, стали еще пять человек, среди них основатель и старший партнер Baring Vostok Майкл Калви, партнер компании Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев, а также гендиректор НАО «Первое коллекторское бюро» (ПКБ) Максим Владимиров.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено в 10:52