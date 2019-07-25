Футбол
«Арсенал» приобрел у «Сент-Этьена» СалибаРИА Новости 13:01
Лондонский "Арсенал" на своем сайте объявил о подписании контракта с футболистом Вильямом Салиба из французского "Сент-Этьена".
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 18:27, Вашингтон
Авто
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Обновлено в 17:34
Политика
Полицейские на диване вынесли Любовь Соболь из Мосгоризбиркома
Полиция вынесла вынесла на диване из здания Мосгоризбиркома и задержала незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, юриста ФБК Любовь Соболь, сообщил в прямом эфире телеканал "Дождь".
Обновлено в 18:02
Политика
Украина запретила въезд телеведущей Дане Борисовой
Телеведущая призналась, что ввела власти Украины в заблуждение, сказав, что не посещала Крым после 2014 года.
Обновлено в 09:26
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй С-400
Обновлено в 16:39
Здоровье
В Петербурге во всех детских поликлиниках введут электронные медкарты
Все детские медицинские учреждения в Санкт-Петербурге будут переведены на систему электронных медицинских карт до конца 2020 года, сообщил врио губернатора города Александр Беглов.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
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Политика
Президент Туниса умер на 93-м году жизни
Президент Туниса Аль-Баджи Гаид ас-Себси скончался в военном госпитале в тунисской столице на 93-м году жизни.
Обновлено в 06:29
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В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
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Политика
Генерал СБУ приготовился к военному ответу России на задержание танкера
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Обновлено в 15:51
Гаджеты
Apple снова рекламирует безопасность своих смартфонов
Менеджеры по рекламе компании знают, что последнее время много появляется сообщений об утечке данных, прослушивания, слежки за пользователями и другое.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
Американские самолеты и беспилотник провели разведку у Крыма
БПЛА провел разведку вдоль линии разграничения в Донбассе, после чего направился к берегам Крыма и несколько раз облетел границы полуострова.
Обновлено в 16:50
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В США ракета Falcon 9 с грузовым кораблем Dragon стартовала к МКС
Американская компания SpaceX в четверг осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем Dragon, который должен доставить груз для экипажа Международной космической станции (МКС).
Обновлено в 18:05
Здоровье
Жительница подмосковной Балашихи родила четверню
Обновлено в 11:53
Происшествия
Игроки «Арсенала» подверглись вооруженному нападению
Полузащитник лондонского "Арсенала" Месут Озил подвергся вооруженному нападению на севере британской столицы, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 16:17
Происшествия
Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления
Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.
Обновлено в 05:15
Экономика
Tesla сообщила о квартальных убытках свыше $400 млн
Американская компания Tesla по итогам II квартала 2019 года зафиксировала убытки в размере более $408 млн.
Обновлено вчера в 23:32
Наука
Капсулу Hyperloop разогнали до рекордной скорости
В прошлом году на конкурсе Hyperloop Pod рекорд был установлен также командой из Мюнхенского технического университета — он составил 457 км/ч (к слову, та же команда установила рекорд и в 2017 году).
Обновлено 22 июля в 03:13
Политика
Зеленский поблагодарил Трампа за санкции против России
В свою очередь Зеленский выразил Трампу благодарность за лидерство Вашингтона "в сохранении и усилении санкционного давления" на Москву.
Обновлено в 13:15
Космос
«Они „молчали“ 30 лет»: Учёные вновь зафиксировали бинарные вспышки
Учёные сообщают, что в ходе долголетних исследований, бинарные излучения показали, что они могут проявляться на протяжении нескольких недель, после чего пропадать и не демонстрировать себя долгие годы.
Обновлено в 13:31
Политика
Мюллер ответил на вопрос о привлечении Трампа к ответственности
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер во время слушаний в комитете Палаты представителей Конгресса США по вопросам судопроизводства допустил возможность возбуждения уголовного дела против президента США Дональда Трампа после окончания срока его президентства.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия
При крушении судна с мигрантами у берегов Ливии пропали 116 человек
Представитель ливийских ВМС Аюб Кассем заявил, что в результате крушения по меньшей мере 116 человек пропали без вести, еще 132 были спасены ливийской береговой охраной и местными рыбаками, передает агентство.
Обновлено в 11:44
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Себальоса
Добавим, что Себальос перешел в Реал в 2017 году из Бетиса за 16,5 миллиона евро.
Обновлено в 10:02
Политика
Украинский боевик объяснил свое нападение на Порошенко
Украинский боевик карательного батальона «Азов» Никита Макеев объяснил, зачем напал на кортеж экс-президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 18:14
Политика
ВМС Британии сопроводят проходящие через Ормузский пролив суда
ВМС Великобритании намерены сопровождать суда, проходящие через Ормузский пролив под британским флагом.
Обновлено в 07:48