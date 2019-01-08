Футбол

«Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед» в 4 раунде Кубка Англии
Soccer.ru
вчера в 17:35

Тоттенхэм — Челси
сегодня
в 15:00
Кубок английской лиги, Полуфинал
Стадион «Уэмбли»
Состоялась жеребьевка 4 раунда Кубка Англии. Встречи запланированы на 25-28 января. Клубы, прошедшие в следующую стадию, получат призовые в размере 180 тыс. фунтов.
Soccer.ruвчера в 17:35

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«Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка Англии

Eurosport.ru00:24

«Арсенал» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в 1/16 финала Кубка Англии

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«Арсенал» в 1/16 финала Кубка Англии сыграет с «МЮ», «Ман Сити» — c «Бёрнли»

Чемпионатвчера в 19:50

«Арсенал» в 1/16 финала Кубка Англии сыграет с «МЮ»

Спорт-Экспрессвчера в 21:50

«Арсенал» встретится с «МЮ» в 1/16 Кубка Англии, «Ман Сити» примет «Бернли»

Sport24.ruвчера в 19:32

«Арсенал» примет «Манчестер Юнайтед» в 4 раунде Кубка Англии

Soccer.ruвчера в 17:35

В 1/16 финала Кубка Англии «Арсенал» сыграет с «МЮ», «Ман Сити» – с «Бернли» и другие пары

Sports.ruвчера в 17:09
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