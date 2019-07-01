Тульский «Арсенал» прилетел в Баку для проведения ответного матча 2-го квалификационного матча Лиги Европы с «Нефтчи». Ранее сообщалось, что на игре ожидается аншлаг.

«Арсенал» прибыл в Баку на матч Лиги Европы с «Нефтчи»

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