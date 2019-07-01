Футбол
«Арсенал» прибыл в Баку на матч Лиги Европы с «Нефтчи»Sportbox.RU 10:18
Тульский «Арсенал» прилетел в Баку для проведения ответного матча 2-го квалификационного матча Лиги Европы с «Нефтчи». Ранее сообщалось, что на игре ожидается аншлаг.
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На матч «Нефтчи» - «Арсенал» в Баку отправятся около полсотни тульских болельщиков
Молодой коммунарвчера в 01:44
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:56, Ашберн
Политика
Нидерланды отказались принять новые доказательства по крушению MH17
Обновлено вчера в 15:02
Музыка
Продюсера Максима Фадеева обвинили в плагиате
Новости шоу-бизнеса: саратовский бард Pashket V (Павел Петров) обвинил российского продюсера Максима Фадеева в плагиате.
Обновлено вчера в 22:54
Экономика
Россия заняла первое место среди стран, где выгоднее ездить на такси
Эксперты провели исследование и выяснили, что в России тем, кто проезжает в год меньше 5388 километров, в десятилетней перспективе выгоднее ездить на такси, чем на личном автомобиле.
Обновлено в 06:16
Политика
В США одобрили санкции против «Северного потока-2»
Комитет сената США по международным делам проголосовал за введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено в 11:39
Общество
Леонардо Ди Каприо отреагировал на пожары в Сибири
Американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Сибири и написал об этом пост в инстаграме.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Популярный видеоблогер разбился насмерть
Обновлено в 07:40
Кино
Тарантино раскритиковали за жестокое отношение к женщинам в фильмах
Девятый фильм обладателя "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля и премии "Оскар" американской киноакадемии Квентина Тарантино действительно может стать последним в его карьере.
Обновлено в 09:35
Политика
Памфилова отказалась считать ЦИК беспомощной в ситуации с Мосгордумой
Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что не согласна с оценкой того, что ЦИК в ситуации с регистрацией кандидатов на выборах в Мосгордуму демонстрирует беспомощность, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:37
Космос
США планируют вернуться на Луну в 2024 году
Обновлено 29 июля в 11:03
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал по подозрению в госизмене Юрия Ещенко. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
Обновлено в 11:18
Транспорт
ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
ГИБДД запустила на своем сайте новый интерактивный раздел, где собрана информация о средствах фиксации нарушений на дорогах, сообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.
Обновлено в 03:37
Экономика
Работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Ежегодная корректировка пенсий работающих пенсионеров, которая начнется с 1 августа 2019 года, затронет около 14 млн граждан.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Украинские военнослужащие массово «бегут» из ВСУ
По словам бывшего народного депутата Алексея Журавко, украинские военнослужащие массово увольняются из Вооруженных сил Украины.
Обновлено вчера в 22:25
Энергетика
Первый газ по «Северному потоку — 2» поступит в конце года
Первый газ по "Северному потоку-2" поступит к полуночи 31 декабря 2019 года, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле на пресс-конференции, которая транслировалась на официальном сайте компании.
Обновлено в 05:19
Экономика
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В Иркутской области нашли живым одного из пропавших при паводке
Один из семи пропавших без вести из-за паводка в Иркутской области найден живым, сообщил губернатор Сергей Левченко.
Обновлено в 10:38
Общество
В правительстве утвердили список потенциально опасных пород собак
Глава правительства Дмитрий Медведев согласовал список потенциально опасных пород собак. Об этом сообщается на сайте кабинета министров.
Обновлено вчера в 04:28
Армия и оружие
В США показали аналог российского «Авангарда»
В Соединенных Штатах компанией Raytheon был закончен эскиз глайдера, способного перемещаться на гиперзвуковых скоростях и разработанного в рамках проекта Tactical Boost Glide.
Обновлено в 02:35
Кино
Стали известны самые популярные запросы россиян о Гарри Поттере
Вычислены самые популярные поисковые запросы российских читателей и телезрителей саги о Гарри Поттере, сообщают аналитики Mail.ru.
Обновлено в 07:20
Футбол
ФИФА объявила претендентов на звание лучшего футболиста года
Международная федерация футбола (ФИФА) определилась с десятью претендентами на звание лучшего футболиста года.
Обновлено в 11:48
Спорт
Юлия Ефимова — о допинге: «Никогда не забуду свои чувства. Очень сложный момент, который врагу не пожелаешь»
Российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась воспоминаниями о моменте, когда узнала, что у нее обнаружили допинг.
Обновлено в 11:19
Космос
«Союз-2.1А» с кораблем «Прогресс МС-12» стартовал с Байконура
Ракета-носитель «Союз-2.1А» с грузовым кораблем «Прогресс МС-12» стартовала с 31-й площадки космодрома Байконур.
Обновлено в 09:00
Экономика
«Нафтогаз» требует от России $5,2 млрд
Нанесенный ущерб группа оценила в $5,2 млрд. В сообщении указывается, что решение о компенсации ожидается не ранее конца 2020 года.
Обновлено в 05:32
Шоу-бизнес
Мария Кожевникова опубликовала шокирующее фото до похудения
Источник фото: Prt Scr - instagram.com / mkozhevnikova На своей странице в социальной сети Instagram Кожевникова опубликовала пост, в котором разметила свою фотографию до похудения.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девушки-блогера признался в преступлении
На теле девушки были обнаружены колото-резаные раны в районе груди. Полиция задержала подозреваемого через два дня, 30 июля.
Обновлено в 04:39
Происшествия
В Нижнем Новгороде завели дело на мать, избивавшую сына клюшкой
Следователи СУ СКР по Нижегородской области завели дело на 29-летнюю жительницу Нижнего Новгорода, которая истязала своего сына.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Михаил Светов арестован на 30 суток
Михаил Светов арестован на 30 суток.
Обновлено в 07:10
Авто
Представлено видео с 3000-сильным Lamborghini Huracan
На ютуб-канале «1320 Video» появился ролик с супермощным Lamborghini Huracan, который способен выдавать 3000 л.с. Тюнеры из компании Underground Racing решили доработать суперкар Lamborghini Huracan.
Обновлено в 10:18