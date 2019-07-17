Футбол

«Арсенал» представил третью формуЕвро-футбол.ру 07:44

Лондонский "Арсенал" представил третью форму на сезон 2019/20. Комплект выполнен в тёмно-синем цвете с жёлтыми вставками.
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Мхитарян принял участие в презентации новой формы «Арсенала». Она синего цвета

Sport24.ru07:04

«Арсенал» представил третью форму

Евро-футбол.ру07:44

«Арсенал» представил третий комплект формы. Она синего цвета

Sports.ru04:59

«Арсенал» представил третью форму на сезон-2019/20. Она синяя

Чемпионат07:02

«Арсенал» представил третий комплект формы

Soccer.ru06:08

Футбольный клуб «Муром» презентовал третий комплект формы

КП - Владимир05:01

Третья форма «Арсенала» в сезоне-2019/20 будет синей. Видео

Спорт-Экспресс07:25
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Происшествия

Пожар вспыхнул на складе в Красноярске

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Политика

Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.
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Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК

Обновлено в 07:05
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Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) погибли в Архангельской области при испытаниях "нового специзделия", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на прощании с погибшими.
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Происшествия

10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске

В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
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Политика

Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами

Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Экономика

Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%

Основными драйверами роста ВВП РФ во втором квартале 2019 года стали добыча полезных ископаемых (рост на 3,3%), обрабатывающие производства (рост на 2,4%) и пассажирооборот (рост на 7,7%), говорится в материалах ведомства, представленных журналистам на брифинге в Росстате.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей

Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Экономика

Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ

Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Полиция возбудила дело из-за ДТП с пятью погибшими в Подмосковье

Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело после ДТП в Подмосковье, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 06:34
Общество

В России изменились правила использования электронной подписи

В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес

33-летний солист группы Artik & Asti стал отцом во второй раз

Артем Умрихин, известный под сценическим псевдонимом Артик, стал отцом во второй раз.
Обновлено в 07:26
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Собянин одобрил идею развития музеев по программе «Мой район»

Обновлено в 09:02
Политика

Аксенов: заполняемость крымских здравниц составила в среднем 80%

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Крупная рыба почти полностью исчезла из рек и озер, заявили ученые

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Политика

Владимир Путин приехал на байк-шоу в Крыму на мотоцикле

На мероприятие Владимир Путин приехал на российском мотоцикле «Урал» в компании главы Республики Крым Сергея Аксёнова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 23:52
Кино

Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста

Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Политика

В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Политика

Украину принудят к переговорам по открытию Северо-Крымского канала

Ранее Георгий Мурадов заявлял, что рассматривается вопрос о перекрытии Украине днепровской воды из России, чтобы подвигнуть Киев к переговорам по открытию Северо-Крымского канала.
Обновлено в 08:41
Общество

«Победа» зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт

Обновлено в 07:39
Происшествия

В Новосибирске пятерых рабочих засыпало землей

Следователи выясняют обстоятельства инцидента с рабочими в Новосибирске, на которых обрушился грунт во время работы на объекте, сообщили РИА Новости в СУ СК области.
Обновлено в 09:09
Политика

Порошенко после допроса забросали яйцами

Обновлено в 06:11
Политика

На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России

Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Происшествия

В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy

В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест

Обновлено в 08:26
Политика

Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому

Обновлено вчера в 13:07
Кино

В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп

Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
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Шоу-бизнес

Жена Мартиросяна повторила яркий образ королевы Елизаветы II

Гарик Мартиросян прославился благодаря шоу Comedy Club. С самого основания проекта он является его руководителем.
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов

В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
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Аэропорт Гонконга приостановил работу из-за массовых протестов

Администрация аэропорта Гонконга решила отменить на сутки все рейсы из-за продолжающейся четвертые сутки подряд акции протеста, сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 05:21
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