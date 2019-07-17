Футбол
«Арсенал» представил третью формуЕвро-футбол.ру 07:44
Лондонский "Арсенал" представил третью форму на сезон 2019/20. Комплект выполнен в тёмно-синем цвете с жёлтыми вставками.
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 09:31, Вашингтон
Происшествия
Пожар вспыхнул на складе в Красноярске
Обновлено в 08:08
Политика
Зеленский поручил сменить глав СБУ в трех областях Украины
Президент Украины Владимир Зеленский поручил врио главы Службы безопасности Украины (СБУ) Ивану Баканову сменить глав ведомства в Волынской, Житомирской и Ровенской областях.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ, Саров, Нижегородская область) погибли в Архангельской области при испытаниях "нового специзделия", заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев на прощании с погибшими.
Обновлено в 08:01
Происшествия
10 человек напали на росгвардейцев в Ульяновске
В управлении Следственного комитета (СК) по Ульяновской области проинформировали о нападении десяти человек на сотрудников Росгвардии, которое произошло в Ульяновске.
Обновлено в 03:34
Политика
Путин посоветовал врио губернатора Севастополя дружить с депутатами
Сегодня, 12 августа, в Крыму прошла встреча президента России Владимира Путина и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено в 09:16
Экономика
Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%
Основными драйверами роста ВВП РФ во втором квартале 2019 года стали добыча полезных ископаемых (рост на 3,3%), обрабатывающие производства (рост на 2,4%) и пассажирооборот (рост на 7,7%), говорится в материалах ведомства, представленных журналистам на брифинге в Росстате.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей
Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Экономика
Грефу отказали в льготах для Антипинского НПЗ
Просьба главы Сбербанка Германа Грефа о новых льготах для Антипинского НПЗ отклонена Минэнерго и Минфином.
Обновлено в 03:43
Происшествия
Полиция возбудила дело из-за ДТП с пятью погибшими в Подмосковье
Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело после ДТП в Подмосковье, в котором погибли пять человек.
Обновлено в 06:34
Общество
В России изменились правила использования электронной подписи
В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Шоу-бизнес
33-летний солист группы Artik & Asti стал отцом во второй раз
Артем Умрихин, известный под сценическим псевдонимом Артик, стал отцом во второй раз.
Обновлено в 07:26
Политика
Владимир Путин приехал на байк-шоу в Крыму на мотоцикле
На мероприятие Владимир Путин приехал на российском мотоцикле «Урал» в компании главы Республики Крым Сергея Аксёнова и врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева.
Обновлено 10 августа в 23:52
Кино
Супруга Валентина Гафта рассказала о состоянии артиста
Состояние здоровья госпитализированного народного артиста РСФСР Валентина Гафта остается прежним, выписываться он в ближайшее время не планирует.
Обновлено в 09:00
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Политика
Украину принудят к переговорам по открытию Северо-Крымского канала
Ранее Георгий Мурадов заявлял, что рассматривается вопрос о перекрытии Украине днепровской воды из России, чтобы подвигнуть Киев к переговорам по открытию Северо-Крымского канала.
Обновлено в 08:41
Общество
«Победа» зафиксировала DDoS-атаку на свой сайт
Обновлено в 07:39
Происшествия
В Новосибирске пятерых рабочих засыпало землей
Следователи выясняют обстоятельства инцидента с рабочими в Новосибирске, на которых обрушился грунт во время работы на объекте, сообщили РИА Новости в СУ СК области.
Обновлено в 09:09
Политика
Порошенко после допроса забросали яйцами
Обновлено в 06:11
Политика
На Украине опубликовали письма крымчан о жизни в России
Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, занимавший в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после воссоединения с Россией.
Обновлено 10 августа в 13:41
Происшествия
В Москве умерла известная DJ и девушка с обложки Playboy
В Москве в 29-летнем возрасте умерла диджей Жанна Рассказова, известная как DJ Jane Rass.
Обновлено в 08:39
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Кино
В новом фильме Тарантино «Однажды в Голливуде» нашли киноляп
Критики нашли киноляп в новой картине режиссера Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде».
Обновлено в 04:50
Шоу-бизнес
Жена Мартиросяна повторила яркий образ королевы Елизаветы II
Гарик Мартиросян прославился благодаря шоу Comedy Club. С самого основания проекта он является его руководителем.
Обновлено в 08:13
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Аэропорт Гонконга приостановил работу из-за массовых протестов
Администрация аэропорта Гонконга решила отменить на сутки все рейсы из-за продолжающейся четвертые сутки подряд акции протеста, сообщается на сайте аэропорта.
Обновлено в 05:21