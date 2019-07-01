Футбол

«Арсенал» представил новую домашнюю формуБомбардир.ру 05:39

«Арсенал» презентовал домашнюю форму на сезон-2019/20. Комплект имеет традиционную для лондонцев красно-белую расцветку.
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«Арсенал» представил комплект домашней формы на сезон (видео)

Советский спорт05:37

«Арсенал» представил новую домашнюю форму на сезон-2019/20

Спорт-Экспресс04:22

«Арсенал» представил новую форму ярким роликом с участием Райта

Чемпионат05:44

«Арсенал» показал новую форму на сезон-2019/20

Матч ТВ04:22

«Арсенал» представил комплект новой домашней формы

Sport24.ru05:16

Футболист Мхитарян женился на дочери крупнейшего в Армении экспортёра сигарет и кондитерских изделий

Экспресс газета29 июня в 05:30

Генриха Мхитаряна не оказалось в новом промо-ролике «Арсенала» - армянин стал кандидатом на вылет из клуба?

ODDS.ru28 июня в 01:37
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 09:02, Ашберн
Общество

Генпрокуратура начала проверку из-за задержек багажа в Шереметьево

Генеральная прокуратура России организовала проверку, чтобы установить причины систематических задержек с выдачей багажа в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 08:05
Общество

РБК: «Вкусвилл» откроет магазины нового формата

Компания «Вкусвилл» планирует открыть магазины нового формата, поиск помещений уже начался, сообщает РБК со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Адвокат рассказал, когда Кокорина и Мамаева этапируют в колонию

Обновлено в 08:28
Происшествия

В ДТП на переезде под Псковом погибли машинист и его помощник

В Псковской области на перегоне Заваруйка-Себеж при столкновении грузовика с локомотивом погибли два человека, это машинист и его помощник, сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Обновлено в 08:55
Авто

Названы самые популярные дизельные машины в России. Топ-10

Обновлено в 08:30
Политика

Ирина Отиева призвала не пиарить Катамадзе

Российская джазовая певица Ирина Отиева предложила прекратить обсуждение отказа её коллеги Нино Катамадзе выступать в РФ, поскольку это похоже на пиар грузинской артистки.
Обновлено в 08:29
Транспорт

Минтранс придумал правила для совместных поездок

Обновлено в 04:15
Политика

Польша готовит резолюцию против возвращения России в ПАСЕ

Спикер польского Сената Станислав Карчевский заявил, что Польша, совместно со странами Балтии, обсуждает возможность разработки резолюции против того, чтобы восстанавливали полномочия российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы.
Обновлено вчера в 23:20
Гаджеты

Sony покажет флагман Xperia 2 уже на IFA 2019

Источники утверждают, что смартфон Xperia 2 может быть анонсирован уже на выставке IFA 2019 в Берлине, которая пройдет в начале сентября.
Обновлено в 08:24
Политика

Песков заявил о намерении Путина ознакомиться с делом «Рольфа»

Президент России Владимир Путин запросит для изучения материалы об уголовном деле против руководства компании «Рольф» и ее основателя Сергея Петрова.
Обновлено в 07:01
Политика

Песков удивился вниманию к термосу Путина

Обновлено в 06:27
Наука

Угрозу несут огромные осиные гнезда на домах жителей США

Обновлено в 08:53
Авто

Назван средний возраст автомобилей с пробегом в федеральных округах

Немного старше оказались подержанные машины на самом крупном по объему вторичном рынке – в Центральном ФО, где их средний возраст составил 10,5 года.
Обновлено в 03:04
Политика

Россия предложила США обменять Ярошенко на заключенных американцев

Москва предлагает Вашингтону обменять российского летчика Константина Ярошенко, осужденного в США, на заключенных американцев, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Технологии

В работе приложения Тинькофф Банка произошел сбой

В работе мобильного приложения Тинькофф Банка произошел сбой.
Обновлено в 04:39
Политика

Иран превысил лимит обогащенного урана по ядерной сделке

Иран превысил лимит в 300 кг обогащенного урана, предусмотренный Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 08:59
Авто

Bentley анонсировала концепт-кар EXP 100 GT

К своему 100-летию британская марка подготовила концептуальную версию Bentley EXP 100 GT и представит ее уже 10 июля 2019 года.
Обновлено в 07:19
Происшествия

Дело об избиении подростка полицейскими возбуждено в Петербурге

В Санкт-Петербурге органами СКР возбуждено уголовное дело об избиении подростка в полиции, которое, как предполагается, произошло в конце мая 2019 года.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес

65-летняя Любовь Успенская решилась на ЭКО: «Ищу донора яйцеклетки»

«Ищу донора яйцеклетки для ЭКО», ― написала Успенская.
Обновлено в 08:30
Происшествия

В Чечне неизвестный убил полицейского на посту

Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики

Обновлено вчера в 14:53
Политика

Климкин уходит в «политический отпуск» после скандала

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что уходит в "политический отпуск".
Обновлено в 06:18
Общество

Сбежавшую с 40 миллионами долларов жену правителя Дубая потеряли

Обновлено в 08:28
Теннис

Гаспарян вышла во второй круг Уимблдона, где сыграет со Свитолиной

Российская теннисистка Маргарита Гаспарян с победы стартовала на Уимблдоне.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Футболистка сборной Швейцарии исчезла на озере Комо

Обновлено в 02:21
Политика

Соратник Зеленского разъяснил позицию по русскому языку в Донбассе

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский мог бы стать региональным языком в Донбассе.
Обновлено в 05:03
Общество

Унесенные рекой дома образовали затор перед трассой «Сибирь» в Тулуне

Затор из снесенных потоком воды домов образовался у моста федеральной трассы Р-255 "Сибирь" в городе Тулун в Иркутской области, который 28 июня оказался затоплен вышедшей из берегов рекой Ией.
Обновлено в 05:31
Политика

Восьми украинским морякам предъявили обвинение в нарушении границы РФ

Следствие предъявило обвинение в незаконном пересечении госграницы РФ организованной группой восьми украинским морякам, задержанным в ноябре 2018 года в Керченском проливе.
Обновлено в 07:32
Энергетика

В России может снова подорожать бензин

Напомним, решение о заморозке розничных цен на бензин и дизель было принято в России после того, как последние резко взлетели вверх в ноябре прошлого года.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
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