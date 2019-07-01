Футбол
«Арсенал» представил комплект новой домашней формыSport24.ru 05:16
Лондонский «Арсенал» представил комплект домашней формы команды на сезон-2019/20. «Канониры» презентовали ее специальным видеороликом, в котором, помимо нынешних игроков клуба, принял участие легендарный нападающий лондонцев Иан Райт.
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Футболист Мхитарян женился на дочери крупнейшего в Армении экспортёра сигарет и кондитерских изделий
Экспресс газета29 июня в 05:30
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 13:35, Вашингтон
Футбол
Романьоли тренируется с первой командой «Спартака»
Новичок московского "Спартака" Голкипер Андреа Романьоли в понедельник тренировался с первой командой на сборе в Австрии, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Обновлено в 13:16
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области возросло до 12 человек
Жертвами наводнения в Иркутской области, по последним данным, стали 12 человек.
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Певица Нино Катамадзе назвала Россию оккупантом
Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что больше не будет выступать в России.
Обновлено вчера в 13:29
Гаджеты
Прототипы смартфонов Nokia продают на eBay за $2000
На eBay появились два прототипа смартфонов Nokia, которые так и не вышли в продажу – Nokia Kataya и Nokia Ion Mini.
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Экономика
Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО
Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
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«Челси» выкупил Ковачича у «Реала»
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Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве
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Армия и оружие
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Хоккей
Бобровский стал игроком «Флориды»
«Флорида» объявила о подписании контракта с российским голкипером Сергеем Бобровским.
Обновлено в 13:09
Происшествия
В страшном ДТП на брянской трассе погибли три пассажира маршрутки
В страшном ДТП на брянской трассе, которое случилось в понедельник, 1 июля, погибли три пассажира маршрутки.
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Политика
Россия предложила США обменять Ярошенко
Москва предлагает Вашингтону обменять летчика Константина Ярошенко, приговоренного к 20 годам тюрьмы в США, на американцев, осужденных в России, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Обновлено в 08:50
Политика
Украинским морякам, нарушившим границу России, предъявлено обвинение
Напомним, 25 ноября прошлого года два украинских артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь» и рейдовый буксир «Яны Капу» пересекли государственную границу РФ в Керченском проливе и совершали опасные маневры, игнорируя требования российской стороны.
Обновлено в 08:22
Происшествия
Главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в РФ
Власти Черногории экстрадировали главу банка "Тройка", обвиняемого в России растрате в особо крупном размере.
Обновлено в 11:14
Космос
Телескоп TESS открыл свою самую маленькую экзопланету
Астрономы при помощи космического телескопа TESS открыли три небольшие экзопланеты у красного карлика, расположенного относительно недалеко от Земли.
Обновлено 29 июня в 06:54
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Наука
Открыт солнечный завод по производству синтетического топлива
Обновлено в 06:00
Политика
В Тегеране предрекли уничтожение Израиля в случае атаки США на Иран
После инцидента США начали прорабатывать военную операцию с точечными ударами по Ирану, однако в итоге, как говорил президент Дональд Трамп, отказались от нее, посчитав ее непропорциональной действиям Ирана.
Обновлено в 11:55
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Ресурс двигателя после перекалибровки ЭБУ не пострадал. Обновленные внедорожники уже появились у официальных дилеров марки.
Обновлено в 09:00
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Происшествия
Генпрокуратура проверяет систематические задержки багажа в Шереметьево
"Сотрудниками Генпрокуратуры России совместно с работниками Московской межрегиональной транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения законодательства о защите прав пассажиров в связи систематическими задержками выдачи багажа в международном аэропорту Шереметьево", - говорится в сообщении.
Обновлено в 07:46
Энергетика
Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев пригрозил наказывать компании за завышение цен на бензин в отсутствие ценовых соглашений.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
В Донбассе взорвался санитарный Hummer ВСУ, есть жертвы
В оккупированной украинскими войсками части ДНР в районе села Водяное подорвался санитарный автомобиль Hummer одного из подразделений так называемых "Объединенных сил".
Обновлено в 06:25
Происшествия
В Гонконге протестующие ворвались в здание заксобрания
Обновлено в 10:17
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
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Космос
«Хаббл» сфотографировал способную уничтожить Землю звезду
Космический телескоп «Хаббл» смог сфотографировать двойную звезду, способную уничтожить Землю.
Обновлено в 13:21
Общество
В затопленный Канск вылетел губернатор Александр Усс
Обновлено в 04:31