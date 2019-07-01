Футбол

«Арсенал» представил комплект новой домашней формыSport24.ru 05:16

Лондонский «Арсенал» представил комплект домашней формы команды на сезон-2019/20. «Канониры» презентовали ее специальным видеороликом, в котором, помимо нынешних игроков клуба, принял участие легендарный нападающий лондонцев Иан Райт.
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«Арсенал» представил комплект домашней формы на сезон (видео)

Советский спорт05:37

«Арсенал» представил комплект новой домашней формы

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«Арсенал» показал новую форму на сезон-2019/20

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«Арсенал» представил новую форму ярким роликом с участием Райта

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Футбол

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