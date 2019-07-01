Футбол
«Арсенал» представил комплект новой домашней формыSport24.ru 05:16
Лондонский «Арсенал» представил комплект домашней формы команды на сезон-2019/20. «Канониры» презентовали ее специальным видеороликом, в котором, помимо нынешних игроков клуба, принял участие легендарный нападающий лондонцев Иан Райт.
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Футболист Мхитарян женился на дочери крупнейшего в Армении экспортёра сигарет и кондитерских изделий
Экспресс газета29 июня в 05:30
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