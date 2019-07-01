Футбол
«Арсенал» представил комплект новой домашней формыSport24.ru 05:16
Лондонский «Арсенал» представил комплект домашней формы команды на сезон-2019/20. «Канониры» презентовали ее специальным видеороликом, в котором, помимо нынешних игроков клуба, принял участие легендарный нападающий лондонцев Иан Райт.
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:59, Вашингтон
Происшествия
Более 60 человек пострадали при мощном взрыве в Кабуле
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Производство ракетных комплексов С-500 началось в России
Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщил, что в России началось производство новейших ракетных комплексов С-500.
Обновлено вчера в 12:45
Музыка
Кастинг нового «Голоса» начался на Первом канале
На Первом канале начались кастинги нового сезона музыкального шоу "Голос", сообщает пресс-служба телеканала.
Обновлено в 05:00
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на Lada Granta и Lada Vesta
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 июля повысил цены на модели Lada Granta и Lada Vesta. Об этом сообщает «Лада онлайн».
Обновлено в 04:26
Политика
У Зеленского раскрыли позицию по русскому языку в Донбассе
Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан рассказал о позиции команды президента в отношении государственного языка, пишет украинские СМИ.
Обновлено в 04:39
Политика
Скабеева высмеяла отказ Катамадзе выступать в России
Телеведущая Ольга Скабеева высмеяла решение грузинской певицы Нино Катамадзе не выступать в России.
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
На Урале женщина пыталась сжечь сотовую вышку из страха заболеть раком
В Североуральске местная 53-летняя жительница пыталась сжечь вышку сотовой связи из-за страха получить вред здоровью, сообщили в пресс-службе свердловского главка.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Число жертв наводнения в Иркутской области растет
В результате наводнения в Иркутской области, по официальным данным, погибли пять человек.
Обновлено в 05:32
Космос
Тайны сверхмассивных черных дыр: ученые расшифровывают их историю
Новые результаты исследований свидетельствуют о том, что такие черные дыры быстрого распада действительно формировались исключительно в ранней стадии образования Вселенной.
Обновлено 29 июня в 03:22
Шоу-бизнес
Пригожин занял сторону Фадеева в скандальной истории с Темниковой
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поделился мнением о скандальной ситуации, сложившейся между его коллегой Максимом Фадеевым и певицей Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 12:52
Общество
С 1 июля россияне могут выходить на пенсию по новому законодательству
С 1 июля россияне могут выходить на пенсию по новому законодательству.
Обновлено в 02:04
Политика
Главный редактор WikiLeaks рассказал о состоянии Ассанжа
Психологическое состояние основателя сайта политических разоблачений WikiLeaks Джулиана Ассанжа стабилизировалось после его перевода в больничное отделение лондонской тюрьмы Белмарш.
Обновлено в 05:30
Технологии
На смартфоны для российских чиновников потратят 23 млрд рублей
Минкомсвязи и «Ростелеком» предложили снабдить 1,4 млн федеральных чиновников смартфонами на базе российской операционной системы «Аврора».
Обновлено в 05:21
Авто
В России запретили праворульные автомобили
В Россию запретили ввозить праворульные автомобили. Соответственный закон вступает в силу 1 июля.В ГИБДД объяснили нововведение.
Обновлено вчера в 23:03
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Гаджеты
Для ОС Android появится аналог AirDrop
В Android Q не будет технологии Android Beam, которая позволяет передавать файлы между устройствами при помощи NFC, зато будет Fast Share — новое решение, в целом напоминающее AirDrop из "яблочной" экосистемы.
Обновлено в 04:04
Энергетика
В России ожидается новый скачок цен на бензин
Министр финансов России Антон Силуанов и зампред правительства РФ Дмитрий Козак решили, что соглашение с нефтедобывающим компаниями о временной заморозке цен на топливо продлеваться не будет.
Обновлено вчера в 11:30
Здоровье
В Челнах две операции на сердце провели без общего наркоза
Пациенты были возрастные - 78 и 80 лет.
Обновлено в 01:34
Кино
Повторный прокат не помог «Мстителям» победить «Аватар»
Обновлено в 05:37
Общество
Усовершенствованная винтовка Мосина попала на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры винтовки Мосина в новом обвесе. Модернизированный вариант оружия представили на форуме "Армия-2019".
Обновлено в 04:39
Экономика
Какую пенсию жители республик Донбасса получат с 1 июля на Украине и у себя дома
С 1 июля на Украине повысится на 67 гривен минимальная пенсия - с 1 497 до 1 564 гривен.
Обновлено в 04:42
Политика
В Крыму рассказали о предпочтениях украинских туристов
Обновлено в 04:25
Общество
В Татарстане сын чиновника во время ЕГЭ 14 раз просился в туалет
В Алексеевском районе Татарстана сын руководителя отдела образования Алексеевского района в процессе сдачи ЕГЭ-2019 просился в туалет по разным данным от 9 до 14 раз.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Появилось видео задержания трех чиновников в Дагестане
Обновлено в 04:04
Футбол
«Реал» предлагает «Ливерпулю» Асенсио в обмен на Мане
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заинтересован в переходе Асенсио и готов расстаться с Мане.
Обновлено в 03:42
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos добрался до индийских дилеров
Как подчеркивается, в Индии цена нового автомобиля будет начинаться от 1 100 000 рупий, что примерно составляет 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 20:17
Авто
В России отзывают 2 тыс. Porsche Panamera: машины могут загореться
В России отзывают 2055 машин Porsche Panamera из-за вероятности коротких замыканий. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.
Обновлено в 05:10
Единоборства
Дана Уайт: Другого Конора Макгрегора уже не будет
Президент UFC Дана Уайт не верит, что среди многих бойцов, подражающий Конору Макгрегору, кто-либо станет подобной звездой.
Обновлено вчера в 23:42