Нападающий «Уфы» Силвестр Игбун в интервью «СЭ» подчеркнул, что намерен покинуть клуб до закрытия трансферного окна. 28-летний нигериец отметил, что наиболее вероятный вариант продолжения карьеры для него — тульский «Арсенал».

с чего всё началось

По информации «СЭ», тульский «Арсенал» готов к трансферу Сильвестра Игбуна — по форварду «Уфы» туляки сделали предложение. Сумма составляет 1 миллион евро.

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