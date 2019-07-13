Футбол
«Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов евро за нападающего ПепеСоветский спорт 02:06
Как сообщает L'Equipe, руководство английского клуба предлагает 80 миллионов евро французскому Лиллю трансфер за 24-летнего форварда. Ранее сообщалось, что в услугах ивуарийского нападающего заинтересованы ПСЖ и Ливерпуль.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 17:25, Вашингтон
Происшествия
Кортеж Зеленского попал в ДТП с детскими автобусами
Обновлено в 16:18
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Политика
Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД
Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Британка умерла из-за многоразовой металлической трубочки для питья
Британка Елена Стразерс-Гарднер упала на 25-сантиметровую металлическую трубочку для многоразового применения и погибла.
Обновлено в 08:04
Политика
Захарова дала советы украинским властям
В эфире "России 1" Мария Захарова дала советы украинским властям.
Обновлено в 14:02
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл и Бейонсе «посекретничали» на премьере «Короля Льва»
Меган и принц Гарри пообщались с Бейонсе, которая два года назад родила близнецов.
Обновлено в 16:08
Общество
Boeing 737 MAX могут возобновить полеты после 2020 года
Самолеты Boeing 737 MAX могут возобновить перевоз пассажиров не раньше 2020 года.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Здоровье
В Самарской области 14 человек отравились условно съедобными грибами
За 6 месяцев 2019 года случаев заболевания ботулизмом от употребления грибов домашнего приготовление в Самарской области не зарегистрировано.
Обновлено в 05:53
Происшествия
«Новый поток» заявил о задержании основателя компании Дмитрия Мазурова
Незадолго до задержания, 11 июля, Мазуров добровольно приехал в Следственный департамент МВД, где дал пояснения и представил документы по интересующим следствие вопросам, заявили в компании.
Обновлено в 17:05
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что российский президент Владимир Путин предоставляет населению неверную информацию.
Обновлено в 09:08
Общество
В понедельник на Землю обрушится сильная магнитная буря
В понедельник, 15 июля, на Землю может обрушиться мощная магнитная буря.
Обновлено в 11:58
Общество
Синоптики обещают возвращение летней погоды в Центральную Россию
Летняя погода вернётся в центральную часть европейской России с начала предстоящей недели.
Обновлено в 15:36
Гаджеты
IPhone XI Max показали вживую в руках у пользователя
По предварительным данным Apple представит три модели смартфонов: iPhone XI, iPhone XI Max и новый XR.
Обновлено вчера в 15:28
Авто
Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию
Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Футбол
«Ахмат» победил «Краснодар» в матче РПЛ
Грозненский "Ахмат" обыграл "Краснодар" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 16:35
Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Футбол
Семак рассказал о конфликте внутри «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб пытается найти новую команду для нападающего Антона Заболотного.
Обновлено в 16:46
Наука
В Бразилии обнаружили сохранившуюся лилию возрастом 115 млн лет
Кусок известняка, в котором и нашли лилию возрастом порядка 113-115 млн лет, был привезен в музей из северо-востока Бразилии.
Обновлено 12 июля в 12:42
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом в Башкирии увеличилось до шести
В результате аварии с участием пассажирского автобуса в Башкирии, по последней информации, погибли шесть человек.
Обновлено в 14:46
Политика
Конгресс США намерен подорвать сделки с российским госдолгом
Вариант с введением санкций против госдолга РФ появлялся за прошедший год в законопроектах Конгресса регулярно.
Обновлено в 11:30