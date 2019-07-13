Футбол

«Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов евро за нападающего ПепеСоветский спорт 02:06

Как сообщает L'Equipe, руководство английского клуба предлагает 80 миллионов евро французскому Лиллю трансфер за 24-летнего форварда. Ранее сообщалось, что в услугах ивуарийского нападающего заинтересованы ПСЖ и Ливерпуль.
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«Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов евро за нападающего Пепе

Советский спорт02:06

«Арсенал» предложил 80 млн евро за Николя Пепе

Sports.ru06:42

СМИ: «Арсенал» предложил €80 млн за футболиста «Лилля» Пепе

ТАСС06:12

СМИ: «Арсенал» готов выложить 80 миллионов евро за форварда «Лилля»

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Лондонский «Арсенал» не хочет платить € 80 млн за нападающего «Лилля» Пепе

Чемпионат02:19

«Арсенал» не готов платить 80 миллионов евро за Пепе

Спорт-Экспресс00:57

«Арсенал» готовит трансферное предложение по Николасу Пепе

LiveSport.ruвчера в 17:33
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В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей

Накануне неизвестный мужчина устроил стрельбу возле озера Круглое в Ленинградской области. Как сообщает РИА Новости, подозреваемый задержан.
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Происшествия

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В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
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Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
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Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Политика

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Внешнее управление США, под которым Украина находится с 2014 года, влияет на суверенитет и независимость страны.
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Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже завершился беспорядками

В Париже толпы протестующих вышли на улицы по окончании парада по случаю Дня взятия Бастилии днём в воскресенье, 14 июля.
Обновлено в 09:19
Общество

Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве

Обновлено в 09:09
Политика

ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера

На выборы Дарт Вейдер идет по одесскому одномандатному избирательному округу № 135. О своем выдвижении в Раду Дарт Вейдер объявил 26 июня.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

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Транспорт

ЦОДД предупредил о «непростой неделе» для столичных автомобилистов

Затруднения движения прогнозируют на юго-западе Москвы.
Обновлено в 10:29
Общество

Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
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Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»

На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола

В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Как передавало ИА REGNUM, 9 июля президент РФ Владимир Путин после участия в работе II Глобального саммита по производству и индустриализации заявил, что независимое грузинское государство, которое жесточайшими методами предприняло попытку поглощения Абхазии, было образовано после развала Российской империи.
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В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж

В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
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Происшествия

Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане

В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
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Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение

Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".
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Брэдли Купера увидели в Нью-Йорке в компании другой актрисы

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ОС от Huawei получила новое название

Компания Huawei зарегистрировала новое название для своей операционной системы.
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Политика

В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объект

В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили радиоактивные остатки грузовика, которые могут представлять угрозу для жизни людей.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие

Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300

Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
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Автомобиль въехал в группу людей в Лондоне

Не менее семи человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Лондоне.
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Происшествия

В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост

Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.
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Напомним, Россия уже начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, несмотря на то, что США была против такого решения и угрожала ввести против Турции санкции за приобретение российского вооружения.
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Великобритания установила источник утечки писем своего экс-посла в США

Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в утечке телеграмм своего экс-посла в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском лидере.
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В Латвии предложили предоставить пациентам право отказаться от жизни

Узаконить возможность пациента отказаться от реанимации предложила глава Минздрава Латвии Илзе Винькеле, об этом она написала 14 июля в своем Twitter.
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Николя Пепе
Ивуарийский футболист
Ивуарийский и французский футболист, нападающий клуба «Лилль» и сборной Кот-д’Ивуара.
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