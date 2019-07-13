Футбол
«Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов евро за нападающего ПепеСоветский спорт 02:06
Как сообщает L'Equipe, руководство английского клуба предлагает 80 миллионов евро французскому Лиллю трансфер за 24-летнего форварда. Ранее сообщалось, что в услугах ивуарийского нападающего заинтересованы ПСЖ и Ливерпуль.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:50, Вашингтон
Происшествия
В Ленобласти мужчина обстрелял отдыхающих у озера людей
Накануне неизвестный мужчина устроил стрельбу возле озера Круглое в Ленинградской области. Как сообщает РИА Новости, подозреваемый задержан.
Обновлено в 11:59
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Украине
В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о РСМД
Евросоюз призвал Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 08:56
Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Обновлено в 11:26
Авто
Спорткар Lamborghini Countach 1984 года выставлен на продажу
Lamborghini Countach одного из величайших гонщиков планеты Марио Андретти выставлен на торговой площадке Motor Car Gallery.
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.
Обновлено в 07:05
Политика
Медведчук оценил последствия внешнего управления США для Украины
Внешнее управление США, под которым Украина находится с 2014 года, влияет на суверенитет и независимость страны.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Политика
Парад в честь Дня взятия Бастилии в Париже завершился беспорядками
В Париже толпы протестующих вышли на улицы по окончании парада по случаю Дня взятия Бастилии днём в воскресенье, 14 июля.
Обновлено в 09:19
Политика
ЦИК Украины показал лицо баллотирующегося в Раду Дарта Вейдера
На выборы Дарт Вейдер идет по одесскому одномандатному избирательному округу № 135. О своем выдвижении в Раду Дарт Вейдер объявил 26 июня.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Транспорт
ЦОДД предупредил о «непростой неделе» для столичных автомобилистов
Затруднения движения прогнозируют на юго-западе Москвы.
Обновлено в 10:29
Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Футбол
Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»
На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
Обновлено в 03:47
Политика
Мэр Тбилиси отреагировал на заявление Путина об истории Грузии
Как передавало ИА REGNUM, 9 июля президент РФ Владимир Путин после участия в работе II Глобального саммита по производству и индустриализации заявил, что независимое грузинское государство, которое жесточайшими методами предприняло попытку поглощения Абхазии, было образовано после развала Российской империи.
Обновлено в 11:30
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено в 03:05
Происшествия
Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане
В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.
Обновлено в 07:23
Автоспорт
Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".
Обновлено в 12:23
Гаджеты
ОС от Huawei получила новое название
Компания Huawei зарегистрировала новое название для своей операционной системы.
Обновлено в 10:42
Политика
В Чернобыле обнаружили опасный радиоактивный объект
В Чернобыльской зоне отчуждения обнаружили радиоактивные остатки грузовика, которые могут представлять угрозу для жизни людей.
Обновлено в 08:02
Армия и оружие
Греция сдала Израилю секреты российского комплекса С-300
Израильские силовики провели боевые испытания С-300 с использованием предоставленный Грецией возможнсотей против своих же самолетов, сообщает "Царьград".
Обновлено в 12:03
Происшествия
Автомобиль въехал в группу людей в Лондоне
Не менее семи человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в Лондоне.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В Дагестане сильные дожди повредили автомобильный мост
Автомобильный мост поврежден в селе Гелиб Чародинского района Дагестана после сильных дождей, без автомобильного сообщения остались несколько поселений, сообщает региональное МЧС.
Обновлено в 09:54
Политика
США введут санкции против Турции из-за покупки С-400
Напомним, Россия уже начала поставки зенитно-ракетных комплексов С-400 в Турцию, несмотря на то, что США была против такого решения и угрожала ввести против Турции санкции за приобретение российского вооружения.
Обновлено в 08:25
Политика
Великобритания установила источник утечки писем своего экс-посла в США
Полиция Великобритании установила личность подозреваемого в утечке телеграмм своего экс-посла в США Кима Дэррока, в которых тот нелестно отзывался об американском лидере.
Обновлено вчера в 23:47
Экономика
Россияне стали тратить на еду почти половину своего дохода
Траты россиян на продукты питания во втором квартале 2019 года составили 38,9 процента — это на 0,7 процента больше, чем годом ранее.
Обновлено вчера в 09:34
Здоровье
В Латвии предложили предоставить пациентам право отказаться от жизни
Узаконить возможность пациента отказаться от реанимации предложила глава Минздрава Латвии Илзе Винькеле, об этом она написала 14 июля в своем Twitter.
Обновлено в 07:14