Футбол
«Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов евро за нападающего ПепеСоветский спорт 02:06
Как сообщает L'Equipe, руководство английского клуба предлагает 80 миллионов евро французскому Лиллю трансфер за 24-летнего форварда. Ранее сообщалось, что в услугах ивуарийского нападающего заинтересованы ПСЖ и Ливерпуль.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 15:58, Вашингтон
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
Обновлено в 13:34
Гаджеты
Sony представила самый быстрый USB-разветвитель
Sony представила USB-разветвитель с поддержкой карт памяти SD, который может значительно упростить жизнь фотографам.
Обновлено в 06:45
Футбол
«Зенит» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты санкт-петербургского «Зенита» выиграли у «Тамбова» в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:10
Общество
МВД насчитало около тысячи участников несогласованной акции в Москве
По данным полиции, в несогласованной акции оппозиции приняли участие около тысячи человек, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 09:21
Экономика
Сбербанк: россияне продолжат тратить большую часть зарплаты на еду
В структуре потребления россиян самую большую долю составляют расходы на продукты питания, во втором квартале 2019 года этот показатель вырос до 38,9% против 38,2% за аналогичный период прошлого года, сообщает РБК со ссылкой на результаты ежеквартального опроса Сбербанка «Потребительский индекс Иванова».
Обновлено вчера в 04:27
Происшествия
Девять человек погибли при падении самолета с парашютистами в Швеции
В конце июня при падении двухмоторного самолета King Air на Гавайях погибли девять человек.
Обновлено в 11:25
Футбол
«Ростов» легко переиграл «Оренбург» в первом официальном матче сезона
Во втором туре "Ростов" дома сыграет с московским "Спартаком". Матч пройдет 20 июля в 21:30 на "Ростов Арене".
Обновлено в 07:04
Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Обновлено в 11:26
Теннис
Новак Джокович победил Роджера Федерера в финале Уимблдона
Обновлено в 14:37
Авто
Опубликован топ-5 автомобилей АЗЛК, не вошедших в серию
Четвертую строчку рейтинга эксперты отдали АЗЛК Москвич-2139 «Арбат», который по задумке авторов должен был стать универсалом повышенной проходимости, но впоследствии, размеры автомобиля были приближены к минивэну.
Обновлено в 03:38
Автоспорт
Феттель извинился перед Ферстаппеном за столкновение
Пилот "Феррари" Себастьян Феттель после "Гран-при Великобритании" извинился перед Максом Ферстаппеном из "Ред Булла".
Обновлено в 12:23
Здоровье
В Башкирии 6 человек подхватили острую кишечную инфекцию
В Башкирии шесть человек подхватили острую кишечную инфекцию, двое из них – дети до 14 лет.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
В Совфеде оценили заявление о последствиях блокады Крыма Украиной
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление депутата Верховной рады Евгения Мураева о последствиях киевской блокады Крыма.
Обновлено в 05:32
Политика
Во Львовской области внезапно скончался ветеран «АТО» из «Правого сектора»*
В Стрые Львовской области внезапно скончался участник карательной операции Киева в Донбассе, нацист, член запрещенного в России Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор»* Федоришин с позывным «Швед».
Обновлено в 10:18
Политика
Генсек НАТО возложил на Россию ответственность за сохранение ДРСМД
Ответственность за сохранение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) несет Россия, с таким заявлением выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Обновлено в 15:02
Происшествия
В Подмосковье два человека погибли при жесткой посадке вертолета
Два человека погибли в результате жесткой посадки частного вертолета "Робинсон" в Солнечногорском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.
Обновлено в 13:26
Происшествия
Организатор несогласованной акции в Москве Соболь сбежала из ОВД
Юристка Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, задержанная на несогласованной акции в центре Москвы, сбежала из ОВД Хамовники.
Обновлено в 15:49
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри пришли на премьеру «Короля Льва» в Лондоне
В Лондоне состоялась премьера фильма "Король Лев".
Обновлено в 15:18
Происшествия
На пляже в Одессе сошел оползень
Инцидент произошел около 17:00 между центральным пляжем и пансионатом «Борей». Оползень произошел на площади около 150 кв.м.
Обновлено в 13:58
Общество
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Политика
Медведчук рассказал о влиянии США на Украину
Проявлению реальной украинской политики мешает сильное внешнее управление США, под которым Украина находится начиная с 2014 года.
Обновлено в 10:47
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Игры
Ubisoft добавит десять пользовательских треков в Watch Dogs Legion
Ubisoft и музыкальная студия Джозефа Гордона-Левитта отберут десять пользовательских треков для Watch Dogs Legion.
Обновлено в 10:51
Происшествия
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
Ранее, 9 июля, сообщалось о 15 фигурантах дела сотрудников ФСБ. Последними в расследование были включены восемь бойцов «Альфы».
Обновлено в 09:42