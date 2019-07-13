Футбол

«Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов евро за нападающего ПепеСоветский спорт 02:06

Как сообщает L'Equipe, руководство английского клуба предлагает 80 миллионов евро французскому Лиллю трансфер за 24-летнего форварда. Ранее сообщалось, что в услугах ивуарийского нападающего заинтересованы ПСЖ и Ливерпуль.
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«Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов евро за нападающего Пепе

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