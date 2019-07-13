Футбол
«Арсенал» предложил 80 млн евро за Николя ПепеSports.ru 06:42
Нападающий «Лилля» Николя Пепе может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает L’Equipe со ссылкой на Telefoot, «Арсенал» уже отправил французскому клубу предложение о трансфере 24-летнего ивуарийца за 80 млн евро. Информацию подтверждают и в окружении Пепе.
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Политика
ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины опубликовала фотографию кандидата в депутаты Верховной Рады Дарта Викторовича Вейдера.
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Колесниченко и Ромашина завоевали золото в технической программе на ЧМ
Олимпийские чемпионки Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина одержали победу на соревнованиях в технической программе дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу, сообщает «Чемпионат».
Обновлено в 09:24
Политика
В Германии поставку С-400 Турции назвали триумфом Путина
Конфликт Соединенных Штатов и Турции из-за российских комплексов С-400 может обернуться решением Анкары покинуть Североатлантический альянс, что является «огромной победой» президента России Владимира Путина, пишет немецкий профессор политологии Томас Егер в статье для журнала Focus Online.
Обновлено в 05:30
Футбол
ЦСКА рассчитывает приобрести форварда «Ливерпуля»
Московский ЦСКА заинтересован в покупке нигерийского нападающего Тайво Авонийи.
Обновлено в 08:24
Культура
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Музыка
Валерий Леонтьев выступил с последним концертом
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Политика
Полиция насчитала около тысячи участников акции оппозиции в Москве
В несогласованной акции оппозиции в Москве, связанной с выборами в городской парламент, приняли участие порядка тысячи человек, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-службе столичной полиции.
Обновлено в 09:09
Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 0:0 (1-й тайм)
Новый защитник самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Константин Анюков попал в стартовый состав на игру с московской командой ЦСКА.
Обновлено в 08:57
Политика
Шествие с требованием допустить оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму проходит в центре Москвы
Ранее у мэрии собравшиеся договорились вновь выйти на акцию с требованием регистрации оппозиционных кандидатов.
Обновлено в 09:01
Экономика
Повышение МРОТ коснется четырех миллионов россиян
Почти четырех миллионов работников в России коснется повышение почти на тысячу рублей минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2020 году.
Обновлено 12 июля в 20:15
Политика
Опасный радиоактивный объект обнаружили в Чернобыльской зоне
Обновлено в 07:14
Политика
Эксперт оценил возможность массовых задержаний в окружении Порошенко
Заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в разговоре с RT прокомментировал заявление бывшего советника экс-президента Украины Виктора Януковича, юриста Андрея Портнова о возможных массовых арестах в окружении бывшего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 05:12
Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Российские туристы застряли в болгарском Бургасе
В аэропорту Бургаса (Болгария) пассажирам пришлось на ночь остаться в терминале из-за задержек рейсов, вызванных непогодой.
Обновлено в 08:55
Политика
«Приватбанк» блокирует поступление средств на счета партии Саакашвили
В политической партии Михаила Саакашвили "Движение новых сил" заявили о блокировке "Приватбанком" всех поступающих на счета партии денежных средств.
Обновлено в 08:12
Футбол
«Сельта» объявила о переходе Мины
Обновлено в 07:59
Происшествия
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
«В несогласованном властями г. Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено в 09:42
Футбол
«Спартак» обвинил «Сочи» в затяжке времени
В репортаже, опубликованном на официальном сайте московского «Спартака», пресс-служба красно-белых обвиняет соперника по стартовому матчу сезона-2019/20 «Сочи» в затяжке времени.
Обновлено вчера в 22:00
Футбол
«Чемпионат»: Джанаев подпишет контракт с «Сочи»
По информации «Чемпионата», 32-летний голкипер подпишет с клубом контракт на два года.
Обновлено 11 июля в 13:49
Авто
Porsche 911K Outlaw подвергся качественному рестмодингу
Под чутким руководством Рода Эмори Porsche 911K Outlaw был модернизирован и получил черты спортивной версии Porsche 908–010.
Обновлено в 06:32
Армия и оружие
ССА: Иран атаковал колонну российских военных
Иран обвинили в нападении на колонну российских военных.
Обновлено в 03:56
Спорт
На поле во время чемпионата мира выбежала мать русского блогера
Мать Виталия Здоровецкого, российского блогера и пранкера, Елена выбежала на поле во время финала чемпионата мира по крикету, сообщает РИА "Новости".
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Политика
Евросоюз призвал Россию сохранить ДРСМД
Евросоюз призывает Россию сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) и "немедленно предпринять" действия для соблюдения его положений, говорится в заявлении главы дипломатии Евросоюза Федерики Могерини, опубликованном на сайте Европейского совета.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие
В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму
Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено вчера в 16:41
Политика
Зеленский провел совещание на границе с Крымом
В ходе выездного совещания, которое прошло непосредственно у КПП "Чонгар", новоназначенный глава Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев отметил, что пересекающие границу с Крымом люди на украинских пунктах пропуска "страдают от отсутствия надлежащей инфраструктуры".
Обновлено вчера в 11:20
Религия
Мощи Петра и Февронии доставили в храм Христа Спасителя
Обновлено в 08:54