Футбол

«Арсенал» предложил 80 млн евро за Николя ПепеSports.ru 06:42

Нападающий «Лилля» Николя Пепе может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает L’Equipe со ссылкой на Telefoot, «Арсенал» уже отправил французскому клубу предложение о трансфере 24-летнего ивуарийца за 80 млн евро. Информацию подтверждают и в окружении Пепе.
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Лондонский «Арсенал» не хочет платить € 80 млн за нападающего «Лилля» Пепе

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«Арсенал» предложил 80 млн евро за Николя Пепе

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СМИ: «Арсенал» предложил €80 млн за футболиста «Лилля» Пепе

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«Арсенал» предложил «Лиллю» 80 миллионов евро за нападающего Пепе

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«Арсенал» не готов платить 80 миллионов евро за Пепе

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«Арсенал» готовит трансферное предложение по Николасу Пепе

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