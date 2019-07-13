Футбол
«Арсенал» предложил 80 млн евро за Николя ПепеSports.ru 06:42
Нападающий «Лилля» Николя Пепе может продолжить карьеру в Англии. Как сообщает L’Equipe со ссылкой на Telefoot, «Арсенал» уже отправил французскому клубу предложение о трансфере 24-летнего ивуарийца за 80 млн евро. Информацию подтверждают и в окружении Пепе.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:21, Вашингтон
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
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Обновлено в 09:32
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Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола
В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.
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Зеленский потребовал от главы фискальной службы покинуть пост
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Происшествия
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В аэропорту в Южной Корее 16 россиян не пустили в страну
В южнокорейском аэропорту Инчхон сотрудники миграционной службы не пустили в страну 16 россиян, которые не смогли подтвердить, что прибыли в Южную Корею в туристических целях.
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Политика
The Times: британская полиция нашла источник утечки писем посла в США
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Обновлено в 05:42
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Девушка Луиса Адриано ответила на критику фаната «Спартака»
Обновлено в 11:05
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Происшествия
Появились подробности дела о разбое сотрудников ФСБ
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В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube
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Обновлено вчера в 16:15
Политика
За пять лет число тех, кто получил гражданство Украины снизилось
За последние пять лет на Украине существенно сократилось число лиц, которые получили гражданство этой страны.
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Обновлено в 03:31
Экономика
Банк «Открытие» попросил суд арестовать имущество экс-владельцев
Банк «Открытие» направил заявление в арбитражный суд Москвы с просьбой арестовать имущество бывших владельцев и топ-менеджеров кредитной организации по делу о взыскании более 289,5 млрд рублей.
Обновлено в 10:42
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ЦИК Украины показала лицо Дарта Вейдера
Центральная избирательная комиссия Украины в воскресенье, 14 июля, опубликовала на своем сайте фотографии кандидатов в депутаты Верховной рады, среди которых числится и Дарт Викторович Вейдер.
Обновлено в 10:45
Футбол
Крылья Советов — ЦСКА 2:0 (2-й тайм)
Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.
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Катя Семенова год назад развелась после 25 лет брака.
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Уже через несколько месяцев завершится работа над созданием единой базы всех прививок, сделанных детям в Москве.
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«Креветочную» подлодку построили во Франции
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Политика
Зеленский в красных плавках искупался в Черном море
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.
Обновлено вчера в 18:46
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Трясущейся на встречах Меркель поставили диагноз
Руководитель клиники нейрологии и клинической нейрофизиологии в Германии Уве Янке сделал предположение причинах тремора немецкого канцлера Ангелы Меркель.
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