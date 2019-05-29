Футбол
«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рожденияГазета.Ru вчера в 23:36
Лондонский "Арсенал" поздравил бывшего футболиста клуба Андрея Аршавина с 38-летием, сообщает "Советский спорт".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 02:32, Ашберн
Технологии
Huawei переманит новосибирских студентов из Google большими зарплатами
Жэнь Чжэнфэй заинтересовали студенты НГУ, которые вот уже как шесть лет завоевывают золото и серебро на Международной олимпиаде по информатике.
Обновлено в 02:21
Общество
Роскомнадзор потребовал удалить трансляции E1.ru с протестов в Екатеринбурге
Роскомнадзор потребовал у портала E1.ru удалить с YouTube-канала две онлайн-трансляции из сквера у театра драмы в Екатеринбурге, которые проводились во второй и третий день протестов вокруг строительства в сквере храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:16
Здоровье
Минздрав ввел новый порядок контроля за лечением онкобольных
Минздрав ввел порядок, ужесточивший контроль за лечением онкобольных.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Представлен рейтинг самых востребованных в России профессий
В России самыми востребованными профессиями являются повар и продавец-кассир.
Обновлено в 01:03
Происшествия
Неизвестный с ножом напал на полицейского в Ростовской области
Проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию нападавшего.
Обновлено вчера в 14:50
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.
Обновлено вчера в 17:25
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Происшествия
У школы в Вольске, где подросток напал на ученицу, не было охраны
Профессиональных охранников и рамок металлоискателя на входе в школу в городе Вольске Саратовской области, где во вторник подросток топором ударил ученицу, не было, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в регионе Татьяна Загородняя.
Обновлено вчера в 13:08
Происшествия
Семь гаражей в Воронеже пострадали из-за хлопка газа
Хлопок газа произошел в гаражном кооперативе в Воронеже, в результате чего оказались разрушенными семь гаражей, сообщает пресс-служба областного управления МЧС России.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
Климкин: решение ООН сломало логику РФ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:54
Общество
РБК: крупные автоконцерны пожаловались в ФСБ на краснодарских судей
Обновлено вчера в 09:59
Политика
Пьяный украинский депутат устроил перепалку в прямом эфире
Зрители украинской телепрограммы на телеканале ZIK заподозрили народного депутата Игоря Мосийчука в появлении пьяным в эфире.
Обновлено вчера в 21:50
Политика
Бывший пресс-секретарь Порошенко объяснил пропажу серверов СНБО
Бывший пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко объяснил, куда делись серверы Совета национальной безопасности (СНБО) Украины.
Обновлено в 01:56
Происшествия
Суд 29 мая рассмотрит жалобы фигурантов дела «грязной нефти»
15 мая Самарский районный суд избрал меру пресечения в виде заочного ареста объявленным в розыск по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба» бывшему генеральному директору «Самаратранснефть-терминал» Роману Ружечко и основателю ГК «Петронефть» Роману Трушеву, писал News.ru.
Обновлено 27 мая в 10:57
Кино
Netflix выпустил тизер третьего сезона «Джессики Джонс»
Ранее стало известно, что Netflix отказался от планов продлить на новые сезоны сериал «Джессика Джонс», так что отснятые эпизоды третьего сезона станут заключительными.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
ВКС получат 20 истребителей Су-35С до конца 2020 года
Воздушно-космические силы (ВКС) России до конца 2020 года получат 20 истребителей поколения 4++ Су-35С.
Обновлено в 02:12
Энергетика
Минфин отказался «платить за косяки» «Транснефти» с грязной нефтью
Отвечая на вопрос о возможном снижении порога дивидендов «Транснефти» из-за проблем с поставками по «Дружбе», первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов назвал неправильным, чтобы «государство заплатило за косяки компании, которая занимается поставкой нефти».
Обновлено в 01:55
Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Политика
Huawei подала иск в США из-за внесения в черный список
Китайская телекоммуникационная компания Huawei подала иск в США с требованием признать антиконституционным решение, предусматривающее внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 22:14
Наука
Ученые рассказали, как избавиться от жира на животе после 50 лет
С возрастом человек быстрее теряет мышечную массу и накапливает жир, особенно в районе живота.
Обновлено в 01:55
Общество
Почти половине российских семей хватает денег только на еду и одежду
Еще 23 процента (против девяти процентов) стараются меньше тратить денег на одежду и обувь.
Обновлено вчера в 04:36
Происшествия
Директора горнодобывающего предприятия Забайкалья задержали за взятку
По версии следствия, депутат, который одновременно является главой одного из местных ООО, дал гендиректору компании 500 тысяч рублей за возможность оказывать услуги по организации питания работников предприятия.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
В Салавате филиал «Россельхозбанка» ограбили на 23 млн рублей. В краже подозревают 36-летнего старшего кассира компании.
Обновлено вчера в 05:19
Авто
Назван ТОП-5 доступных автомобилей с самым большим клиренсом
Заявленный клиренс у всех — 205 мм, но на деле оказалось чуть меньше — 195 мм под защитой моторного отсека при незагруженном автомобиле.
Обновлено в 00:53
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса ФОМ, проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Армия и оружие
Армия Хафтара выдала Каиру самого опасного египетского террориста
Ливийская национальная армия (ЛНА) экстрадировала в Каир самого опасного египетского террориста Хишама Ашмауи.
Обновлено в 00:26
Общество
Брак помогает мужчинам жить дольше, но сокращает жизнь женщинам
Обновлено 27 мая в 06:54
Здоровье
Россельхознадзор выступил против полного запрета на ввоз мяса и молока
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию мясной и молочной продукции из-за границы для личных целей, однако он не должен быть тотальным, считает глава ведомства Сергей Данкверт.
Обновлено вчера в 22:07