Футбол

«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рожденияГазета.Ru вчера в 23:36

Челси — Арсенал
сегодня
в 15:00
Лига Европы, Финал
Бакинский олимпийский стадион
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Лондонский "Арсенал" поздравил бывшего футболиста клуба Андрея Аршавина с 38-летием, сообщает "Советский спорт".
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«Арсенал» — Аршавину: «С днем рождения! Надеемся, сегодня вечером мы тоже сможем праздовать»

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«Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с 38-летием

Sport24.ru00:36

«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рождения

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«Арсенал» поздравил Аршавина с днём рождения

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