Футбол
«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рожденияГазета.Ru вчера в 23:36
Лондонский "Арсенал" поздравил бывшего футболиста клуба Андрея Аршавина с 38-летием, сообщает "Советский спорт".
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Кино
Опубликовано видео с реакцией актеров «Игры престолов» на финал
Обновлено 27 мая в 17:29
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Президент Казахстана наградил Путина орденом Нурсултана Назарбаева
Обновлено вчера в 09:16
Армия и оружие
Военный эксперт оценил угрозы Крымскому мосту от Украины
Обновлено вчера в 21:58
Политика
Вучич: Полиция Косова задержала россиянина
Известно, что косовская полиция арестовала не менее 10 человек. Среди них несколько сотрудников милиции и гражданин РФ Михаил Краснощеков.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика
США потеряли лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран
Соединённые Штаты утратили лидерство в рейтинге конкурентоспособности стран, опустившись с первой строчки на третью.
Обновлено вчера в 23:55
Здоровье
В России изменились правила медицинского страхования
В России вступил в силу приказ Минздрава о новых правилах обязательного медицинского страхования (ОМС), по которому для каждого жителя будет определена группа здоровья.
Обновлено вчера в 01:38
Общество
В России предложили ввести «отцовский капитал»
Отмечается, что в стране предлагается ввести понятие "отцовского капитала", который будет выплачиваться при появлении в семье третьего и последующего ребенка при условии, что все дети родились и воспитываются в одной семье, а родители состоят в зарегистрированном браке.
Обновлено вчера в 20:40
Общество
Таиланд предложит включить острый суп с креветками в список ЮНЕСКО
В начале 2020 года власти Таиланда направят заявку на включение знаменитого острого супа из креветок - том-ям кунг - в список материального культурного наследия ЮНЕСКО.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
В России предложили запретить псевдопивные напитки
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка».
Обновлено вчера в 18:30
Происшествия
Опубликованы показания свидетелей крушения самолета совладелицы S7
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) обнародовало предварительные результаты расследования катастрофы самолет Epic LT близ Франкфурта, в котором погибла совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено 27 мая в 21:28
Энергетика
Китай заинтересован в дополнительных поставках газа по «Силе Сибири»
Китай выражает заинтересованность в дополнительных поставках по газопроводу "Силе Сибири", окончательно объемы еще не определены, сообщила журналистам заместитель председателя правления и генеральный директор "Газпром экспорт" Елена Бурмистрова.
Обновлено вчера в 07:48
Происшествия
В Забайкалье главу уранодобывающего предприятия задержали за взятку
В Забайкальском крае возбудили уголовное дело в отношении гендиректора крупного уранодобывающего предприятия — Приаргунского производственного горно-химического объединения, сообщает СК.
Обновлено в 00:53
Общество
Медведев запретил госучреждениям закупать импортные вина
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ о запрете закупки импортных вин для нужд государственных и муниципальных учреждений.
Обновлено вчера в 02:59
Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в мошенничестве экс-главу Росграницы
Обновлено вчера в 13:08
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Названы самые востребованные профессии
Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено вчера в 21:01
Шоу-бизнес
Дима Билан сбрил бороду и «помолодел» на 10 лет
За короткое время новый пост Билана оценило более 25 тысяч фолловеров, большинство из которых восторженно восприняли его "помолодевшую" без бороды внешность.
Обновлено вчера в 08:28
Шоу-бизнес
Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака
Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».
Обновлено вчера в 07:20
Политика
В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента
Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Кино
Звезда «Игры престолов» из-за окончания сериала попала в больницу
Как сообщает издание, ссылаясь при этом на свои источники, в элитную клинику Prive-Swiss 32-летний актер попал чтобы побороть алкоголизм, стресс и переутомление.
Обновлено вчера в 23:40
Происшествия
В России впервые арестован «вор в законе» по новой статье
В качестве арестованного выступил «вор в законе» Коля Томский, занимавший высшее положение в преступной иерархии и контролировал незаконную деятельность в регионе.
Обновлено вчера в 10:05
Космос
Выбило из океана
Среди десятка гипотез есть самая популярная: примерно 4,5 млрд лет назад в Землю врезалось небесное тело размером с Марс (условное название этой гипотетической протопланеты Тейя) и "выбило" Луну.
Обновлено вчера в 12:31
Футбол
Совет директоров «Спартака» положительно оценил работу тренера молодежки
Совет директоров московского футбольного клуба "Спартак" признал положительной работу тренерского штаба молодежной команды "красно-белых", сообщил главный тренер команды Алексей Лунин.
Обновлено вчера в 07:45
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу в чемпионате мира
Сборная Финляндии со счетом 3:1 обыграла команду Канады в финальном матче чемпионата мира по хоккею 2019 года, который прошел в Словакии.
Обновлено вчера в 17:36
Политика
Климкин заявил о «сломанной логике» России из-за решения трибунала ООН
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что решение Международного трибунала ООН по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, якобы нарушило планы Москвы и «сломало российскую логику».
Обновлено вчера в 19:08
Экономика
В России улучшилось качество топлива
В Росстандарте заметили улучшение качества топлива на рынке. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 16:47
Происшествия
Красноярец заказал в интернете наркотиков на 3 млн рублей
26-летний красноярец заказал через интернет крупную партию синтетических наркотиков.
Обновлено в 00:45
Политика
Huawei подала иск в суд США после внесения компании в черный список
Представители компании Huawei подали иск в американский суд с требованием отменить решение о внесении компании в черный список.
Обновлено вчера в 23:29