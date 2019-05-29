Футбол

«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рожденияГазета.Ru вчера в 23:36

Лондонский "Арсенал" поздравил бывшего футболиста клуба Андрея Аршавина с 38-летием, сообщает "Советский спорт".
Читать в источнике

Подробнее о событии

«Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с 38-летием

Sport24.ru00:36

«Арсенал» поздравил Аршавина с 38-летием

Спорт-Экспресс01:09

«Арсенал» — Аршавину: «С днем рождения! Надеемся, сегодня вечером мы тоже сможем праздновать»

Матч ТВ00:48

«Арсенал» в день финала Лиги Европы поздравил Аршавина с днем рождения

Советский спорт02:53

«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рождения

Газета.Ruвчера в 23:36

«Арсенал» поздравил Аршавина с днём рождения

Чемпионатвчера в 22:17

«Арсенал» поздравил Аршавина с днём рождения

Soccer.ruвчера в 21:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 11:42, Ашберн
Автоспорт

В Вене простились с Ники Лаудой

Обновлено в 09:59
Происшествия

В Москве чемпион Европы по тяжелой атлетике украл продукты из магазина

Обновлено в 09:48
Политика

Трамп назвал чрезвычайно успешным свой визит в Японию

Президент США Дональд Трамп заявил, что завершившийся во вторник визит в Японию оказался чрезвычайно удачным.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия

В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН

Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Общество

Генпрокуратура проведет масштабную проверку российских школ

Генпрокуратура России до конца года в рамках комплексной проверки школ оценит, как там следят за безопасностью, кормят детей и ведут профилактику преступности, сообщил в среду глава ведомства Юрий Чайка.
Обновлено в 07:07
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике

В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Футбол

Фанаты «Наполи» просят Сарри не уходить в «Ювентус»

Болельщики "Наполи" провели акцию против перехода бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри в стан принципиального соперника "Ювентуса".
Обновлено в 08:30
Экономика

Экономика Венесуэлы сократилась вдвое за время правления Мадуро

Доходы от продажи нефти за время правления Мадуро снизились в три раза, капитализация государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela — в четыре раза.
Обновлено в 05:48
Политика

Зеленский призвал политиков есть шаурму

Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Армия и оружие

США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания

Обновлено в 09:58
Происшествия

Любимый дезодорант вывел подростка из комы

Горе пришло в семью английского подростка Кацпера Краузе, когда 13-летний мальчишка отправился с друзьями покататься на лодке и упал в реку.
Обновлено в 10:00
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Игорь Денисов завершил профессиональную карьеру. Ранее 35-летний полузащитник расторг контракт с московским "Локомотивом".
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к свадьбе

Регина Тодоренко рассказала, что сейчас готовится к свадьбе.
Обновлено в 10:27
Политика

Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом

Обновлено в 05:18
Политика

Михаил Саакашвили вернулся на Украину

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину на следующий день после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о возвращении ему украинского гражданства.
Обновлено в 11:22
Космос

Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки

Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета

Обновлено в 08:32
Политика

Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России

Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
Обновлено в 01:31
Общество

В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия

Обновлено в 08:49
Политика

Спецпрокурор США Мюллер объявил об отставке

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, курировавший расследование о вмешательстве РФ, объявил о своей отставке.
Обновлено в 11:38
Происшествия

В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей

Обновлено вчера в 12:15
Происшествия

Следствие выясняет причины смерти новорожденной девочки во Владимире

Эксперты устанавливают причину смерти новорожденной девочки, умершей во Владимире в условиях антисанитарии в квартире, где содержится более 10 кошек.
Обновлено в 11:01
Происшествия

Суд арестовал подростка из Вольска, напавшего на школьницу с топором

Суд арестовал подростка, напавшего с топором на девочку в школе города Вольска Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
Обновлено в 11:22
Политика

Социологи прогнозируют победу врио губернаторов в первом туре выборов

Социологические исследования показывают, что временно исполняющие обязанности губернаторов в регионах России имеют все шансы победить в первом туре на выборах в сентябре 2019 года.
Обновлено в 09:21
Происшествия

В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday

В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Политика

США пригрозили Европе санкциями за механизм торговли с Ираном

Создание европейцами механизма INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) для торговли с Ираном в обход американских ограничений может обернуться санкциями против самой Европы.
Обновлено в 11:04
Кино

Горбачев оценит новый сериал «Чернобыль»

Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев пообещал посмотреть новый сериал «Чернобыль», который выходит на телеканале HBO.
Обновлено в 11:30
Кино

«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»

Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие

Президент Украины пообещал оперативно освободить 8 пленных солдат

Обновлено в 09:01
Технологии

В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей

Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное