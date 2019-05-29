Футбол
«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рожденияГазета.Ru вчера в 23:36
Лондонский "Арсенал" поздравил бывшего футболиста клуба Андрея Аршавина с 38-летием, сообщает "Советский спорт".
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Автоспорт
В Вене простились с Ники Лаудой
Обновлено в 09:59
Политика
Трамп назвал чрезвычайно успешным свой визит в Японию
Президент США Дональд Трамп заявил, что завершившийся во вторник визит в Японию оказался чрезвычайно удачным.
Обновлено вчера в 20:45
Происшествия
В Косово требуют отозвать иммунитет у российского сотрудника ООН
Главный прокурор Косовска-Митровицы Шчикири Сила заявил, что потребует лишить иммунитета сотрудника миссии ООН россиянина Михаила Краснощекова.
Обновлено в 11:02
Общество
Генпрокуратура проведет масштабную проверку российских школ
Генпрокуратура России до конца года в рамках комплексной проверки школ оценит, как там следят за безопасностью, кормят детей и ведут профилактику преступности, сообщил в среду глава ведомства Юрий Чайка.
Обновлено в 07:07
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике
В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.
Обновлено в 09:07
Футбол
Фанаты «Наполи» просят Сарри не уходить в «Ювентус»
Болельщики "Наполи" провели акцию против перехода бывшего главного тренера команды Маурицио Сарри в стан принципиального соперника "Ювентуса".
Обновлено в 08:30
Экономика
Экономика Венесуэлы сократилась вдвое за время правления Мадуро
Доходы от продажи нефти за время правления Мадуро снизились в три раза, капитализация государственной нефтяной компании Petroleos de Venezuela — в четыре раза.
Обновлено в 05:48
Политика
Зеленский призвал политиков есть шаурму
Президент Украины Владимир Зеленский призвал политиков есть шаурму и назвал ее «решением» в случаях, когда напряженный график не оставляет времени на еду.
Обновлено в 09:40
Происшествия
Любимый дезодорант вывел подростка из комы
Горе пришло в семью английского подростка Кацпера Краузе, когда 13-летний мальчишка отправился с друзьями покататься на лодке и упал в реку.
Обновлено в 10:00
Футбол
Игорь Денисов завершил карьеру футболиста
Игорь Денисов завершил профессиональную карьеру. Ранее 35-летний полузащитник расторг контракт с московским "Локомотивом".
Обновлено в 10:57
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко и Влад Топалов готовятся к свадьбе
Регина Тодоренко рассказала, что сейчас готовится к свадьбе.
Обновлено в 10:27
Политика
Стало известно о встречах Путина с духовником-экзорцистом
Обновлено в 05:18
Политика
Михаил Саакашвили вернулся на Украину
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся на Украину на следующий день после подписания президентом Владимиром Зеленским указа о возвращении ему украинского гражданства.
Обновлено в 11:22
Космос
Зонд «Хаябуса-2» прислал фото астероида Рюгу после бомбардировки
Японский космический зонд «Хаябуса-2» прислал в обсерваторию фотографии кратера на Рюгу, который удалось сделать во время сближения с астероидом в конце апреля 2019 года.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Во Львове протестующие штурмовали здание горсовета
Обновлено в 08:32
Политика
Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России
Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
Обновлено в 01:31
Общество
В Петербурге суши-бар закрылся из-за непристойного названия
Обновлено в 08:49
Политика
Спецпрокурор США Мюллер объявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, курировавший расследование о вмешательстве РФ, объявил о своей отставке.
Обновлено в 11:38
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено вчера в 12:15
Происшествия
Следствие выясняет причины смерти новорожденной девочки во Владимире
Эксперты устанавливают причину смерти новорожденной девочки, умершей во Владимире в условиях антисанитарии в квартире, где содержится более 10 кошек.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Суд арестовал подростка из Вольска, напавшего на школьницу с топором
Суд арестовал подростка, напавшего с топором на девочку в школе города Вольска Саратовской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе областной прокуратуры.
Обновлено в 11:22
Политика
Социологи прогнозируют победу врио губернаторов в первом туре выборов
Социологические исследования показывают, что временно исполняющие обязанности губернаторов в регионах России имеют все шансы победить в первом туре на выборах в сентябре 2019 года.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Росгвардии назвали адекватными ситуации действия своих сотрудников на музыкальном фестивале HipHop Mayday
В стычках с силовиками во время фестиваля, который проходил 1 мая, пострадали 30 человек.
Обновлено в 11:31
Политика
США пригрозили Европе санкциями за механизм торговли с Ираном
Создание европейцами механизма INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges) для торговли с Ираном в обход американских ограничений может обернуться санкциями против самой Европы.
Обновлено в 11:04
Кино
Горбачев оценит новый сериал «Чернобыль»
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев пообещал посмотреть новый сериал «Чернобыль», который выходит на телеканале HBO.
Обновлено в 11:30
Кино
«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»
Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Технологии
В России представили первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Базовый набор аппаратуры (один сервер и два телефона) стоит около 30 млн рублей, сообщают «Ведомости».
Обновлено вчера в 20:49