Футбол
«С днем рождения, легенда». «Зенит» поздравил АршавинаSport24.ru 03:16
Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин сегодня, 29 мая, празднует 38-й день рождения. Питерцы не оставили этот факт без внимания и поздравили его.
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Культура
Ксения Собчак может стать ведущей передачи на «Первом канале»
Обновлено вчера в 15:43
Экономика
Аветисян потребовал от Baring Vostok немедленно передать 10% банка «Восточный»
Компания «Финвижн» Артема Аветисяна потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», следует из картотеки дел Арбитражного суда Амурской области.
Обновлено в 03:58
Политика
Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина
Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Музыка
Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе
Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие
К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения
Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Кино
Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса
Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия
В Махачкале виновницу ДТП пытались забить камнями
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Матвиенко пошутила о своем уходе с поста спикера Совфеда
Новый посол РФ в Белоруссии, теперь уже бывший сенатор Дмитрий Мезенцев поблагодарил за совместную работу спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая в ответ пошутила, что своей речью он только снова породит слухи о ее скором уходе из верхней палаты.
Обновлено в 04:59
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Политика
Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".
Обновлено в 05:25
Происшествия
СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе
Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду областное СУСК.
Обновлено в 03:16
Футбол
Новые правила футбола вступят в силу с 25 июня
УЕФА объявил, что изменения в правилах футбола вступят в силу с 25 июня.
Обновлено в 04:50
Общество
Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса
Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Политика
В Кремле определили дату «прямой линии» с Путиным
В Кремле определили дату «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным и начали подготовку.
Обновлено в 05:25
Здоровье
В Псковскую область не пустили опасные лекарства
Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, ввоз 1425,6 литров лекарственных и 2,005 тонн инсектицидных средств был запрещён на МАПП Убылинка.
Обновлено в 03:36
Кино
Любимым фильмом героини «Людей Икс» оказался «Капитан Марвел»
Обновлено вчера в 15:08
Шоу-бизнес
У Олега Меньшикова отбирают квартиру
Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
Обновлено в 03:00
Политика
Путин на полях саммита ЕАЭС провел встречу с Додоном
Президент России Владимир Путин провел на полях саммита Евразийского экономического союза отдельную встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Обновлено в 04:53
Происшествия
В Кирове врач и фельдшер ограбили пациенток
В Кирове расследуют уголовное дело в отношении врача-терапевта и фельдшера скорой помощи.
Обновлено в 01:30
Авто
В большинстве регионов РФ отмечается рост рынка новых авто
В Подмосковье зафиксирован тоже прирост продаж — (+11,5%). В остальных регионах РФ наметился спад рынка за январь—апрель 2019 года.
Обновлено в 03:14
Происшествия
В России произведен первый арест по статье о лидерах ОПГ
В Томске задержан криминальный авторитет, позже арестованный по новой статье Уголовного кодекса о «ворах в законе».
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия
Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США
Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 17:46
Общество
Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза
В Сургуте заведующая детсадом "Золотая рыбка" написала заявление об увольнении после появления видео с корпоратива, на котором был исполнен костюмированный стриптиз.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете
Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Политика
Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство
Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Футбол
Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Сперва в решающем матче второго по значимости еврокубка встретятся "Арсенал" и "Челси", а 1 июня за победу в Лиге чемпионов поспорят "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".
Обновлено вчера в 17:52
Музыка
В Брянске на набережной выступит Анна Седокова
Анна Седокова станет специальным гостем фестиваля молодежи "Будущее за тобой!", который состоится на Славянской площади сегодня, 29 мая.
Обновлено в 01:13
Музыка
Егор Крид рассказал о расставании с лейблом Black Star
Российский певец Егор Крид рассказал в интервью Юрию Дудю об уходе из лейбла Black Star, в котором он проработал семь лет.
Обновлено вчера в 17:31