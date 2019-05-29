Футбол

«С днем рождения, легенда». «Зенит» поздравил АршавинаSport24.ru 03:16

Бывший полузащитник «Зенита» Андрей Аршавин сегодня, 29 мая, празднует 38-й день рождения. Питерцы не оставили этот факт без внимания и поздравили его.
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«Зенит» показал 20 лучших голов Аршавина в составе клуба

Чемпионат04:17

«Зенит» поздравил Аршавина с днем рождения

Газета.Ru04:11

20 лучших голов Андрея Аршавина в составе «Зенита». Видео

Спорт-Экспресс03:43

«С днем рождения, легенда!» «Зенит» поздравил Аршавина с 38-летием

Sportbox.RU03:55

«Арсенал» в день финала Лиги Европы поздравил Аршавина с днем рождения

Советский спорт02:53

«С днем рождения, легенда!» «Зенит» поздравил Аршавина с 38-летием

Матч ТВ03:55

«Зенит-ТВ» выбрал 20 лучших голов Аршавина за клуб

Sport24.ru03:42
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Культура

Ксения Собчак может стать ведущей передачи на «Первом канале»

Обновлено вчера в 15:43
Экономика

Аветисян потребовал от Baring Vostok немедленно передать 10% банка «Восточный»

Компания «Финвижн» Артема Аветисяна потребовала от фонда Baring Vostok немедленно исполнить колл-опцион на 9,99% акций «Восточного», следует из картотеки дел Арбитражного суда Амурской области.
Обновлено в 03:58
Политика

Закрытый опрос показал регион с самым низким рейтингом Путина

Магаданская область оказалась регионом с самым низким электоральным рейтингом президента Владимира Путина, сообщает РБК со ссылкой на данные закрытого опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), проведенного для администрации президента.
Обновлено в 01:35
Музыка

Лидер Rammstein признался в любви на русском в новом клипе

Обновлено вчера в 14:29
Армия и оружие

К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения

Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Происшествия

В Махачкале виновницу ДТП пытались забить камнями

Обновлено вчера в 17:20
Политика

Матвиенко пошутила о своем уходе с поста спикера Совфеда

Новый посол РФ в Белоруссии, теперь уже бывший сенатор Дмитрий Мезенцев поблагодарил за совместную работу спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко, которая в ответ пошутила, что своей речью он только снова породит слухи о ее скором уходе из верхней палаты.
Обновлено в 04:59
Экономика

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Большинство россиян, опрошенных социологами Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), не считают возможным брать крупные кредиты в банках.
Обновлено в 04:31
Политика

Матвиенко призвала уйти в отставку напавшего на журналиста чиновника

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала уйти в отставку главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева после нападения на корреспондента "России 24".
Обновлено в 05:25
Происшествия

СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе

Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду областное СУСК.
Обновлено в 03:16
Футбол

Новые правила футбола вступят в силу с 25 июня

УЕФА объявил, что изменения в правилах футбола вступят в силу с 25 июня.
Обновлено в 04:50
Общество

Россельхознадзор выступил против тотального запрета на ввоз мяса

Россельхознадзор в целом поддерживает запрет на ввоз в Россию зарубежной мясной и молочной продукции для личных целей, однако не считает, что он должен быть тотальным.
Обновлено в 02:28
Политика

В Кремле определили дату «прямой линии» с Путиным

В Кремле определили дату «прямой линии» с президентом Владимиром Путиным и начали подготовку.
Обновлено в 05:25
Здоровье

В Псковскую область не пустили опасные лекарства

Как сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, ввоз 1425,6 литров лекарственных и 2,005 тонн инсектицидных средств был запрещён на МАПП Убылинка.
Обновлено в 03:36
Энергетика

Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

Обновлено в 04:28
Кино

Любимым фильмом героини «Людей Икс» оказался «Капитан Марвел»

Обновлено вчера в 15:08
Шоу-бизнес

У Олега Меньшикова отбирают квартиру

Актер может лишиться роскошной квартиры площадью 171 кв. м в самом центре Москвы.
Обновлено в 03:00
Политика

Путин на полях саммита ЕАЭС провел встречу с Додоном

Президент России Владимир Путин провел на полях саммита Евразийского экономического союза отдельную встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Обновлено в 04:53
Происшествия

В Кирове врач и фельдшер ограбили пациенток

В Кирове расследуют уголовное дело в отношении врача-терапевта и фельдшера скорой помощи.
Обновлено в 01:30
Авто

В большинстве регионов РФ отмечается рост рынка новых авто

В Подмосковье зафиксирован тоже прирост продаж — (+11,5%). В остальных регионах РФ наметился спад рынка за январь—апрель 2019 года.
Обновлено в 03:14
Происшествия

В России произведен первый арест по статье о лидерах ОПГ

В Томске задержан криминальный авторитет, позже арестованный по новой статье Уголовного кодекса о «ворах в законе».
Обновлено вчера в 08:19
Происшествия

Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США

Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 17:46
Общество

Заведующая сургутским детсадом уволилась после «кабаньего» стриптиза

В Сургуте заведующая детсадом "Золотая рыбка" написала заявление об увольнении после появления видео с корпоратива, на котором был исполнен костюмированный стриптиз.
Обновлено в 04:39
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Политика

Кравчук объяснил решение Зеленского вернуть Саакашвили гражданство

Бывший президент Украины Леонид Кравчук считает, что нынешний глава государства Владимир Зеленский решил вернуть гражданство экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили из соображений справедливости.
Обновлено в 04:50
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Футбол

Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Сперва в решающем матче второго по значимости еврокубка встретятся "Арсенал" и "Челси", а 1 июня за победу в Лиге чемпионов поспорят "Ливерпуль" и лондонский "Тоттенхэм".
Обновлено вчера в 17:52
Музыка

В Брянске на набережной выступит Анна Седокова

Анна Седокова станет специальным гостем фестиваля молодежи "Будущее за тобой!", который состоится на Славянской площади сегодня, 29 мая.
Обновлено в 01:13
Музыка

Егор Крид рассказал о расставании с лейблом Black Star

Российский певец Егор Крид рассказал в интервью Юрию Дудю об уходе из лейбла Black Star, в котором он проработал семь лет.
Обновлено вчера в 17:31
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Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
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