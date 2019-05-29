«Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днём рожденияREGNUM 02:58

Лондонский «Арсенал» поздравил бывшего игрока команды Андрея Аршавина с днём рождения. Об этом 29 мая сообщается на странице клуба в Twitter.

Экономика ЦБ не удается справиться с мошенничеством с подменой номеров В этом году мошенники стали массово применять схемы с подменой номера: они звонят клиенту, словно от банка, и выманивают необходимые данные, чтобы похитить средства.

Политика Климкин: решение ООН сломало логику РФ Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА "Новости".

Происшествия Банда Циркача трижды похищала неуступчивого подмосковного бизнесмена В Подмосковье по подозрению в похищениях людей и вымогательстве задержали пятерых участников банды вора в законе Олега Пирогова, более известного в криминальных кругах как Циркач, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Армия и оружие В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста «Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.

Политика Путин предложил назначить Назарбаева председателем Евразийского совета Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может стать председателем Высшего Евразийского экономического совета.

Футбол Рибери не исключил возвращения в «Марсель» Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, покидающий клуб по окончании сезона, ответил на вопрос о возможном возвращении в «Марсель».

Политика Венгрия начала прокачку нефти по «Дружбе» Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", говорится в сообщении "Транснефти".

Армия и оружие Армия Хафтара выдала Каиру самого опасного египетского террориста Ливийская национальная армия (ЛНА) экстрадировала в Каир самого опасного египетского террориста Хишама Ашмауи.

Общество Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении «дачной амнистии» Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий продлить возможность оформления прав в упрощенном порядке на дома, построенные на садовых участках ("дачную амнистию"), до 1 марта 2020 года.

Политика Си Цзиньпин нанесет визит в Россию и примет участие в ПМЭФ Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет визит в Россию с 5 по 7 июня и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Политика ЕС призвал Сербию и Косово к сдержанности Евросоюз призвал Белград и Приштину к сдержанности после перестрелки на севере частично признанной республики.

Политика Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.

Политика Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.

Происшествия Суд подтвердил заочный арест фигуранта дела о загрязнении нефти Адвокат фигуранта уголовного дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» оспаривал решение Самарского районного суда.

Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.

Наука Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин.

Политика Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.

Музыка Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".

Армия и оружие В Китае восхитились проектом российского авианосца-катамарана В информационном агентстве Sohu, издаваемом в КНР, появилась статья, посвященная авианосцу-катамарану, проектируемому в России.

Армия и оружие Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.

Общество Двери туалета сняли во время ЕГЭ в пензенской школе В городе Заречном Пензенской области разгорелся скандал из-за отсутствия во время ЕГЭ дверей в туалете.

Музыка Алла Михеева сыграла невесту Шнурова в последнем клипе «Ленинграда» Алла Михеева сыграла невесту Шнурова в последнем клипе "Ленинграда" Соведущая Ивана Урганта с ветерком прокатилась по Петербургу, нарушая правила ПДД.