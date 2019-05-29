Футбол
«Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днём рожденияREGNUM 02:58
Лондонский «Арсенал» поздравил бывшего игрока команды Андрея Аршавина с днём рождения. Об этом 29 мая сообщается на странице клуба в Twitter.
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Экономика
ЦБ не удается справиться с мошенничеством с подменой номеров
В этом году мошенники стали массово применять схемы с подменой номера: они звонят клиенту, словно от банка, и выманивают необходимые данные, чтобы похитить средства.
Обновлено в 02:12
Политика
Климкин: решение ООН сломало логику РФ
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:54
Происшествия
Банда Циркача трижды похищала неуступчивого подмосковного бизнесмена
В Подмосковье по подозрению в похищениях людей и вымогательстве задержали пятерых участников банды вора в законе Олега Пирогова, более известного в криминальных кругах как Циркач, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста
«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Политика
Путин предложил назначить Назарбаева председателем Евразийского совета
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может стать председателем Высшего Евразийского экономического совета.
Обновлено в 02:03
Футбол
Рибери не исключил возвращения в «Марсель»
Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, покидающий клуб по окончании сезона, ответил на вопрос о возможном возвращении в «Марсель».
Обновлено вчера в 21:17
Политика
Венгрия начала прокачку нефти по «Дружбе»
Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", говорится в сообщении "Транснефти".
Обновлено в 03:52
Армия и оружие
Армия Хафтара выдала Каиру самого опасного египетского террориста
Ливийская национальная армия (ЛНА) экстрадировала в Каир самого опасного египетского террориста Хишама Ашмауи.
Обновлено в 00:26
Здоровье
Алексей Текслер проверяет работу челябинской санавиации
Обновлено в 02:50
Общество
Роскачество проверило мясной фарш
Обновлено в 02:51
Общество
Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении «дачной амнистии»
Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий продлить возможность оформления прав в упрощенном порядке на дома, построенные на садовых участках ("дачную амнистию"), до 1 марта 2020 года.
Обновлено в 02:27
Политика
Си Цзиньпин нанесет визит в Россию и примет участие в ПМЭФ
Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет визит в Россию с 5 по 7 июня и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 03:33
Политика
ЕС призвал Сербию и Косово к сдержанности
Евросоюз призвал Белград и Приштину к сдержанности после перестрелки на севере частично признанной республики.
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России
Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
Обновлено в 01:31
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Происшествия
Суд подтвердил заочный арест фигуранта дела о загрязнении нефти
Адвокат фигуранта уголовного дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» оспаривал решение Самарского районного суда.
Обновлено в 03:43
Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено вчера в 12:36
Наука
Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет
Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин.
Обновлено в 00:57
Происшествия
Панина оштрафовали за пьяный дебош на борту самолета
Обновлено в 03:45
Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Общество
Москвичей предупредили об аномальной жаре в среду
Обновлено в 03:03
Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено вчера в 13:38
Кино
Продюсер «Игры престолов» объяснил, как Арье удалось убить Короля Ночи
Обновлено вчера в 17:52
Общество
Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб
Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
В Китае восхитились проектом российского авианосца-катамарана
В информационном агентстве Sohu, издаваемом в КНР, появилась статья, посвященная авианосцу-катамарану, проектируемому в России.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных
Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Общество
Двери туалета сняли во время ЕГЭ в пензенской школе
В городе Заречном Пензенской области разгорелся скандал из-за отсутствия во время ЕГЭ дверей в туалете.
Обновлено в 01:41
Музыка
Алла Михеева сыграла невесту Шнурова в последнем клипе «Ленинграда»
Алла Михеева сыграла невесту Шнурова в последнем клипе "Ленинграда" Соведущая Ивана Урганта с ветерком прокатилась по Петербургу, нарушая правила ПДД.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие
В США прекратят обучать турецких пилотов на F-35
Власти США задумались о приостановке тренировок турецких военных летчиков в США на истребители F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 02:56