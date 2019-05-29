Футбол

«Арсенал» поздравил Андрея Аршавина с днём рожденияREGNUM 02:58

Лондонский «Арсенал» поздравил бывшего игрока команды Андрея Аршавина с днём рождения. Об этом 29 мая сообщается на странице клуба в Twitter.
Читать в источнике

Подробнее о событии

«С днем рождения, легенда!» «Зенит» поздравил Аршавина с 38-летием

Sportbox.RU03:55

«Арсенал» поздравил Аршавина с днем рождения

Газета.Ruвчера в 23:36

«Арсенал» в день финала Лиги Европы поздравил Аршавина с днем рождения

Советский спорт02:53

20 лучших голов Андрея Аршавина в составе «Зенита». Видео

Спорт-Экспресс03:43

«Зенит-ТВ» выбрал 20 лучших голов Аршавина за клуб

Sport24.ru03:42

«С днем рождения, легенда!» «Зенит» поздравил Аршавина с 38-летием

Матч ТВ03:55

«Арсенал» поздравил Аршавина с днём рождения

Чемпионатвчера в 22:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 04:00, Ашберн
Экономика

ЦБ не удается справиться с мошенничеством с подменой номеров

В этом году мошенники стали массово применять схемы с подменой номера: они звонят клиенту, словно от банка, и выманивают необходимые данные, чтобы похитить средства.
Обновлено в 02:12
Политика

Климкин: решение ООН сломало логику РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:54
Происшествия

Банда Циркача трижды похищала неуступчивого подмосковного бизнесмена

В Подмосковье по подозрению в похищениях людей и вымогательстве задержали пятерых участников банды вора в законе Олега Пирогова, более известного в криминальных кругах как Циркач, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие

В издании Минобороны оценили военную угрозу для Крымского моста

«Применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России», — подчеркнул обозреватель.
Обновлено в 01:18
Политика

Путин предложил назначить Назарбаева председателем Евразийского совета

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев может стать председателем Высшего Евразийского экономического совета.
Обновлено в 02:03
Футбол

Рибери не исключил возвращения в «Марсель»

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери, покидающий клуб по окончании сезона, ответил на вопрос о возможном возвращении в «Марсель».
Обновлено вчера в 21:17
Политика

Венгрия начала прокачку нефти по «Дружбе»

Венгрия начала прокачку нефти по трубопроводу "Дружба", говорится в сообщении "Транснефти".
Обновлено в 03:52
Армия и оружие

Армия Хафтара выдала Каиру самого опасного египетского террориста

Ливийская национальная армия (ЛНА) экстрадировала в Каир самого опасного египетского террориста Хишама Ашмауи.
Обновлено в 00:26
Здоровье

Алексей Текслер проверяет работу челябинской санавиации

Обновлено в 02:50
Общество

Роскачество проверило мясной фарш

Обновлено в 02:51
Путешествия

Пекин ограничил доступ туристов на Великую Китайскую стену

Обновлено в 03:44
Общество

Кабмин внес в Госдуму законопроект о продлении «дачной амнистии»

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий продлить возможность оформления прав в упрощенном порядке на дома, построенные на садовых участках ("дачную амнистию"), до 1 марта 2020 года.
Обновлено в 02:27
Политика

Си Цзиньпин нанесет визит в Россию и примет участие в ПМЭФ

Председатель КНР Си Цзиньпин нанесет визит в Россию с 5 по 7 июня и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 03:33
Политика

ЕС призвал Сербию и Косово к сдержанности

Евросоюз призвал Белград и Приштину к сдержанности после перестрелки на севере частично признанной республики.
Обновлено вчера в 21:18
Политика

Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России

Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.
Обновлено в 01:31
Политика

Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Суд подтвердил заочный арест фигуранта дела о загрязнении нефти

Адвокат фигуранта уголовного дела о хищении нефти и загрязнении нефтепровода «Дружба» оспаривал решение Самарского районного суда.
Обновлено в 03:43
Хоккей

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира

Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
Обновлено вчера в 12:36
Наука

Ученые выяснили, как избавиться от жира на животе после 50 лет

Исследователи отметили важную особенность: десятинедельные тренировки значительно уменьшили массу жира на животе у мужчин, однако были менее эффективными для женщин.
Обновлено в 00:57
Происшествия

Панина оштрафовали за пьяный дебош на борту самолета

Обновлено в 03:45
Политика

Причину падения рейтинга Путина назвал глава ВЦИОМ

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина.
Обновлено в 01:38
Общество

Москвичей предупредили об аномальной жаре в среду

Обновлено в 03:03
Музыка

Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях

В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
Обновлено вчера в 13:38
Кино

Продюсер «Игры престолов» объяснил, как Арье удалось убить Короля Ночи

Обновлено вчера в 17:52
Общество

Во Владивостоке проверили школу, в которой прошел скандальный флешмоб

Единственное, что сделали проверяющие, - попросили родителей купить в школу огнетушитель.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие

В Китае восхитились проектом российского авианосца-катамарана

В информационном агентстве Sohu, издаваемом в КНР, появилась статья, посвященная авианосцу-катамарану, проектируемому в России.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие

Вдовы погибших в Сирии военных через суд добились выплат наградных

Читинский гарнизонный военный суд удовлетворил требования родственников трех погибших в Сирии военнослужащих о выплате поощрений за награждение их орденами.
Обновлено вчера в 20:40
Общество

Двери туалета сняли во время ЕГЭ в пензенской школе

В городе Заречном Пензенской области разгорелся скандал из-за отсутствия во время ЕГЭ дверей в туалете.
Обновлено в 01:41
Музыка

Алла Михеева сыграла невесту Шнурова в последнем клипе «Ленинграда»

Алла Михеева сыграла невесту Шнурова в последнем клипе "Ленинграда" Соведущая Ивана Урганта с ветерком прокатилась по Петербургу, нарушая правила ПДД.
Обновлено вчера в 10:45
Армия и оружие

В США прекратят обучать турецких пилотов на F-35

Власти США задумались о приостановке тренировок турецких военных летчиков в США на истребители F-35 из-за покупки Анкарой российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.
Обновлено в 02:56
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Андрей Аршавин
Российский футболист
Российский футболист, бывший капитан сборной России, заслуженный мастер спорта России. Выступал на позициях атакующего полузащитника, второго нападающего, плеймейкера. При тренере Гусе Хиддинке был одним из основных игроков сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное