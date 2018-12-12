Футбол

«Арсенал» попробует переманить защитника у конкурентов
Матч ТВ
11:42

«Арсенал» находится в поиске защитника после травмы Роба Холдинга, полученной в матче 15-го тура английской премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (2:2). Руководство лондонцев рассматривает варианты приобретения Эрика Байи («Манчестер Юнайтед») и Гари Кэхилла («Челси»), которые в этом сезоне не часто появляются на поле.
Матч ТВ11:42

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«Арсенал» попробует переманить защитника у конкурентов

Матч ТВ11:42

«Арсенал» интересуется Бейи и Кэхиллом

Чемпионат08:18

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Sport24.ru10:54

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Спорт-Экспресс08:35

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Евро-футбол.ру06:23

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Бомбардир.ру07:36

«Арсенал» интересуется Байи и Кэйхилом

Sports.ru07:25
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